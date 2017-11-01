¡°¸Ó¸®¸¦ º¸È£ÇÏ¶ó!¡± ½ÇÁ¦ °°Àº ÁöÁø ´ëÇÇ ÈÆ·Ã¡¦°æÁÖ 6.5 ÁöÁø °¡ÀåÇØ ½Ç½Ã

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.1 ¼ö 18:06
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½ÂÀÎ 2017.11.01  
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1ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ Àü±¹¿¡¼­ ÀÏÁ¦È÷ ÁöÁø ´ëÇÇÈÆ·ÃÀÌ ½Ç½ÃµÈ´Ù.

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