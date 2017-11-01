¡®À§Ç³´ç´ç¡¯ ±è¿¬¾Æ, ¿Ã¸²ÇÈ ¼ºÈ­¿Í ÇÔ²² µµÂø¡¦¡°¿¬´À´ÔÀÇ ±ÍÈ¯¡±

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|¡ã ¡®ÇÇ°Ü ¿©¿Õ¡¯ ±è¿¬¾Æ°¡ 1ÀÏ ¿ÀÀü 2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¼ºÈ¸¦ µé°í ÇÑ±¹¿¡ µµÂøÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
‘ÇÇ°Ü ¿©¿Õ’ ±è¿¬¾Æ°¡ 2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¼ºÈ¸¦ µé°í ÇÑ±¹¿¡ µµÂøÇß´Ù.
ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ È«º¸´ë»çÀÎ ±è¿¬¾Æ´Â µµÁ¾È¯ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü°ú ÇÔ²² 1ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã 30ºÐ²² Àü¼¼±â¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÀÎÃµ°øÇ×¿¡ µµÂøÇß´Ù. ÆòÃ¢Á¶Á÷À§¿øÈ¸´Â ÇÏ·ç ÀüÀÎ 31ÀÏ ±×¸®½º ¾ÆÅ×³×¿¡¼ ¼ºÈ¸¦ ÀÌ¾ç ¹Þ¾Ò´Ù.
±è¿¬¾Æ´Â ÀÎÃµ°øÇ× Á¦2¿©°´ÅÍ¹Ì³Î ÁÖ±âÀå¿¡¼ ¿¸° È¯¿µÇà»ç¿¡ Âü¼®ÇØ ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®¿Í ÇÔ²² ·¥ÇÁ ¼Ó ºÒ²ÉÀ» ÀÓ½Ã ¼ºÈ´ë¿¡ ¿Å°Ü Á¡ÈÇß´Ù.
ÇÑ±¹¿¡ µµÂøÇÑ ¼ºÈ´Â 1ÀÏºÎÅÍ 101ÀÏ°£ 7500¿©¸íÀÇ ÁÖÀÚµé°ú ÇÔ²² Àü±¹ 17°³ ½Ãµµ, 2018km¸¦ °æÀ¯ÇÑ ÈÄ 2018³â 2¿ù 9ÀÏ ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³È¸Àå¿¡ µµÂøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ±è¿¬¾Æ°¡ ÀÌ³«¿¬ ÃÑ¸®¿Í ÇÔ²² ÀÓ½Ã ¼ºÈ´ë¿¡ ºÒÀ» ¿Å°Ü Á¡ÈÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º» ´©¸®²ÛµéÀº “¿¬´À´ÔÀÇ ±ÍÈ¯ÀÌ³×”, “ºñ·Ï ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ °æ±âÇÏ´Â ¸ð½ÀÀº ¸ø ºÁµµ È«º¸´ë»ç·Î ¸¹ÀÌ ³ª¿ÍÁÖ¼¼¿ä”, “¿ª½Ã ¿¬´À´ÔÀÌ´Ù ±âÇ°ÀÌ ¶Ò¶Ò Èå¸§”, “¿¬´À´Ô ÆòÃ¢È«º¸´ë»ç·Î ¸¹ÀÌ º¸¸é ÁÁ°Ú³×¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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