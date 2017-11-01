2½ÃºÎÅÍ ÁöÁø ´ëÇÇ ÈÆ·Ã ½Ç½Ã¡¦¡®¹Î¹æÀ§ÈÆ·Ã¡¯ ÀÏÁ¤ Á¶È¸ ¹æ¹ýÀº?

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|¡ã 1ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ Àü±¹¿¡¼ ÁöÁø ´ëÇÇ ÈÆ·ÃÀÌ ½Ç½ÃµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
1ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ Àü±¹¿¡¼ ÁöÁø ´ëÇÇ ÈÆ·ÃÀÌ ½Ç½ÃµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÁöÁø ´ëÇÇÈÆ·Ã¿¡´Â ÀÚÄ¡´ÜÃ¼¿Í °ø°ø±â°ü, Àü±¹ ÇÐ±³, ¾î¸°ÀÌÁý, À¯Ä¡¿ø, ÀÏºÎ ¹Î°£ ±â°üÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ±¹³» ÃÖ°íÃþ °Ç¹°ÀÎ ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿öµµ °³Àå ÀÌÈÄ Ã³À½À¸·Î ÁöÁø ´ëÇÇÈÆ·Ã¿¡ Âü¿©ÇÑ´Ù.
KBS µî ¶óµð¿À¿¡¼µµ ÁöÁø´ëÇÇ ÈÆ·Ã ¹æ¼ÛÀ» ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
KBS ¶óµð¿À 1FM°ú 2FMÀº 11¿ù 1ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ '¹Î¹æÀ§ÀÇ ³¯ ÈÆ·Ã¹æ¼Û'À» Æí¼ºÇß´Ù. MBC ¿ª½Ã Ç¥ÁØFM°ú MF4U, SBS ÆÄ¿öFM°ú ·¯ºêFM ¿ª½Ã ¹Î¹æÀ§ÈÆ·Ã ½ÇÈ²À» Áß°è ÁßÀÌ´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¹Î¹æÀ§ ÈÆ·ÃÀº ¹Î¹æÀ§±âº»¹ý¿¡ ±Ù°ÅÇØ ¿¬4½Ã°£(1È¸) ¿¬Â÷º°·Î »óÀÌÇÑ ÇüÅÂ·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
¹Î¹æÀ§ ±³À°Àº ÁÖ¹Îµî·ÏÁö°¡ ¾Æ´Ñ ÇöÀç °ÅÁÖÇÏ´Â Áö¿ª¿¡¼ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¹Î¹æÀ§ ±³À° ÀÏÁ¤ µîÀº ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ »õ¿ÃÇàÁ¤½Ã½ºÅÛ¿¡¼ Á¶È¸°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¹Î¹æÀ§ ´ë¿ø Á¤º¸ È®ÀÎ, ½Ã¼³¹° Á¤º¸ È®ÀÎ µîµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.
±×·¯³ª ½Ã½ºÅÛ ÀÌ¿ÜÀÇ ¹Î¹æÀ§´ë¿ø °³°³ÀÇ ¾÷¹«´Â ÁöÀÚÃ¼¸¶´Ù »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇØ´ç À¾¸éµ¿»ç¹«¼Ò ¹Î¹æÀ§ ´ã´ç°ú¿¡ ¹®ÀÇÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù. ±¹¹ÎÀç³¾ÈÀüÆ÷ÅÐÀº ¹Î¹æÀ§ ´ã´ç°úÀÇ ¿¬¶ôÃ³ È®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ Á¦°ø ÁßÀÌ´Ù.
¶Ç ÈÆ·Ã Áö¿ª¿¡ µû¶ó ±³À° ÀÏÁ¤ ¿ª½Ã ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹Ýµå½Ã ½Ã±º±¸º° ±³À° ÀÏÁ¤À» ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î È®ÀÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇØ´ç ÀÏÁ¤ Á¶È¸´Â ÃÖ´ë 3°³¿ù±îÁö °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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