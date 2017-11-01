¡®5³â ±¸Çü¡¯ Â÷ÀºÅÃ ¡°ÃÖ¼ø½Ç ¸¸³ª ¿©±â±îÁö ¿Ô´Ù¡±...´«¹°ÀÇ ÃÖÈÄ Áø¼ú

|
|
|
|¡ã ‘¹®È°è È²ÅÂÀÚ’ Â÷ÀºÅÃÀÌ Â¡¿ª 5³âÀ» ±¸Çü ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
‘¹®È°è È²ÅÂÀÚ’ Â÷ÀºÅÃÀÌ Â¡¿ª 5³âÀ» ±¸Çü ¹Þ¾Ò´Ù.
°ËÂûÀº 1ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ½É¸®·Î ¿¸° Â÷ÀºÅÃÀÇ È¸»ç ÀÚ±Ý¼¼Å¹ »ç°ÇÀÇ °á½É°øÆÇ¿¡¼ “È¾·É±ÝÀ» ÀÏºÎ¸¦ º¯Á¦ÇßÁö¸¸ Ãß°¡ ±â¼ÒµÈ ¹üÇà µîÀ» °í·ÁÇØ ¼±°íÇØ´Þ¶ó”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ±¸ÇüÇß´Ù.
Â÷ÀºÅÃÀº Áö³ÇØ 11¿ù Æ÷½ºÄÚ °è¿ ±¤°í È¸»ç¸¦ ÀÎ¼öÇÏ·Á´ø ¾÷Ã¼ÀÇ ÁöºÐÀ» »©¾ÑÀ¸·Á ÇÏ°í KT¸¦ ¾Ð¹ÚÇØ ±¤°í¸¦ ¹ßÁÖÇÏ°Ô ÇÑ ÇøÀÇ µîÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿¡ Áö³ 11¿ù27ÀÏ 1Â÷ ±â¼ÒµÅ, Áö³ 4¿ù ÃÊ °á½É°øÆÇ¼ °ËÂûÀº ´ç½Ã Â¡¿ª 5³â¿¡ ±¸ÇüÇß´Ù.
ÀÌÈÄ Â÷ÀºÅÃÀº ÀÚ½ÅÀÌ ¼³¸³ÇÑ A ±¤°íÁ¦ÀÛ¾÷Ã¼ ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î ÀÖÀ¸¸é¼ Á÷¿øµé¿¡ ÇãÀ§·Î ±Þ¿©¸¦ ÁØ ÈÄ µ¹·Á¹Þ´Â ¼ö¹ýÀÇ ÀÚ±ÝÀ» ¼¼Å¹ÇÑ ÇøÀÇ(¹üÁË¼öÀÍ Àº´ÐÀÇ ±ÔÁ¦ ¹× Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý)·Î Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù.
Â÷ÀºÅÃÀº ÀÌ³¯ ÃÖÈÄ Áø¼ú¿¡¼ “¼ö³â°£ ÇÏ·ç 24½Ã°£À» ÀÏÇÏ¸é¼ ÀÛÇ°¸¸ ¸¸µé¸ç Áö³Â°í ±× ÀÏÀ» ³Ê¹«³ª ÁÁ¾ÆÇß´Ù”¸ç “±×·¯´ø Áß È¸»ç Á÷¿øÀÇ ¼Ò°³·Î ÃÖ¼ø½Ç¾¾¸¦ ¸¸³ª°Ô µÆ°í Á¦°¡ °æÇèÇÑ ¹®È ÄÜÅÙÃ÷¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢À» ¸»ÇÑ °ÍÀ» °è±â·Î ¿©±â±îÁö ¿À°Ô µÆ´Ù”¸ç ¿ï¸Ô¿´´Ù.
ÀÌ¾î “¸ÅÀÏ Åº½ÄÀÇ ´«¹°À» Èê¸®¸ç È¸°³ÇÏ°í ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ¹Ì ¹®È·¿¹¼úÀÎÀ¸·Î¼ »çÈ¸¿¡¼ »çÇü ¼±°í¸¦ ¹ÞÀº °Í°ú °°´Ù. ÂüÈ¸ÀÇ ¸¶À½À» ¹Þ¾Æ ¼±Ã³ÇØÁÖ½Å´Ù¸é ±×´ÃÁø °÷¿¡¼ º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â ¿ªÇÒÀ» µµ¸Ã¾Æ Çå½ÅÇÏ´Â »îÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ÇÏ°Ú´Ù”°í ÂüÈ¸ÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >