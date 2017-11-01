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11¿ù 1ÀÏ ‘ÇÑ¿ìµ¥ÀÌ’¸¦ ¸Â¾Æ ´ëÇü¸¶Æ® 3»ç°¡ ÇÑ¿ì¸¦ ÃÖ´ë ¹Ý°ª¿¡ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. ÇÑ¿ìµ¥ÀÌ´Â Àü±¹ ÇÑ¿ìÇùÈ¸°¡ ÇÑ¿ì¼ÒºñÃËÁøÀ» À§ÇØ ÁöÁ¤ÇÑ ³¯·Î ¼Ò ¿ì(éÚ)ÀÚ¿¡ 1ÀÚ ¸ð¾çÀÌ 3°³ µé¾î°¡´Â °Í¿¡¼ Âø¾ÈÇØ 11¿ù 1ÀÏ·Î ÁöÁ¤Çß´Ù.
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ÀÌ¸¶Æ®µµ ÇÑ¿ì¸¦ ÃÖ´ë 50% ÇÒÀÎ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ¸¶Æ®´Â Áö³ÇØº¸´Ù Çà»ç ¹°·®À» 15%³ª ´Ã·Á 230t ÁØºñÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. ¶Ç ÀÛ³â ÀüÇ°¸ñ 30% ÇÒÀÎ ÆÇ¸ÅÇß´ø ÇÒÀÎÀ²µµ ÀÌ¹ø¿£ µî½É/¾È½É/Ã¤³¡ 30%, ±¹°Å¸®/ºÒ°í±â 40%, ºÎ»ê¹° 50% ÇÒÀÎ ÆÇ¸Å·Î Çà»ç ³»¿ëµµ ´ëÆø °ÈÇß´Ù.
È¨ÇÃ·¯½ºµµ ÇÑ¿ìµ¥ÀÌ¸¦ ¸ÂÀÌÇØ '³óÇù¾È½ÉÇÑ¿ì Àü µî±Þ 40% ÇÒÀÎ' Çà»ç¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. µî½É·±¹°Å¸®·ºÒ°í±â µîÀ» Ãë±ÞÇÏ¸ç ¸ÅÀåº°·Î Ãë±ÞÇ°¸ñÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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