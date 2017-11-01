Íº±èÁÖÇõ, ºÎÁ¤¸Æ °¡´É¼º ÀÖ´Ù?¡¦ºÎÁ¤¸Æ ¡®°©ÀÚ±â Áõ»ó ³ªÅ¸³ª¡¯ À§Çèµµ¡è

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1ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ °³²°æÂû¼ °ü°èÀÚ´Â “ºÎ°ËÀÇ´Â ÃÖÁ¾ÀûÀÎ ‘Á÷Á¢»çÀÎ’À» µÎºÎ¼Õ»óÀÌ¶ó°í Á¦½ÃÇÑ °ÍÀÌ¸ç, Â÷·® Ãæµ¹ ÀÌÀü¿¡ djEJs °úÁ¤ÀÌ ÀÖ¾ú´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°ß Áï, »ç¸Á¿øÀÎ(¼±Çà»çÀÎ)Àº Á» ´õ Á¤¹ÐÇÑ °Ë»ç°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “ºÎ°ËÀÇ´Â 1Â÷¼Ò°ßÀ» ÀüÇÒ ´ç½Ã ‘´õ Á¤¹ÐÇÑ °Ë»ç¸¦ ÇØºÁ¾ß ¸íÈ®ÇÑ °á°ú¸¦ ¾Ë ¼ö ÀÖ°ÚÁö¸¸, ½É±Ù°æ»öÀÇ °¡´É¼ºÀº ³·°Ôº¸°í, ºÎÁ¤¸Æ, ÀúÇ÷´çÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼îÅ© µî ´Ù¾çÇÑ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù’°í ÀüÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
°í ±èÁÖÇõÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ »çÀÎÀº Â÷·® Ãæµ¹·Î ÀÎÇÑ ‘µÎºÎ¼Õ»ó’ÀÌÁö¸¸ ±× ÀüÀÇ ¼±Çà»çÀÎÀº ¾ÆÁ÷ È®½ÇÈ÷ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Á¤¹Ð°Ë»ç´Â 1ÁÖÀÏ Á¤µµ °É¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
°³²°æÂû¼°¡ ¾ð±ÞÇÑ ºÎÁ¤¸ÆÀº ½ÉÀåÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¶ÙÁö ¾Ê´Â Áúº´À» °¡¸®Å²´Ù. ºÎÁ¤¸ÆÀº Á¾·ù°¡ ¸Å¿ì ´Ù¾çÇÏ¸ç °©ÀÚ±â ³ªÅ¸³µ´Ù »ç¶óÁö´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ º¸Åë ºÎÁ¤¸Æ ÁúÈ¯À» ÀÇ½ÉÇÒ °æ¿ì º´¿ø¿¡¼´Â 24½Ã°£ »ýÈ° ½ÉÀüµµ °Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
ºÎÁ¤¸ÆÀº Áõ»óÀÌ ´Ù¾çÇÏ±â ¶§¹®¿¡ °¡º¿î µÎ±Ù°Å¸²¿¡¼ºÎÅÍ ½Ç½ÅÀÌ³ª °©ÀÛ½º·¯¿î ½ÉÀå¸¶ºñ·Î »ç¸ÁÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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