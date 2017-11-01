¡®´º¿å Å×·¯¡¯ ¿ëÀÇÀÚ ¡°¾Ë¶ó´Â À§´ëÇÏ´Ù¡±¡¦»ç¸ÁÀÚ ´Ù¼ö ¡®°ü±¤°´¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.1 ¼ö 18:06
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 31ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿ÀÈÄ ´º¿å ¸ÇÇØÆ° µµ½É¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ Æ®·° Å×·¯ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ°¡ Å×·¯ Á÷ÈÄ Æ®·°¿¡¼­ ³»¸®¸ç “¾Ë¶ó´Â À§´ëÇÏ´Ù”°í ¿ÜÄ£ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

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ÀÚÀü°Å ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ Â÷¿¡ Ä¡¿© ¾²·¯Áø Á÷ÈÄ¿¡µµ °è¼ÓÇØ¼­ Â÷¸¦ ¸ô¸ç »ç¶÷µéÀ» Ä¡¾ú°í, 20¿©ºí·Ï ¶³¾îÁø ½ºÅ¸ÀÌºê¼¾Æ® °íµîÇÐ±³ ÀÎ±ÙÀÇ ½ºÄð¹ö½º¸¦ µéÀÌ¹ÞÀº Á÷ÈÄ¿¡¾ß ¸ØÃè´Ù.

Â÷¿¡¼­ ³»¸° ¿ëÀÇÀÚ´Â ÆäÀÎÆ® º¼ °Ç µî ¸ðÁ¶ ÃÑ±â 2Á¤À» µé°í °Å¸®¸¦ ¹èÈ¸ÇÏ¸ç ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇùÇß´Ù.

ÀÌÈÄ °æÂûÀÌ ½ð ÃÑ¿¡ º¹ºÎ¸¦ ¸Â°í ºÙÀâÇûÀ¸¸ç ÇöÀç »óÅÂ°¡ À§ÁßÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

±×´Â Æ®·°À» ³ª¿À¸é¼­ ¾Æ¶ø¾î·Î '¾Ë¶óÈÄ ¾ÆÅ©¹Ù¸£(¾Ë¶ó½ÅÀº À§´ëÇÏ´Ù)'¶ó°í ¿ÜÃÆ´Ù°í ¸ñ°ÝÀÚµéÀº ÀüÇß´Ù.

¿ìÁîº£Å°½ºÅº Å¸½´ÄËÆ® Ãâ½ÅÀÎ »çÀÌÆ÷ºê´Â 2010³â ¹Ì±¹¿¡ ÀÔ±¹ÇÑ µÚ ¾ó¸¶°£ ¿ÀÇÏÀÌ¿ÀÁÖ¿¡¼­ »ì¾Ò´Ù. ÇÕ¹ýÀûÀÎ ¿µ±¸ °ÅÁÖ¸¦ Çã¿ëÇÏ´Â ¿µÁÖ±Ç(green card)µµ °®°í ÀÖ¾ú´Ù°í ´º¿åÅ¸ÀÓ½º(NYT)´Â º¸µµÇß´Ù.

Æ¯È÷ Ä£±¸, ÀÌ¿ô µî ÁöÀÎµéÀº ±×¸¦ “Â÷ºÐÇÏ¸é¼­µµ ¿­½ÉÈ÷ ÀÏÇÏ´Â Ã»³â”À¸·Î ±â¾ïÇÏ¸é¼­ “±×°¡ ²ûÂïÇÑ Å×·¯¸¦ ¹ú¿´´Ù´Â »ç½ÇÀÌ ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ÀÔÀ» ¸ðÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

Á÷Àå µ¿·á¿´´ø ÄÚºôÁ¸ ¸¶Æ®Ä«·Îºê(37)´Â “³»°¡ ¾Ë´ø ´ç½Ã »çÀÌÆ÷ºê´Â ¾ÆÁÖ ÁÁÀº »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù”¸ç “¹Ì±¹À» ÁÁ¾ÆÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù°í NYT´Â ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¹ø Æ®·° Å×·¯ »ç°ÇÀÇ »ç¸ÁÀÚ ´ëºÎºÐÀÌ ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ÀÌ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù. 31ÀÏ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ¿Ü±³ºÎ´Â ÀÌ³¯ »ç°Ç Á÷ÈÄ “»ç¸ÁÀÚ 8¸í °¡¿îµ¥ 5¸íÀÌ ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÎ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

µðµð¿¡ ·¹ÀÎ´õ½º º§±â¿¡ ºÎÃÑ¸® °â ¿Ü±³Àå°üµµ ¿ª½Ã “»ç¸ÁÀÚ Áß ÇÑ ¸íÀº º§±â¿¡ ¿©¼º”ÀÌ¶ó°í È®ÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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