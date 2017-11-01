¡®´º¿å Å×·¯¡¯ ¿ëÀÇÀÚ ¡°¾Ë¶ó´Â À§´ëÇÏ´Ù¡±¡¦»ç¸ÁÀÚ ´Ù¼ö ¡®°ü±¤°´¡¯

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¿ìÁîº£Å°½ºÅº Ãâ½ÅÀÇ ¿ëÀÇÀÚ ¼¼ÀÌÇ®·Î »çÀÌÆ÷ºê(29)´Â ¿ÀÈÄ 3½Ã²² ·Î¾î ¸ÇÇØÆ° Çãµå½¼ ° ÀÎ±Ù µµ·Î¿¡¼ ÇÈ¾÷Æ®·°À» ¸ô°í µµ·Îº¯ÀÇ ÀÚÀü°Å ÀÌ¿ëÀÚµéÀ» ÇâÇØ µ¹ÁøÇß´Ù.
ÀÚÀü°Å ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ Â÷¿¡ Ä¡¿© ¾²·¯Áø Á÷ÈÄ¿¡µµ °è¼ÓÇØ¼ Â÷¸¦ ¸ô¸ç »ç¶÷µéÀ» Ä¡¾ú°í, 20¿©ºí·Ï ¶³¾îÁø ½ºÅ¸ÀÌºê¼¾Æ® °íµîÇÐ±³ ÀÎ±ÙÀÇ ½ºÄð¹ö½º¸¦ µéÀÌ¹ÞÀº Á÷ÈÄ¿¡¾ß ¸ØÃè´Ù.
Â÷¿¡¼ ³»¸° ¿ëÀÇÀÚ´Â ÆäÀÎÆ® º¼ °Ç µî ¸ðÁ¶ ÃÑ±â 2Á¤À» µé°í °Å¸®¸¦ ¹èÈ¸ÇÏ¸ç ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇùÇß´Ù.
ÀÌÈÄ °æÂûÀÌ ½ð ÃÑ¿¡ º¹ºÎ¸¦ ¸Â°í ºÙÀâÇûÀ¸¸ç ÇöÀç »óÅÂ°¡ À§ÁßÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
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¿ìÁîº£Å°½ºÅº Å¸½´ÄËÆ® Ãâ½ÅÀÎ »çÀÌÆ÷ºê´Â 2010³â ¹Ì±¹¿¡ ÀÔ±¹ÇÑ µÚ ¾ó¸¶°£ ¿ÀÇÏÀÌ¿ÀÁÖ¿¡¼ »ì¾Ò´Ù. ÇÕ¹ýÀûÀÎ ¿µ±¸ °ÅÁÖ¸¦ Çã¿ëÇÏ´Â ¿µÁÖ±Ç(green card)µµ °®°í ÀÖ¾ú´Ù°í ´º¿åÅ¸ÀÓ½º(NYT)´Â º¸µµÇß´Ù.
Æ¯È÷ Ä£±¸, ÀÌ¿ô µî ÁöÀÎµéÀº ±×¸¦ “Â÷ºÐÇÏ¸é¼µµ ¿½ÉÈ÷ ÀÏÇÏ´Â Ã»³â”À¸·Î ±â¾ïÇÏ¸é¼ “±×°¡ ²ûÂïÇÑ Å×·¯¸¦ ¹ú¿´´Ù´Â »ç½ÇÀÌ ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ÀÔÀ» ¸ðÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
Á÷Àå µ¿·á¿´´ø ÄÚºôÁ¸ ¸¶Æ®Ä«·Îºê(37)´Â “³»°¡ ¾Ë´ø ´ç½Ã »çÀÌÆ÷ºê´Â ¾ÆÁÖ ÁÁÀº »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù”¸ç “¹Ì±¹À» ÁÁ¾ÆÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù°í NYT´Â ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¹ø Æ®·° Å×·¯ »ç°ÇÀÇ »ç¸ÁÀÚ ´ëºÎºÐÀÌ ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ÀÌ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù. 31ÀÏ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ¿Ü±³ºÎ´Â ÀÌ³¯ »ç°Ç Á÷ÈÄ “»ç¸ÁÀÚ 8¸í °¡¿îµ¥ 5¸íÀÌ ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÎ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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