'½ÃÁ¤¿¬¼³¡¯ ¹® ´ëÅë·É, Çö¼ö¸· ½ÃÀ§ ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿ø¿¡ ¾Ç¼ö ³»¹ÐÀÚ...¡°ÀÌÂÊÀ¸·Î ¿Ã ÁÙ ¸ô¶ú´Ù¡±

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¹® ´ëÅë·ÉÀº 1ÀÏ ±¹È¸ ½ÃÁ¤¿¬¼³¿¡¼ ¿¹»ê¾È°ú ¹ý¾È ¹ýÁ¶¸¦ ´çºÎÇÏ´Â µî PPT¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¹ßÇ¥¸¦ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¿¬¼³¿¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú ±¹¹ÎÀÇ´ç, ¹Ù¸¥Á¤´ç, Á¤ÀÇ´çÀº ¹Ú¼ö·Î È¯¿µÀÇ ¶æÀ» ÀüÇÑ ¹Ý¸é, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ±ÙÁ¶¸®º»À» ´Þ°í Çö Á¤ºÎ¸¦ ºñÆÇÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ´ãÀº Çö¼ö¸·À» ÆîÃÄ ¹® ´ëÅë·É ¹ß¾ð¿¡ °ÅºÎ ÀÇ»ç¸¦ Ç¥Çß´Ù.
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÆîÃÄµç Çö¼ö¸·¿¡´Â “ºÏ ³ªÆ÷¾î¼± 7ÀÏ°£ ÇàÀû ¹àÇô¶ó” “ºÏÇÙ ±ÔÅº UN °áÀÇ¾È ±â±Ç ¹àÇô¶ó” “°ø¿µ¹æ¼Û Àå¾Ç À½¸ð ¹àÇô¶ó” µîÀÇ ³»¿ëÀÌ ÀûÇû´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ¹® ´ëÅë·ÉÀº ¿¬¼³À» ³¡³½ ÈÄ Çö¼ö¸·À» µé°í ÀÖ´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øµé¿¡ ´Ù°¡°¡ ¾Ç¼ö¸¦ Ã»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øµéÀº ÇÑ ¼ÕÀ¸·Î´Â Çö¼ö¸·À» µé°í ´Ù¸¥ ÇÑ ¼ÕÀ¸·Î ¾Ç¼ö¿¡ ÀÀÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÀÌÈÄ ÇÑ ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀº “´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌÂÊÀ¸·Î ¿Ã ÁÙ ¸ô¶ú´Ù”¸ç “¿À´Ï±î ¾Ç¼ö´Â ÇØ¾ßÁö ¾îÂ¼°Ú³ª”¶ó°í ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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