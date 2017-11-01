¹Ì¿îÅÐ ¹ÚÇû³ª? À¯¾ÆÀÎ°ú ÀåÂêÀÌ ´í½º ³õ°í ¶Ç °©·ÐÀ»¹Ú

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|¡ã À¯¾ÆÀÎÀÌ 31ÀÏ ÁøÇàµÈ ¼ÛÁß±â¿Í ¼ÛÇý±³ÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡ Âü¼®ÇØ Áß±¹ ¹è¿ì ÀåÂêÀÌ¿Í ÇÔ²² ÃãÀ» Ãß´Â Àå¸éÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
À¯¾ÆÀÎÀÌ 31ÀÏ ÁøÇàµÈ ¼ÛÁß±â¿Í ¼ÛÇý±³ÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡ Âü¼®ÇØ Áß±¹ ¹è¿ì ÀåÂêÀÌ¿Í ÇÔ²² ÃãÀ» Ãß´Â Àå¸éÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù.
31ÀÏ ¼¿ï ÀåÃæµ¿ ½Å¶óÈ£ÅÚ ¿µºó°ü¿¡¼ ÁøÇàµÈ ¼ÛÁß±â¿Í ¼ÛÇý±³ ºÎºÎÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡ ¹è¿ì À¯¾ÆÀÎ ¿ª½Ã Âü¼®Çß´Ù. ÀÌ³¯ ½ÄÀÌ ³¡³ Á÷ÈÄ ÇÏ°´µéÀ» À§ÇÑ ÇÇ·Î¿¬ÀÌ ¸¶·ÃµÆ°í, ÀÌ ÇÇ·Î¿¬Àº Áß±¹ÀÎ MC Ã´¼®ÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Ã´¼®ÀÌ °ø°³ÇÑ ¿µ»ó ¼Ó¿¡´Â À¯¾ÆÀÎ°ú ÀåÂêÀÌ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¸¥ ÇÏ°´µéÀÌ ´Ù°°ÀÌ ¾î¿ï·Á ÇÔ²² À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ÃãÀ» Ãß´Â Àå¸éÀÌ ´ã°ÜÀÖ¾ú´Ù.
±×·¯³ª ¿µ»óÀÌ °ø°³µÈ Á÷ÈÄ À¯¾ÆÀÎÀÇ ´í½º¸¦ µÎ°í ¶æ¹ÛÀÇ °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù.
¾Õ¼ À¯¾ÆÀÎÀÌ 30ÀÏ °ÔÀçÇÑ Íº ±èÁÖÇõÀÇ ¾Öµµ±ÛÀÌ ³í¶õÀÌ µÆÀ½¿¡µµ Ã¤ ÇÏ·çµµ Áö³ªÁö ¾Ê¾Æ ÃãÀ» Ãß´Â ¸ð½ÀÀÌ º¸±â ºÒÆíÇÏ´Ù´Â ´©¸®²ÛµéÀÇ ÀÇ°ßÀÌ ÀÖ¾ú´ø °Í.
ÀÌ¸¦ µÎ°í ´©¸®²Ûµé °£¿¡´Â °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ¹ú¿´´Ù.
ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “¾Öµµ´Â ¾Öµµ°í °áÈ¥½ÄÀå °¬À¸¸é ±× ºÐÀ§±â¿¡ ¸Â°Ô ÇØ¾ßÁö”, “·Î¸¶¿¡ °¡¸é ·Î¸¶¹ý µû¸£´Â °Å ¸ð¸§?”, “³² °áÈ¥½ÄÀå °¡¼ Á×»óÇÏ°í ÀÖÀ»±î?”, “³ªÂü º° °É·Î ´Ù Æ®ÁýÀÌ´Ù”, “ÀÌ°Ç Á» ¾Æ´ÏÁö ¾Ê¾Æ ÀÌ·± °Å ±îÁö Æ®ÁýÀÌ¶ó´Ï”, “Àû´çÈ÷ ÇÏ½Ã±æ ´Ùµé” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí À¯¾ÆÀÎÀº Áö³´Þ 30ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “¾Öµµ´Â ¿ì¸®ÀÇ ¸ò; ºÎµð RIP(Rest In Peace·ÆòÈ·Ó°Ô Àáµé´Ù)”¶ó´Â ±Û°ú º¥Àú¹Î Å¬·¹¸àÅ¸ÀÎÀÇ °î ‘Condolence(¾Öµµ)’ À½¿ø »çÁøÀ» ¿Ã¸®¸ç ±èÁÖÇõÀ» Ãß¸ðÇßÀ¸³ª ÇØ´ç Ãß¸ð±ÛÀº °ð ‘Çã¼¼’ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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