'¹®Èñ¿Á °í¼Ò' ÈÄ¹è°¡¼ö ¡°ÁÖÇö¹Ì¿Í ¹®Èñ¿Á »çÀÌÆ²¾îÁ³´Ù¡±...¼¼ »ç¶÷ÀÇ °ü°è´Â?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.2 ¸ñ 13:20
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½ÂÀÎ 2017.11.02  
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ÀÌ³¯ A ¾¾´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ Áö³­ÇØ 12¿ù ±è¾¾°¡ ½Â¿ëÂ÷·Î ÀÚ½ÅÀ» ºÒ·¯ ¸öÀ» ´õµë´Â µîÀÇ ¼ºÃßÇàÀ» Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ »ç½ÇÀ» ¹®Èñ¿Á¿¡°Ô ÅÐ¾î³ùÁö¸¸ ‘¿ÜºÎ¿¡ ¾Ë¸®Áö ¸¶¶ó’¸ç Çù¹ÚÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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ÀÌ ³ìÃë·Ï Áß ¹®Èñ¿ÁÀÌ “³Ê µµ¿ÍÁÖ·Á°í Çß´Ù°¡ ÁÖÇö¹Ì ¾ð´Ïµµ Å©°Ô ´ÙÄ£´Ü ¸»ÀÌ¾ß”¶ó°í ¸»ÇÑ ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ, ÁÖÇö¹Ì´Â ¹®Èñ¿ÁÀÇ ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ¼Ò°³ÇØ ÁØ ÀÎ¿¬ÀÌ ÀÖ´Ù¸ç ¼¼ »ç¶÷ÀÇ °ü°è¸¦ ÀüÇß´Ù.

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A ¾¾´Â ÀÌÈÄ ÇØ´ç »ç°ÇÀ» ÁÖÇö¹Ì¿¡°Ô ÀüÇÏÀÚ “Á¤¸» ¾îÀÌ¾ø¾î ÇÏ¼Ì´Ù. ¹®Èñ¿Á ¼±»ý´Ô ¸»ÀÌ ÀÚ±â³× ¼Ò¼Ó»ç´Â ‘°¡¼ö°¡ ´Ù¸¥ °Å ½Å°æ ¾È ¾²°í ³ë·¡¸¸ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØÁØ´Ù’´Â ¸»¿¡ ¹Ï°í Àú¸¦ ¸Ã°å´Ù°í Çß´Ù. ÀÌ ÀÏ·Î Ä£Çß´ø µÎ ºÐ »çÀÌ°¡ Å©°Ô Æ²¾îÁø °É·Î ¾È´Ù”°í ¾Ë·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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