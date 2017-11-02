±èÁÖÇõ ¹ßÀÎ, ¡®Á¤±Û¡¯ ÃÔ¿µ Á¤ÁØ¿µ ±Í±¹ ¾Õ´ç±â³ª?...Á¦ÀÛÁø ¡°ÇöÁöÆÀ ¿¬¶ô ´ê¾Æ, ¹æ¹ý ¼ö¼Ò¹®¡±

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|¡ã ¹è¿ì ±èÁÖÇõÀÇ ¹ßÀÎ½ÄÀÌ 2ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¼ ¾ö¼öµÈ´Ù.
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ÀÌ³¯ ¹ßÀÎ½Ä¿¡ ¾Õ¼ ¿ÀÀü 10½Ã Àå·Ê½ÄÀå 1Ãþ ¿µ°á½ÄÀå¿¡¼ ¿µ°á½ÄÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
¿µ°á½ÄÀº Á¾±³ÀÇ½Ä ¾øÀÌ À¯°¡Á·°ú ¼Ò¼Ó»ç ³ª¹«¿¢ÅÍ½º ÀÓÁ÷¿ø°ú Ä£ÇÑ µ¿·á ¹è¿ìµé¸¸ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ 1½Ã°£ µ¿¾È ºñ°ø°³·Î Ä¡·¯Áø´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº ±èÁÖÇõÀÇ »ýÀü ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº ¿µ»óÀ» »ó¿µÇØ ±×¿ÍÀÇ Ãß¾ïÀ» ÇÔ²² ±â¾ïÇÏ´Â ¶æ±íÀº ½Ã°£ÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¹ßÀÎ½ÄÀº 11½Ã ÁøÇàµÈ´Ù. ÀåÁö´Â Ãæ³² ¼»ê½Ã ´ë»êÀ¾ ´ë·Î¸® °¡Á· ³³°ñ¹¦¿¡ ¾ÈÀåµÈ´Ù. ÀÌ°÷Àº 2005³â º°¼¼ÇÑ ±×ÀÇ ¾Æ¹öÁö Íº±è¹«»ý°ú ¾î¸Ó´Ï °çÀÌ´Ù.
±èÁÖÇõÀÇ ºó¼Ò¿¡´Â ÀÌ³¯ »õº®±îÁö µ¿·á ¿¬¿¹ÀÎ°ú ½Ã¹ÎµéÀÇ Á¶¹® Çà·ÄÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
Àü³¯ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸° ¼ÛÁß±â¸¦ ºñ·ÔÇØ Àüµµ¿¬, ÃÖºÒ¾Ï, ¾È¼º±â, Áö¼º, ¼ÛÀ±¾Æ, À¯ÁöÅÂ, Â÷½Â¿ø, ÀÓÇÏ·æ, ±è»óÈ£, ¹ÚÃ¶¹Î, Á¤»óÈÆ µîÀÌ ºó¼Ò¸¦ Ã£¾Æ ½½ÇÄÀ» ³ª´³´Ù.
¶ÇÇÑ ±×ÀÇ ¿¬ÀÎÀÎ ÀÌÀ¯¿µ°ú ‘1¹Ú2ÀÏ’À» ÇÔ²²ÇÑ Â÷ÅÂÇö, ³ª¹«¿¢ÅÍ½º °ü°èÀÚµéÀº Àå·Ê±â°£ ³»³» ºó¼Ò¸¦ ÁöÄ×´Ù.
±×¿Í ÇÔ²²ÇÑ ‘1¹Ú2ÀÏ’ ¸â¹ö Á¤ÁØ¿µÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ¸â¹öµéµµ Ã£¾Æ ¾ÖÅëÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.
Á¤ÁØ¿µÀº ÇöÀç SBS ‘Á¤±ÛÀÇ ¹ýÄ¢’ ÃÔ¿µÁß¿¡ ÀÖ¾î ¿¬¶ôÀÌ ´êÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª Á¦ÀÛÁøÀº ±èÁÖÇõÀÇ ¹ßÀÎ½ÄÀÌ ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ³¯ ÇöÁö ÃÔ¿µÆÀ°ú ¿¬¶ôÀÌ ´ê¾Ò´Ù°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¿¡ Á¤ÁØ¿µÀÇ ±Í±¹À» ¾Õ´ç±â´Â ¹æ¹ýÀ» ¼ö¼Ò¹® ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÇÑÆí, ±èÁÖÇõÀº Áö³´Þ 30ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ ¿µµ¿´ë·Î¿¡¼ ±³Åë»ç°í¸¦ ´çÇØ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆÁö¸¸ ³¡³» ¼ûÀ» °Åµ×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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