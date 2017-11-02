±èÁÖÇõ ¹ßÀÎ, ÀÌÀ¯¿µ °í°³¼÷¿© ¸¶Áö¸· ÀÎ»ç...È²Á¤¹Î¡¤ÀÌÁØ±â¡¤±èÁö¼ö ¡®ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤¡¯

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ÀÌ³¯ ¹ßÀÎ½Ä¿¡´Â ¼ö¹é¸íÀÇ ÀÏ¹ÝÀÎ Á¶¹®°´À» Æ÷ÇÔÇÑ ÀÌÀ¯¿µ, È²Á¤¹Î, ±èÁö¼ö, ÀÌÁØ±â µî µ¿·áµéÀÌ ±×ÀÇ ¸¶Áö¸· ±æÀ» ¹è¿õÇß´Ù.
¿î±¸´Â ±èÁÖÇõÀÇ °íÇâÄ£±¸µéÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù. ±èÁÖÇõÀÇ »óÁÖÀÎ ÇüÀÌ ¿µÁ¤»çÁøÀ» µé°í, °¡Á· Ä£Áö´Â ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ¿î±¸Â÷¸¦ ÇâÇß´Ù.
¹ßÀÎÀ» ±â´Ù¸®´ø ¼ö¸¹Àº ÃëÀçÁøÀº ¿î±¸Â÷ ¾Õ¿¡¼ ´ë±âÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÃëÀçÁøÀº ¾î¶°ÇÑ ¼Ò¸®µµ ³»Áö ¾Ê°í Á¶¿ëÈ÷ ±×ÀÇ ¸¶Áö¸·À» º¸³Â´Ù.
±èÁÖÇõÀÇ ¿¬ÀÎ ÀÌÀ¯¿µÀº ¼öÃ´ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¸»¾øÀÌ °í°³¼÷¿© ¸¶Áö¸· ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º¸´ø ¼±ÈÄ¹è µ¿·áµéÀº ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ´«¹°À» ÈÉÄ¡±âµµ Çß´Ù.
¹ßÀÎ ÈÄ ÈÀå ÀýÂ÷¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °íÀÎÀº Ãæ³² ¼»ê¿¡ ÀÖ´Â °¡Á· ³³°ñ¹¦¿¡ ¾ÈÀåµÈ´Ù. ÀÌ°÷Àº 2005³â º°¼¼ÇÑ ±×ÀÇ ¾Æ¹öÁö Íº±è¹«»ý°ú ¾î¸Ó´Ï °çÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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