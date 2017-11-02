¡®ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ4¡¯ µåµð¾î °ø°³, ¡®ÇÇÆÄ3¡¯¿Í Â÷ÀÌÁ¡Àº?¡¦12¿ù CBT ¿¹Á¤

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¿Â¶óÀÎ Ãà±¸°ÔÀÓ ‘ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ4’°¡ µåµð¾î º£ÀÏÀ» ¹þ¾ú´Ù. 2012³â ‘ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ3’°¡ ¿ÀÇÂÇÑ ÀÌÈÄ 5³â ¸¸¿¡ °ø°³µÈ ÈÄ¼ÓÀÛÀÌ´Ù.
2ÀÏ ³Ø½¼Àº ‘EA X ³Ø½¼ ´º ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¹Ìµð¾î ¼îÄÉÀÌ½º’¸¦ ¿°í ¿Â¶óÀÎ Ãà±¸°ÔÀÓ ‘ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ4’¸¦ °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ °ø°³µÈ ‘ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ4’Àº ‘EA ½ºÆ÷Ã÷ ÇÇÆÄ17’ÀÇ °ÔÀÓÇÃ·¹ÀÌ ¹× AI ¿£Áø ±â¹ÝÀ¸·Î PC ¿Â¶óÀÎ¿¡ ÃÖÀûÈµÇ°Ô °³¹ßµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. ¿©±â¿¡ ‘EA ½ºÆ÷Ã÷ ÇÇÆÄ18’ÀÇ ±×·¡ÇÈ°ú ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¿ä¼Òµµ ¹Ý¿µµÆ´Ù.
¶Ç º¼ÀÇ ¿òÁ÷ÀÓ ¿ª½Ã °³¼±µÆÀ¸¸ç À¯¼ö ¸®±×ÀÇ ¶óÀÌ¼±½º¸¦ È¹µæÇØ °æ±âÀå, °üÁß, ÇöÀåÀ½, ÇØ¼³±îÁö ½ÇÁ¦ Ãà±¸¸¦ °æÇèÇÏ´Â µíÇÑ »ý»ýÇÑ ÇöÀå°¨À» Á¦°øÇÑ´Ù. AI¿Í µðÆæ½º ½Ã½ºÅÛ µîÀ» ÀÌ¿ëÇØ Àü·«Àû Ãà±¸ÇÃ·¹ÀÌµµ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌÁ¤Çå ³Ø½¼ ºÎ»çÀåÀº ÇöÀç ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ3ÀÇ º¸À¯ ÀÚ»ê ÀÌµ¿¹ý¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ ºÎ»çÀåÀº ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ3 À¯ÀúÀÇ º¸À¯ ÀÚ»êÀ» ‘EP Æ÷ÀÎÆ®’·Î ÀüÈ¯ÇØ ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ4·Î ÀÌÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ´Ù¸¸ º¸»ó¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐÀÌ ¹Î°¨ÇÑ ¸¸Å ÀÌ ºÎ»çÀåµµ Â÷ÈÄ ³íÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí ³Ø½¼Àº ¿À´Â 16ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÇ´Â ‘Áö½ºÅ¸ 2017’¿¡¼ ½Ã¿¬ ¹öÀüÀ» ÃÖÃÊ·Î ¼±º¸ÀÎ ÀÌÈÄ 12¿ù Áß Ã¹ ¹øÂ° ºñ°ø°³ ½Ã¹ü Å×½ºÆ®(CBT)¸¦ ÁøÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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