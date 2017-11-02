[¿ùµå½Ã¸®Áî] ¡°´Ù¸£ºø½´ ´ë½Å ·ùÇöÁøÀÌ¾ú´Ù¸é?¡±¡¦°áÁ¤Àû ¼ø°£¿¡ ¹«³ÊÁø ´Ù¸£ºø½´

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|¡ã 2ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾ÆÁÖ ·Î½º¿£Á©·¹½ºÀÇ ´ÙÀú½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° 2017 ¸ÞÀÌÀú¸®±× ¿ùµå½Ã¸®Áî 7Â÷Àü ÈÞ½ºÅÏ ¾Ö½ºÆ®·Î½º¿ÍÀÇ °æ±â¿¡ ¼±¹ß ÃâÀüÇÑ ´Ù¸£ºø½´ À¯´Â ÀÌ³¯ 1¨øÀÌ´× 5½ÇÁ¡(4ÀÚÃ¥) 3ÇÇ¾ÈÅ¸ 1º¼³ÝÀ» ±â·ÏÇÏ°í ¸¶¿îµå¸¦ ³»·Á¿Ô´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
LA´ÙÀú½º´Â ¿ùµå½Ã¸®Áî ¿ì½ÂÀ» À§ÇØ À¯¸ÁÁÖ¸¦ ³»ÁÖ´Â ´ë½Å ÀÏº»ÀÎ Åõ¼ö ´Ù¸£ºø½´ À¯¸¦ ¿µÀÔÇß´Ù. ±×·¯³ª ´Ù¸£ºø½´ À¯°¡ °áÁ¤ÀûÀÎ ¼ø°£¸¶´Ù ¹«³ÊÁö¸ç LA´ÙÀú½ºÀÇ ¼±ÅÃÀÌ Æ²·È´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
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LA´ÙÀú½º·Î¼´Â ¾Æ½¬¿ï ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. Àü³¯ 6Â÷Àü¿¡¼ ½Â¸®ÇÏ¸ç ±ØÀûÀ¸·Î 3½Â 3ÆÐÀÇ µ¿Á¡À» ¸¸µé¾ú´ø ´ÙÀú½º´Â °á±¹ ¾È¹æ¿¡¼ ÈÞ½ºÅÏ¿¡°Ô 5-1·Î ¿ì½Â Æ®·ÎÇÇ¸¦ ³»Áà¾ß¸¸ Çß´Ù.
´Ù¸£ºø½´ À¯´Â ¾Õ¼ 3Â÷Àü¿¡¼µµ ¼±¹ß·Î ¸¶¿îµå¿¡ ¼¹´Ù°¡ 1¨øÀÌ´× 6ÇÇ¾ÈÅ¸ 4½ÇÁ¡À» ³»ÁÖ°í ÆÐÀüÅõ¼ö°¡ µÆ´Ù. Áö³ µðºñÀü½Ã¸®Áî°ú Ã¨ÇÇ¾ð½Ê½Ã¸®Áî¸¸ ÇØµµ °¢°¢ 5ÀÌ´× 1½ÇÁ¡, 6¨÷ÀÌ´× 1½ÇÁ¡ÀÇ È£Åõ¸¦ ±â·ÏÇß´ø °Í°ú ºñ±³ÇÏ¸é ¾ÈÅ¸±î¿î ¼ºÀûÀÌ´Ù.
´ÙÀú½º´Â 7¿ù ´Ù¸£ºñ½´¸¦ ¿µÀÔÇÏ±â Àü±îÁö¸¸ ÇØµµ 54½Â28ÆÐ ½Â·ü 6ÇÒ5Ç¬8¸®¿´´Ù. ±×·¯³ª ´Ù¸£ºø½´ ¿µÀÔ ÀÌÈÄ 49½Â 30ÆÐ·Î ½Â·üÀÌ 6ÇÒ2Ç¬À¸·Î ÇÏ¶ôÇß´Ù.
¹°·Ð ÀÌ°°Àº ¼ºÀû ÇÏ¶ôÀÌ ´Ù¸£ºø½´ ¶§¹®¸¸Àº ¾Æ´Ò °ÍÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °áÁ¤Àû ¼ø°£¿¡ ¾ÈÅ¸±î¿î ¼ºÀûÀ» ³»¸ç °á±¹ Ã¥ÀÓ·ÐÀ» ÇÇÇØ°¡±ä ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÇÑÆí ·ùÇöÁøÀº ÀÌ¹ø Æ÷½ºÆ®½ÃÁðÀ» º¥Ä¡¿¡¼ º¸³»¾ß Çß´Ù.
·ùÇöÁøÀº Á¤±Ô½ÃÁð¿¡¼ 5½Â 9ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.77·Î ³ª¸§ ¼º°øÀûÀÎ ÀçÈ° ½ÃÁðÀ» º¸³Â´Ù. ¿©±â¿¡ ¿ª´ë Æ÷½ºÆ®½ÃÁð 3°æ±â 1½Â Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 2.81·Î Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ¿£Æ®¸®¿¡ ¼±¹ßµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ë°¡ ³ô¾Ò´Ù.
±×·¯³ª ´ÙÀú½º´Â Å¬·¹ÀÌÅÏ Ä¿¼î, ¸®Ä¡ Èú, ´Ù¸£ºø½´ À¯, ¾Ë·º½º ¿ìµå¸¦ ¼±¹ßÁøÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù.
´ë½Å ·ùÇöÁøÀº ¼±¹ßÁø¿¡¼ °©ÀÛ½º·´°Ô ºÎ»óÀÚ°¡ ³ª¿Ã °æ¿ì¸¦ ´ëºñÇØ, ²ÙÁØÈ÷ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ÇÇÄª µîÀ¸·Î ½ÇÀü °¨°¢À» À¯ÁöÇß´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ³¡³» ·ùÇöÁøÀÌ µîÀåÇÏ´Â ¼ø°£Àº ¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ·ùÇöÁøÀº ¾Æ½¬¿òÀ» ³²±ä Ã¤ 2017½ÃÁðÀ» ¸¶¹«¸®Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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