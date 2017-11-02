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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.2 ¸ñ 17:37
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[¿ùµå½Ã¸®Áî] ¡°´Ù¸£ºø½´ ´ë½Å ·ùÇöÁøÀÌ¾ú´Ù¸é?¡±¡¦°áÁ¤Àû ¼ø°£¿¡ ¹«³ÊÁø ´Ù¸£ºø½´
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.02  
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LA´ÙÀú½º´Â ¿ùµå½Ã¸®Áî ¿ì½ÂÀ» À§ÇØ À¯¸ÁÁÖ¸¦ ³»ÁÖ´Â ´ë½Å ÀÏº»ÀÎ Åõ¼ö ´Ù¸£ºø½´ À¯¸¦ ¿µÀÔÇß´Ù. ±×·¯³ª ´Ù¸£ºø½´ À¯°¡ °áÁ¤ÀûÀÎ ¼ø°£¸¶´Ù ¹«³ÊÁö¸ç LA´ÙÀú½ºÀÇ ¼±ÅÃÀÌ Æ²·È´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

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LA´ÙÀú½º·Î¼­´Â ¾Æ½¬¿ï ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. Àü³¯ 6Â÷Àü¿¡¼­ ½Â¸®ÇÏ¸ç ±ØÀûÀ¸·Î 3½Â 3ÆÐÀÇ µ¿Á¡À» ¸¸µé¾ú´ø ´ÙÀú½º´Â °á±¹ ¾È¹æ¿¡¼­ ÈÞ½ºÅÏ¿¡°Ô 5-1·Î ¿ì½Â Æ®·ÎÇÇ¸¦ ³»Áà¾ß¸¸ Çß´Ù.

´Ù¸£ºø½´ À¯´Â ¾Õ¼­ 3Â÷Àü¿¡¼­µµ ¼±¹ß·Î ¸¶¿îµå¿¡ ¼¹´Ù°¡ 1¨øÀÌ´× 6ÇÇ¾ÈÅ¸ 4½ÇÁ¡À» ³»ÁÖ°í ÆÐÀüÅõ¼ö°¡ µÆ´Ù. Áö³­ µðºñÀü½Ã¸®Áî°ú Ã¨ÇÇ¾ð½Ê½Ã¸®Áî¸¸ ÇØµµ °¢°¢ 5ÀÌ´× 1½ÇÁ¡, 6¨÷ÀÌ´× 1½ÇÁ¡ÀÇ È£Åõ¸¦ ±â·ÏÇß´ø °Í°ú ºñ±³ÇÏ¸é ¾ÈÅ¸±î¿î ¼ºÀûÀÌ´Ù.

´ÙÀú½º´Â 7¿ù ´Ù¸£ºñ½´¸¦ ¿µÀÔÇÏ±â Àü±îÁö¸¸ ÇØµµ 54½Â28ÆÐ ½Â·ü 6ÇÒ5Ç¬8¸®¿´´Ù. ±×·¯³ª ´Ù¸£ºø½´ ¿µÀÔ ÀÌÈÄ 49½Â 30ÆÐ·Î ½Â·üÀÌ 6ÇÒ2Ç¬À¸·Î ÇÏ¶ôÇß´Ù.

¹°·Ð ÀÌ°°Àº ¼ºÀû ÇÏ¶ôÀÌ ´Ù¸£ºø½´ ¶§¹®¸¸Àº ¾Æ´Ò °ÍÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °áÁ¤Àû ¼ø°£¿¡ ¾ÈÅ¸±î¿î ¼ºÀûÀ» ³»¸ç °á±¹ Ã¥ÀÓ·ÐÀ» ÇÇÇØ°¡±ä ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

ÇÑÆí ·ùÇöÁøÀº ÀÌ¹ø Æ÷½ºÆ®½ÃÁðÀ» º¥Ä¡¿¡¼­ º¸³»¾ß Çß´Ù.

·ùÇöÁøÀº Á¤±Ô½ÃÁð¿¡¼­ 5½Â 9ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.77·Î ³ª¸§ ¼º°øÀûÀÎ ÀçÈ° ½ÃÁðÀ» º¸³Â´Ù. ¿©±â¿¡ ¿ª´ë Æ÷½ºÆ®½ÃÁð 3°æ±â 1½Â Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 2.81·Î Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ¿£Æ®¸®¿¡ ¼±¹ßµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ë°¡ ³ô¾Ò´Ù.

±×·¯³ª ´ÙÀú½º´Â Å¬·¹ÀÌÅÏ Ä¿¼î, ¸®Ä¡ Èú, ´Ù¸£ºø½´ À¯, ¾Ë·º½º ¿ìµå¸¦ ¼±¹ßÁøÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù.

´ë½Å ·ùÇöÁøÀº ¼±¹ßÁø¿¡¼­ °©ÀÛ½º·´°Ô ºÎ»óÀÚ°¡ ³ª¿Ã °æ¿ì¸¦ ´ëºñÇØ, ²ÙÁØÈ÷ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ÇÇÄª µîÀ¸·Î ½ÇÀü °¨°¢À» À¯ÁöÇß´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ³¡³» ·ùÇöÁøÀÌ µîÀåÇÏ´Â ¼ø°£Àº ¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ·ùÇöÁøÀº ¾Æ½¬¿òÀ» ³²±ä Ã¤ 2017½ÃÁðÀ» ¸¶¹«¸®Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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