¡®±×¹°¸Á Å°½º¡¯ ÄÉÀÌÆ® ¾÷Æ°, ¹ú·»´õ ÇâÇÑ ¾´¼Ò¸®¡¦¡°ÈÄÈ¸ÇÒ ÀÏ ÇÏÁö¸¶¡±

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2ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾ÆÁÖ ·Î½º¾ØÁ©·¹½º ´ÙÀú½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° ‘2017 ¸ÞÀÌÀú¸®±×(MLB) ¿ùµå½Ã¸®Áî 7Â÷Àü’ °æ±â¸¦ º¸±â À§ÇØ ÄÉÀÌÆ® ¾÷Æ°ÀÌ ´ÙÀú½ºÅ¸µð¿òÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. ÄÉÀÌÆ® ¾÷Æ°ÀÇ °æ±âÀå ¹æ¹®Àº Æ÷½ºÆ®½ÃÁð¿¡¸¸ ¼¼ ¹øÂ°´Ù.
¾÷Æ°Àº ÈÞ½ºÅÏ ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼ ¸¶½ºÄÚÆ® °°Àº Á¸Àç·Î ÅëÇÑ´Ù. ÈÞ½ºÅÏÀÇ ¿ùµå½Ã¸®Áî ÁøÃâÀ» ÀÌ²ö ¹ú·»´õ°¡ ÈÞ½ºÅÏÇàÀ» ¼±ÅÃÇÏ°Ô ¸¸µçµ¥ ¾÷Æ°ÀÌ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁö±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¾Õ¼ ¹ú·»´õ°¡ ÀÌÀûÀ» °í¹ÎÇÏ´ø ¶§¿¡ ¾÷Æ°ÀÌ “ÈÄÈ¸ÇÒ ÀÏ ÇÏÁö ¸»ÀÚ”¶ó¸ç ÈÞ½ºÅÏÇàÀ» ÁöÁöÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌÈÄ ¹ú·»´õ´Â ÀÌ¹ø Æ÷½ºÆ®½ÃÁð¿¡¼ 6°æ±â¿¡ µîÆÇÇØ 4½Â 1ÆÐ Æò±Õ ÀÚÃ¥Á¡ 2.21·Î È£ÅõÇß´Ù.
¿¬ÀÎÀÎ ¹ú·»´õ¸¦ ÀÀ¿øÇÏ±â À§ÇØ ¾÷Æ° ¿ª½Ã ‘HOU♥¹ú·»´õ’¶ó°í ÀûÈù ÀÚÄÏÀ» ÀÔ°í °æ±âÀåÀ» ¼ö½Ã·Î Ã£¾Ò´Ù.
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ÀÌÃ³·³ ´Þ´ÞÇÑ »ç¶ûÀ» º¸¿©ÁÖ´Â µÎ »ç¶÷Àº Áö³ÇØ ¾àÈ¥ÇØ °áÈ¥À» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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