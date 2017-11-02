¡®¹Ú±Ù·É »ç±âÇøÀÇ 1½É ¹«ÁË¡¯ ³²Æí ½Åµ¿¿í, ÀÌÁ¦´Â ¸»ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù...¡°°ø¹ü ¿ìº´¿ì Àü ¹ÎÁ¤¼ö¼® ¿Ü»ïÃÌ¡±

|
|
|
|¡ã ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ µ¿»ý ¹Ú±Ù·É Àü À°¿µÀç´Ü ÀÌ»çÀåÀÌ 1½É¼ ¹«ÁË¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¹Ú±Ù·É Àü À°¿µÀç´Ü ÀÌ»çÀåÀÌ 1¾ï¿ø »ç±âÇøÀÇ·Î ³Ñ°ÜÁø 1½É ÀçÆÇ¼ ¹«ÁË¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ¹Ú±Ù·ÉÀÇ ³²ÆíÀÎ ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç´Â “¾Æ³»´Â ¼ÓÀº ÁË ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â 2ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “‘1¾ï¿ø »ç±â ÇøÀÇ’ ¹Ú±Ù·É 1½É ¹«ÁË, ÀÌÁ¦´Â ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “2015³â ¾Æ³»°¡ »ç±âÁË·Î ¹ú±Ý 500¸¸¿ø ¹Þ¾Ò´Âµ¥ °ø¹ü µÑÀº °¢°¢ ¹ú±Ý 700¸¸¿ø ¹Þ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “°ø¹ü Áß 1¸íÀÌ ¿ìº´¿ì Àü ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÇ ¿Ü»ïÃÌÀÌ´Ù. ¾Æ³»´Â ¼ÓÀºÁË ¹Û¿¡ ¾ø°í ¿«ÀÎÁË ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ 33ºÎ´Â ¹Ú±Ù·É¿¡ ¹«ÁË, ÇÔ²² ±â¼ÒµÈ °ø¹ü °û¸ð ¾¾¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 1³â 6°³¿ùÀ» ¼±°íÇß´Ù.
¹Ú±Ù·ÉÀº 2014³â ¼öÇàºñ¼ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ °û¾¾¿Í ÇÔ²² 160¾ï¿ø´ëÀÇ °ø°ø±â°ü ³³Ç° °è¾àÀ» ¼º»ç½ÃÄÑ ÁÖ°Ú´Ù¸ç A »çÈ¸º¹Áö¹ýÀÎ ´ëÇ¥·ÎºÎÅÍ 1¾ï¿øÀ» ¹ÞÀº ÇøÀÇ(º¯È£»ç¹ý À§¹Ý ¹× »ç±â)·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >