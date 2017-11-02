Ã¢¿øÅÍ³Î»ç°í, ½Ç½Ã°£ ÇöÀç»óÈ² ¡®°ËÀº ¿¬±â ÇÏ´Ã µÚµ¤¾î¡¯...¡°½¯»õ¾øÀÌ »çÀÌ·»¼Ò¸® ³­´Ù¡±

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2ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã20ºÐ²² °æ³² Ã¢¿ø ±èÇØ°£ ÀåÀ¯¹æÇâ Ã¢¿øÅÍ³Î ¾Õ¿¡¼ ¿£Áø¿ÀÀÏÀ» ÀÌ¼ÛÇÏ´ø 5t À¯Á¶Â÷°¡ ÄÜÅ©¸®Æ® Áß¾ÓºÐ¸®´ë¸¦ µéÀÌ¹Þ¾Ò´Ù.
°æÂûÀº À¯Á¶Â÷°¡ ÄÜÅ©¸®Æ® Áß¾ÓºÐ¸®´ë¸¦ µéÀÌ¹Þ°í, À¯·ùÅëÀÌ ¹Ý´ëÆí Â÷·Î¸¦ ´Þ¸®´ø Â÷ À§·Î ¶³¾îÁ® Æø¹ß ÈÀç·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù°í ÀüÇß´Ù.
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