Ä«Åõ»ç ¹ßÇ¥, ÀÌ¹ø °æÀï·üÀº 7.2:1¡¦ÀÎ±âÆø¹ß ÀÌÀ¯´Â? ¡°2ÀÎ 1½Ç ¹èÁ¤¹Þ¾Æ¡±

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2018 Ä«Åõ»ç ¼±¹ß°á°ú ¹ßÇ¥°¡ 2ÀÏ ¿ÀÈÄ º´¹«Ã» È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
¿ÃÇØ Ä«Åõ»ç ¸ðÁý Áö¿øÀÚ´Â 1¸¸ 4938¸íÀ¸·Î Æò±Õ 7.2´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. Áö³ÇØº¸´Ù ³·Àº ¼öÁØÀÌÁö¸¸ ¿©ÀüÈ÷ ³ôÀº °æÀï·üÀÌ´Ù.
Ä«Åõ»ç(KATUSA)´Â ÇÑ±¹ ‘Korean Augmentation To the United States Army’ÀÇ ¾àÀÚ·Î ÁÖÇÑ¹Ì±ºÀ» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ¹Ì±º ºÎ´ë¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´Â À°±ºÀÌ´Ù.
Ä«Åõ»ç´Â ¸ðÁý °ø°íÀÏ¿¡ µû¶ó Áö¿øÀ» ¹ÞÀº µÚ ¼±¹ßÀÏ¿¡ ¹«ÀÛÀ§ ÃßÃ·ÇÏ¿© ÀÎ¿øÀ» °áÁ¤ÇÑ´Ù.
¹Ì±º±âÁö°¡ ¿ë»ê¿¡¼ ÆòÅÃÀ¸·Î ÀÌÀüÇÑ ¸¸Å ÀÌ¹ø¿¡ ¼±¹ßµÇ´Â Ä«Åõ»çµé ¿ª½Ã ÆòÅÃ ¹Ì±º±âÁö¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
Ä«Åõ»ç°¡ ÀÎ±â°¡ ³ôÀº ÀÌÀ¯´Â ºÎ´ë¿¡ µû¶ó Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸£Áö¸¸ ¸ÅÀÏ ¿ÀÈÄ¿¡ ¿ÜÃâÀ» ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡ ¶§¹®À¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ºÎ´ë ¿©°Ç¿¡ µû¶ó ´Ù¸£Áö¸¸ ÁÖ¸»¿¡ 2¹Ú 3ÀÏ ÈÞ°¡µµ ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¹Ì±º »ýÈ°¹®È¸¦ µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ë¹Þ¾Æ 2ÀÎ 1½ÇÀ» ¹èÁ¤¹Þ´Â ´Ù´Â Á¡ ¿ª½Ã Ä«Åõ»çÀÇ ÀÎ±â ¿äÀÎÀ¸·Î ¼Õ²ÅÈù´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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