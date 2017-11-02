±Ç¿ÀÇö È¸Àå ½ÂÁø¡¦»ï¼ºÀüÀÚ, »çÀå´Ü ÀÎ»ç 10¸í ½ÂÁø

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ÆÀ ¹é½ºÅÍ ºÎ»çÀåÀº ºÏ¹ÌÃÑ°ý »çÀå, Áø±³¿µ ºÎ»çÀåÀº DS(µð¹ÙÀÌ½º¼Ö·ç¼Ç) ºÎ¹® ¸Þ¸ð¸®»ç¾÷ºÎÀå, °ÀÎ¿± ºÎ»çÀåÀº DSºÎ¹® ½Ã½ºÅÛ LSI»ç¾÷ºÎÀå, Á¤Àº½Â ºÎ»çÀåÀº DSºÎ¹® ÆÄ¿îµå¸® »ç¾÷ºÎÀåÀ¸·Î °¢°¢ ½ÂÁøÇß´Ù.
¶Ç ÇÑÁ¾Èñ ºÎ»çÀåÀº CE(¼ÒºñÀÚ°¡Àü) ºÎ¹® ¿µ»óµð½ºÇÃ·¹ÀÌ»ç¾÷ºÎÀå, »ï¼ºµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³ëÈñÂù ºÎ»çÀåÀº »ï¼ºÀüÀÚ °æ¿µÁö¿ø½ÇÀå, È²µæ±Ô ºÎ»çÀåÀº Áß±¹»ï¼º »çÀåÀ¸·Î °¢°¢ ½ÂÁø ¹ß·ÉµÆ´Ù.
Á¤ÇöÈ£ Àü »ï¼ºÀüÀÚ »çÀåÀº ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO) º¸ÁÂ¿ªÀ» ÇÏ´Â »ç¾÷Áö¿ø ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF) »çÀåÀ¸·Î ÀÓ¸íµÆ´Ù.
2ÀÏ 2018 Á¤±â »çÀå´Ü ÀÎ»ç¿¡¼ ½ÂÁøÀÚ´Â ÃÑ 10¸íÀ¸·Î ¡âÈ¸Àå 1¸í ¡âºÎÈ¸Àå 2¸í ¡â»çÀå 7¸íÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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