¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÇØ¹ü, Ã»ºÎ»ìÀÎ ÀÎÁ¤¡¦¸ÅÇüÀÎ º¯È£»ç »ìÇØµµ Áö½Ã¹Þ¾Æ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.2 ¸ñ 17:37
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½ÂÀÎ 2017.11.02  
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¡ã ¹è¿ì ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²Æí °í¸ð¾¾(45)¸¦ »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø Á¶¸ð(28)¾¾°¡ ¹ýÁ¤¿¡¼­ »ìÀÎ ÇøÀÇ¿Í ÀÌ¸¦ ±³»ç ¹ÞÀº »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù. MBCÄ¸Ã³.

 

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Á¶¾¾´Â Áö³­ 8¿ù21ÀÏ ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ÀÇ ÇÑ ¹ý¹«¹ýÀÎ »ç¹«½Ç¿¡¼­ ¼Û¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» Èä±â·Î Âñ·¯ ¼ûÁö°Ô ÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.

ÀÌ »ç°ÇÀº 600¾ï´ë ±¹³» ºÎµ¿»êÀ» °¡Áø ÀçÀÏ±³Æ÷ °û¸ð(99)¾¾ÀÇ Àç»ê ¶§¹®¿¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.

¿ÃÇØ ÃÊ °û¾¾ÀÇ Àå³²(72)°ú Àå¼Õ(38)ÀÌ °¡Â¥ Áõ¿©°è¾à¼­¸¦ ¸¸µé¾î °û¾¾ÀÇ ±¹³» ºÎµ¿»êÀ» »©µ¹·È´Ù. ÀÌ¿¡ °û¾¾°¡ ¿Ü¼ÕÀÚÀÌÀÚ ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²ÆíÀÎ °í¾¾¿¡°Ô µµ¿òÀ» Ã»ÇØ Àå³²°ú Àå¼ÕÀ» ¼­¿ï Á¾·Î°æÂû¼­¿¡ °í¼ÒÇß´Ù.

°æÂûÀº ¿ÃÇØ 7¿ù Àå³²°ú Àå¼ÕÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ½ÅÃ»ÇßÀ¸³ª ¹ý¿øÀÌ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ±â°¢ÇØ °æÂûÀº °á±¹ ‘ºÒ±¸¼Ó ±â¼Ò ÀÇ°ß’À¸·Î »ç°ÇÀ» °ËÂû¿¡ ³Ñ°å´Ù. °í¾¾°¡ ÀÚ½ÅµéÀÇ À¯»ê »©µ¹¸®±â¸¦ ¹æÇØÇÏÀÚ Àå¼ÕÀº »çÃÌ ÇüÀÎ °í¾¾¸¦ »ìÇØÇÏ±â·Î °á½ÉÇß´Ù.

Àå¼ÕÀº ÀÏº» ¾îÇÐ¿ø¿¡¼­ ¸¸³ª ÇÔ²² °ÅÁÖÇÒ Á¤µµ·Î Ä£ÇØÁø Á¶¾¾¿¡°Ô “°í¾¾¸¦ »ìÇØÇÏ¸é 20¾ï¿ø°ú º¯È£»çºñ¸¦ ÁÖ°í °¡Á·µµ µ¹ºÁÁÖ°Ú´Ù”°í Á¦¾ÈÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ Á¶¾¾´Â ‘Àå¼Õ°úÀÇ ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ Áß¿äÇÑ Á¤º¸¸¦ ÁÖ°Ú´Ù’¸ç °í¾¾¿¡°Ô Á¢±ÙÇØ Áö³­ 8¿ù 21ÀÏ °í¾¾¸¦ »ìÇØÇß´Ù.

ÀÌÈÄ °æÂû¿¡ ÀâÈù Á¶¾¾´Â ¿ì¹ßÀû »ìÀÎÀ» ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼¹°í »ç°ÇÀ» °æÂû¿¡°Ô¼­ ³Ñ°Ü¹ÞÀº °ËÂûÀº Á¶¾¾¿Í Àå¼ÕÀÇ »çÀÌ¿¡¼­ »ìÀÎ Ã»ºÎ°¡ ¿À°¬À» °¡´É¼ºÀ» µÎ°í ¸é¹ÐÈ÷ Á¶»ç¸¦ ÇØ °á±¹ Á¶¾¾°¡ Àå¼Õ¿¡°Ô »ìÀÎ Ã»ºÎ¸¦ ¹ÞÀº »ç½ÇÀ» ¹àÇô³Â´Ù.

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ Á¶¾¾´Â Àå¼ÕÀÌ °í¾¾ÀÇ ¸ÅÇüÀÌÀÚ »ç°ÇÀ» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´ø º¯È£»çµµ Á×ÀÌ¶ó´Â Áö½Ã¸¦ ³»·È´Ù°í Áø¼úÇß´Ù. ±×·¯³ª Á¶¾¾°¡ ÀÌ¸¦ °ÅÀýÇÏÀÚ Àå¼ÕÀº “º¯È£»ç ¾Õ¿¡¼­ ÇÇÇØÀÚ¸¦ Á×¿© °ÌÀ» Áà¶ó”¶ó´Â Áö½Ã¸¦ ³»¸° °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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