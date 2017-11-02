¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÇØ¹ü, Ã»ºÎ»ìÀÎ ÀÎÁ¤¡¦¸ÅÇüÀÎ º¯È£»ç »ìÇØµµ Áö½Ã¹Þ¾Æ

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ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ Á¶¾¾´Â Àå¼ÕÀÌ °í¾¾ÀÇ ¸ÅÇüÀÌÀÚ »ç°ÇÀ» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´ø º¯È£»çµµ Á×ÀÌ¶ó´Â Áö½Ã¸¦ ³»·È´Ù°í Áø¼úÇß´Ù. ±×·¯³ª Á¶¾¾°¡ ÀÌ¸¦ °ÅÀýÇÏÀÚ Àå¼ÕÀº “º¯È£»ç ¾Õ¿¡¼ ÇÇÇØÀÚ¸¦ Á×¿© °ÌÀ» Áà¶ó”¶ó´Â Áö½Ã¸¦ ³»¸° °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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