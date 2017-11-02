[ÅäÆ®³Ñ-·¹¾Ë¸¶µå¸®µå] È£³¯µÎ Â¥Áõ Æø¹ß¡¦¡°Àç°è¾à ¿ä±¸? Àç°è¾à ¾È ÇØµµ µÅ¡±

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|¡ã ÅäÆ®³Ñ ÈÊ½ºÆÛ°¡ 2ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ·±´ø À¤ºí¸® ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå¿ÍÀÇ ¡®2017~2018 ½ÃÁð À¯·´Ãà±¸¿¬¸Í(UEFA) Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×¡¯ Á¶º°¸®±× HÁ¶ 5Â÷Àü¿¡¼ 3-1·Î ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÅäÆ®³Ñ Èª½ºÆÛ°¡ µðÆæµù Ã¨ÇÇ¾ð ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå¸¦ ¿ÏÆÄÇÏ°í 16° ÁøÃâÀ» È®Á¤Áö¾ú´Ù.
ÅäÆ®³ÑÀº 2ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ·±´ø À¤ºí¸® ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå¿ÍÀÇ ‘2017~2018 ½ÃÁð À¯·´Ãà±¸¿¬¸Í(UEFA) Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×’ Á¶º°¸®±× HÁ¶ 5Â÷Àü¿¡¼ 3-1·Î ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼´Â Â¡°è¿¡¼ µ¹¾Æ¿Â ¾Ë¸®°¡ È¥ÀÚ 2°ñÀ» ³ÖÀ¸¸ç ¸ÍÈ°¾àÀ» ÆîÃÆ´Ù.
¾Ë¸®´Â Àü¹Ý 27ºÐ Æ®¸®ÇÇ¾îÀÇ ¿À¸¥ÂÊ Å©·Î½º¸¦ °ñ¹® ¾Õ¿¡¼ ¿À¸¥¹ß·Î Â÷ ³Ö¾î ¼±Ãë°ñÀ» ÅÍ¶ß·È´Ù. ÀÌ¾î ÈÄ¹Ý 11ºÐ¿¡´Â ¿À¸¥¹ß·Î ³¯¸° ½´ÆÃÀÌ ¼¼¸£È÷¿À ¶ó¸ð½º¸¦ ¸Â°í ±¼ÀýµÇ¸ç °ñ¸ÁÀ» µÚÈçµé¾ú´Ù.
ÅäÆ®³ÑÀÇ ¿¡¸¯¼¾ ¿ª½Ã ÈÄ¹Ý 20ºÐ Ãß°¡°ñÀ» ÅÍÆ®¸®¸ç Á¸Àç°¨À» °ú½ÃÇß´Ù.
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ¿ª½Ã ÈÄ¹Ý 35ºÐ Å©¸®½ºÆ¼¾Æ´© È£³¯µÎ°¡ ¸¸È¸ °ñÀ» »Ì¾ÒÀ¸³ª ±â¿ï¾î¹ö¸° ½ÂÆÐ¸¦ µÚÁý±â¿¡´Â ¿ªºÎÁ·ÀÌ¾ú´Ù. °æ±â°¡ ¶æ´ë·Î Ç®¸®Áö ¾Ê´ÂÁö È£³¯µÎ´Â °æ±â Áß°£ Â¥Áõ½º·¯¿î Ç¥Á¤À» Áþ±âµµ Çß´Ù.
¾Õ¼ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå´Â Áö³´Þ 30ÀÏ ½ºÆäÀÎ ÇÁ¸®¸Þ¶ó¸®°¡ Áö·Î³ª¿ÍÀÇ °æ±â¿¡¼µµ 1-2·Î ÆÐ¹èÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí 2015~2018 UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 16°³±¹ Áß°è±ÇÀ» °¡Áø ½ºÆ÷Ã÷ Àü¹® Ã¤³Î ‘ºñÀÎ ½ºÆ÷Ã÷’´Â ÅäÆ®³Ñ°ú ·¹¾Ë¸¶µå¸®µåÀÇ °æ±â Á¾·á ÈÄ È£³¯µÎ°¡ “4½ÃÁð °è¾àÀ» ¸Î¾úÀ¸³ª °»½ÅÇÏ°í ½ÍÁø ¾Ê´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
¶Ç È£³¯µÎ´Â “Àç°è¾àÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ ±¦Âú´Ù”°í µ¡ºÙÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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