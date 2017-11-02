°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.2 ¸ñ 17:37
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹®Èñ¿Á, ÈÄ¹è ºÎ¸ð¿¡°Ô º¸³½ »çÁË ¹®ÀÚ °ø°³¡¦¡°ÁË°¡ ÁËÀÎÁöµµ ¸ô¶ó¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö ¹®Èñ¿Á(48)ÀÌ ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡°Ô »ç±â·Çù¹Ú ÇøÀÇ·Î °í¼Ò¸¦ ´çÇÑ °¡¿îµ¥ ÈÄ¹è °¡¼ö A¾¾ÀÇ ºÎ¸ð°¡ ¹®¾¾°¡ º¸³½ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö¸¦ °ø°³Çß´Ù. Ã¤³ÎA Ä¸Ã³.

 

°¡¼ö ¹®Èñ¿Á(48)ÀÌ ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡°Ô »ç±â·Çù¹Ú ÇøÀÇ·Î °í¼Ò¸¦ ´çÇÑ °¡¿îµ¥ ÈÄ¹è °¡¼ö A¾¾ÀÇ ºÎ¸ð°¡ ¹®¾¾°¡ º¸³½ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö¸¦ °ø°³Çß´Ù.

Áö³­ 1ÀÏ °¡¼ö A¾¾ÀÇ ¹ý·ü´ë¸®ÀÎÀÌ ¹®Èñ¿ÁÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ ±è¾¾¿¡°Ô ¼ºÃßÇà°ú »ç±â¸¦ ´çÇß´Ù¸ç °í¼ÒÀåÀ» Á¦ÃâÇß´Ù.

A¾¾´Â °í¼ÒÀå¿¡¼­ ±è¾¾·ÎºÎÅÍ ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇßÀ¸¸ç ±è¾¾°¡ ¿¬¿¹ È°µ¿ ¸í¸ñÀ¸·Î 1¾ï¿© ¿øÀ» ¹Þ¾Æ °¡·ÎÃ«´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¶Ç ¹®Èñ¿Á¿¡°Ô ÀÌ »ç½ÇÀ» ¾Ë·ÈÀ¸³ª ¹®Èñ¿ÁÀÌ ´©±¸¿¡°Ôµµ ¾Ë¸®Áö ¸»¶ó°í Çù¹ÚÇß´Ù¸ç ¹®Èñ¿Á ¿ª½Ã Çù¹Ú°ú »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù.

2ÀÏ A¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁöÀÎ B¾¾´Â ¹®Èñ¿Á¿¡°Ô ¹ÞÀº ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ °ø°³Çß´Ù. °ø°³µÈ ¸Þ½ÃÁö¿¡´Â “OO ºÎ¸ð´Ô ½É·Á ³¢ÃÄµå·Á ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. ÁËÀÎÀÏ ¶§´Â °¡¸®±â ±Þ±ÞÇÏ¿© ÁË°¡ ÁËÀÎÁö ¸ô¶ú´Âµ¥ ´Ù µå·¯³ª´Ï Á¦ ¼ÓÀÌ º¸¿©¼­ ºÎ²ô·´°í ÁË¼ÛÇÒ »ÓÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ÀûÇôÀÖ´Ù.

¶Ç ¹®¾¾´Â “º¯È£»ç¸¦ ÁØºñÇÏ¶ó°í ÇÏ¼ÌÁö¸¸ ÀúÈñ´Â ¾Æ´Â º¯È£»çµµ ¾ø°í ¹» ¾î¶»°Ô ÇÒ ÁÙÀ» ¸ô¶ó Áö±Ý±îÁö ±Ù½ÅÇÏ°í ±â´Ù¸®°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ ¾îÁ¦ ±âÀÚºÐ²² ¿¬¶ôÀÌ ¿Í¼­ ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù. »çÁËµå¸³´Ï´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÑÆí B¾¾´Â ÇÕÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼­ “Àý´ë ¾È ÇÑ´Ù. ¹®Èñ¿Á ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥°¡ µþ ¾ÆÀÌ¸¦ '²É¹ì'ÀÌ¶ó°í ÄªÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ Àý´ë ¿ë¼­ÇÒ ¼ö ¾ø°í ÇÕÀÇ ¾ø´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®ÇÇ¼Ò¡¯ ¹®Èñ¿Á, ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡ ¡°³Ê µµ¿ÍÁÖ¸é ÁÖÇö¹Ìµµ ´ÙÄ£´Ù¡±...'Çù¹ÚÇß´Ù?'
  • ¼ÛÁß±â¢¾¼ÛÇý±³, ñé¸ÅÃ¼ Æ÷Âø °áÈ¥½Ä ¡®¿³º¸´Ï¡¯...¡°Çàº¹¹Ì¼Ò ¸¸°³¡±
  • ¡®5³â ±¸Çü¡¯ Â÷ÀºÅÃ ¡°ÃÖ¼ø½Ç ¸¸³ª ¿©±â±îÁö ¿Ô´Ù¡±...´«¹°ÀÇ ÃÖÈÄ Áø¼ú
  • ±èÁÖÇõ, ¿¬ÀÎ ÀÌÀ¯¿µ°ú ¡°¿ÃÇØ °áÈ¥¡± ¹àÇû´Âµ¥¡¦³¯¾Æµç ºñº¸
  • Â÷ÅÂÇö, ¹ã»õ ¿ï¾ú³ª ÅüÅü ºÎÀº ¸ð½À¡¦¡®¼Û¼ÛÄ¿ÇÃ¡¯ °áÈ¥½Ä Âü¼® ÈÄ ºó¼Ò Á¶¹®
    • ¡®ÇÇ¼Ò¡¯ ¹®Èñ¿Á, ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡ ¡°³Ê µµ¿ÍÁÖ¸é ÁÖÇö¹Ìµµ ´ÙÄ£´Ù¡±...'Çù¹ÚÇß´Ù?' ¡®ÇÇ¼Ò¡¯ ¹®Èñ¿Á, ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡ ¡°³Ê µµ¿ÍÁÖ¸é ÁÖÇö¹Ìµµ ´ÙÄ£´Ù¡±...'Çù¹ÚÇß´Ù?'
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®ÇÇ¼Ò¡¯ ¹®Èñ¿Á, ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡ ¡°³Ê µµ¿ÍÁÖ¸é ÁÖÇö¹Ìµµ ´ÙÄ£´Ù¡±...'Çù¹ÚÇß´Ù?'
    2
    ¡®5³â ±¸Çü¡¯ Â÷ÀºÅÃ ¡°ÃÖ¼ø½Ç ¸¸³ª ¿©±â±îÁö ¿Ô´Ù¡±...´«¹°ÀÇ ÃÖÈÄ Áø¼ú
    3
    ±èÁÖÇõ ¹ßÀÎ, ÀÌÀ¯¿µ °í°³¼÷¿© ¸¶Áö¸· ÀÎ»ç...È²Á¤¹Î¡¤ÀÌÁØ±â¡¤±èÁö¼ö ¡®ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤¡¯
    4
    ¡®Íº±èÁÖÇõ Á¶¹®¡¯ µ¥ÇÁÄÜ, ºó¼Òµé¾î°¡¸ç ¿À¿­...¡°¾ó¸¶³ª ¾ïÀåÀÌ ¹«³ÊÁ³À»±î¡±
    5
    ¡®Ã³À½ÇÐ±³·Î¡¯ ½Ö»ý¾Æ ÇÑ ¸í¸¸ ¼±¹ßµÉ ¼ö ÀÖ´Ù?...¡°À¯ÀÇ»çÇ× ¾Ë¾ÆµÎÀÚ¡±
    6
    ¿£È­, °á±¹ 970¿ø ÁøÀÔ¡¦900¿ø´ë ÃÊ¹Ýµµ °ð? ¡°±â´Ù¸±±î? ¹Ù²Ü±î?¡±
    7
    [¼Óº¸] Ã¢¿øÅÍ³Î, À¯Á¶Â÷ Æø¹ß·Î 3¸í ¼ûÁ®¡¦¸¶ÁÖ¿À´ø Â÷·®°ú Ãæµ¹·Î Æø¹ß ÃßÁ¤
    8
    Íº±èÁÖÇõ, ºÎÁ¤¸Æ °¡´É¼º ÀÖ´Ù?¡¦ºÎÁ¤¸Æ ¡®°©ÀÚ±â Áõ»ó ³ªÅ¸³ª¡¯ À§Çèµµ¡è
    9
    ¡®±¤°í¸ðµ¨ 1À§¡¯ ¹ÚÁöÈÆ, ÇÐÃ¢½ÃÀý º¸´Ï¡¦º»Åõºñ ²É¹Ì¼Ò¿¡ ¡®½ÉÀåÀú°Ý¡¯
    10
    Àü¿øÃ¥, ¼­¹Ì°æ È£Äª¿¡ ºÐ³ëÇÑ »ç¿¬Àº? ¡°ÇÑ±¹ ÀÏºÎ´ÙÃ³Á¦ ¾Æ´Ï¾ß¡±
    Ã»¼Ò³âÀ» À§ÇÑ ¡®Ãµ¿øÀÇ Çàº¹ ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ±è¿µÈñ¹«¿ë´Ü, ÇÑ±¹ ¼Ò¸®¿Í Ãã ¼±º¸ÀÎ´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ¿©°íµ¿Ã¢È¸, ¡®³ë·¡ÇÏ´Â ¿ï»ê¡¯ ÀÌ²ö´Ù
    ¿ÀÀ± ÆÇÈ­ÀÛ°¡, ¾Æ¹öÁöÀÇ °íÇâ¼­ ¼±º¸ÀÌ´Â ÀÛÇ°Àü
    ÇÑÆøÀÇ ¼ö¹¬È­ °°ÀÌ, ¿ì¾ÆÇÏ°í °­·ÄÇÑ Ãã

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr