¹®Èñ¿Á, ÈÄ¹è ºÎ¸ð¿¡°Ô º¸³½ »çÁË ¹®ÀÚ °ø°³¡¦¡°ÁË°¡ ÁËÀÎÁöµµ ¸ô¶ó¡±

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|¡ã °¡¼ö ¹®Èñ¿Á(48)ÀÌ ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡°Ô »ç±â·Çù¹Ú ÇøÀÇ·Î °í¼Ò¸¦ ´çÇÑ °¡¿îµ¥ ÈÄ¹è °¡¼ö A¾¾ÀÇ ºÎ¸ð°¡ ¹®¾¾°¡ º¸³½ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö¸¦ °ø°³Çß´Ù. Ã¤³ÎA Ä¸Ã³.
°¡¼ö ¹®Èñ¿Á(48)ÀÌ ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡°Ô »ç±â·Çù¹Ú ÇøÀÇ·Î °í¼Ò¸¦ ´çÇÑ °¡¿îµ¥ ÈÄ¹è °¡¼ö A¾¾ÀÇ ºÎ¸ð°¡ ¹®¾¾°¡ º¸³½ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö¸¦ °ø°³Çß´Ù.
Áö³ 1ÀÏ °¡¼ö A¾¾ÀÇ ¹ý·ü´ë¸®ÀÎÀÌ ¹®Èñ¿ÁÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ ±è¾¾¿¡°Ô ¼ºÃßÇà°ú »ç±â¸¦ ´çÇß´Ù¸ç °í¼ÒÀåÀ» Á¦ÃâÇß´Ù.
A¾¾´Â °í¼ÒÀå¿¡¼ ±è¾¾·ÎºÎÅÍ ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇßÀ¸¸ç ±è¾¾°¡ ¿¬¿¹ È°µ¿ ¸í¸ñÀ¸·Î 1¾ï¿© ¿øÀ» ¹Þ¾Æ °¡·ÎÃ«´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶Ç ¹®Èñ¿Á¿¡°Ô ÀÌ »ç½ÇÀ» ¾Ë·ÈÀ¸³ª ¹®Èñ¿ÁÀÌ ´©±¸¿¡°Ôµµ ¾Ë¸®Áö ¸»¶ó°í Çù¹ÚÇß´Ù¸ç ¹®Èñ¿Á ¿ª½Ã Çù¹Ú°ú »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù.
2ÀÏ A¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁöÀÎ B¾¾´Â ¹®Èñ¿Á¿¡°Ô ¹ÞÀº ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ °ø°³Çß´Ù. °ø°³µÈ ¸Þ½ÃÁö¿¡´Â “OO ºÎ¸ð´Ô ½É·Á ³¢ÃÄµå·Á ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. ÁËÀÎÀÏ ¶§´Â °¡¸®±â ±Þ±ÞÇÏ¿© ÁË°¡ ÁËÀÎÁö ¸ô¶ú´Âµ¥ ´Ù µå·¯³ª´Ï Á¦ ¼ÓÀÌ º¸¿©¼ ºÎ²ô·´°í ÁË¼ÛÇÒ »ÓÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ÀûÇôÀÖ´Ù.
¶Ç ¹®¾¾´Â “º¯È£»ç¸¦ ÁØºñÇÏ¶ó°í ÇÏ¼ÌÁö¸¸ ÀúÈñ´Â ¾Æ´Â º¯È£»çµµ ¾ø°í ¹» ¾î¶»°Ô ÇÒ ÁÙÀ» ¸ô¶ó Áö±Ý±îÁö ±Ù½ÅÇÏ°í ±â´Ù¸®°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ ¾îÁ¦ ±âÀÚºÐ²² ¿¬¶ôÀÌ ¿Í¼ ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù. »çÁËµå¸³´Ï´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí B¾¾´Â ÇÕÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼ “Àý´ë ¾È ÇÑ´Ù. ¹®Èñ¿Á ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥°¡ µþ ¾ÆÀÌ¸¦ '²É¹ì'ÀÌ¶ó°í ÄªÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ Àý´ë ¿ë¼ÇÒ ¼ö ¾ø°í ÇÕÀÇ ¾ø´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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