¡®500´ë ÇÑÁ¤¿¹¾à¡¯ ´ÑÅÙµµ½ºÀ§Ä¡, ÈÞ´ë+°ÅÄ¡Çü °áÇÕ?...¡°´Ù¾çÇÑ °ÔÀÓ ¶óÀÎ¾÷µµ °ø°³¡±

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|¡ã ´ÑÅÙµµÀÇ »õ·Î¿î ºñµð¿À °ÔÀÓ±â ‘´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡(Nintendo Switch)’°¡ 3ÀÏ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ 500´ë ÇÑÁ¤ ¿¹¾àÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
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´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡´Â 29ÀÏ±îÁö ÀÌº£ÀÌÄÚ¸®¾Æ Å¥·¹ÀÌ¼Ç Á¾ÇÕ¼îÇÎ¸ô G9, ´ë¿ø¹Ìµð¾î ¿Â¶óÀÎ¼îÇÎ¸ô ´ë¿ø¼¥ µî °¢ ÆÇ¸ÅÃ³¸¦ ÅëÇØ »çÀü¿¹¾à ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. 30ÀÏºÎÅÍ ¼øÂ÷ ¹è¼ÛµÇ¸ç 12¿ù 1ÀÏ Á¤½Ä Ãâ½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °¡°ÝÀº 36¸¸¿øÀÌ´Ù.
´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡´Â Áý¿¡¼ Áñ±â´Â °ÅÄ¡Çü °ÔÀÓ±â¿Í ¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª µé°í ´Ù´Ï¸ç Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ÈÞ´ë¿ë °ÔÀÓ±â µÎ °¡Áö¸¦ °áÇÕÇÑ Æ¯Â¡À» °¡Áø´Ù.
TV È¸éÀ» ÅëÇØ ¸ðµÎ ÇÔ²² ½Å³ª°Ô Áñ±â´Â ‘TV¸ðµå’, º»Ã¼ ½ºÅÄµå¸¦ ¼¼¿ö È¸éÀ» °øÀ¯ÇÏ¸ç Áñ±â´Â ‘ÅÂÀÌºí ¸ðµå’, Å©°í ¾Æ¸§´Ù¿î µð½ºÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÈÞ´ëÇÏ¸ç Áñ±â´Â ‘ÈÞ´ë¸ðµå’ µî °ÔÀÓÀ» ÇÃ·¹ÀÌÇÏ´Â Àå¼Ò³ª °ÔÀÓ ³»¿ë, ÇÃ·¹ÀÌ¾îÀÇ ±âÈ£¿¡ µû¶ó ÀÚÀ¯·Î¿î ÇÃ·¹ÀÌ ½ºÅ¸ÀÏ·Î °ÔÀÓÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ »õ·Î¿î °ÔÀÓ±â Ãâ½Ã¿Í ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ °ÔÀÓ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¶óÀÎ¾÷µµ °ø°³µÆ´Ù.
¸¶¸®¿À°¡ ¸ðÇèÀ» ÆîÄ¡´Â ¾×¼Ç °ÔÀÓ ‘½´ÆÛ ¸¶¸®¿À ¿Àµð¼¼ÀÌ’, ·¹ÀÌ½ººÎÅÍ ¹èÆ²±îÁö ¸ðµç °ÍÀÌ µð·°½ºÇØÁø ‘¸¶¸®¿À Ä«Æ® 8µð·°½º’, ¸ðÇèÀÇ ¸ðµç °ÍÀ» ÇÃ·¹ÀÌ¾î ¸¶À½´ë·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ‘Á©´ÙÀÇ Àü¼³ ºê·¹½º ¿Àºê ´õ ¿ÍÀÏµå’ µîÀÇ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¶óÀÎ¾÷ÀÌ ¹ß¸ÅµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Ãâ½Ã 1°³¿ù ³»¿¡ ¾à 20Á¾ ÀÌ»óÀÇ ´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡ °ÔÀÓ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿Í ±× Áß 10¿©Á¾Àº ÇÑ±Û¾î ´ëÀÀÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾î ±â´ë ¹Þ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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