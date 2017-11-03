ÀÌÀç¸í, Íº ÀÌÀç¼± ºó¼Ò ¡®¹®Àü¹Ú´ë¡¯..À¯Á· ¡°¹«½¼ ¿°Ä¡·Î ¿Ô³Ä¡± ¾ð¼º

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.3 ±Ý 12:00
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀÌÀç¸í ¼º³²½ÃÀåÀÌ 2ÀÏ Æó¾ÏÀ¸·Î º°¼¼ÇÑ Å«Çü ÍºÀÌÀç¼± ¾¾ÀÇ ºó¼Ò¸¦ ¹æ¹®ÇßÁö¸¸ ¹®Àü¹Ú´ë¸¦ ´çÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

 

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ÀÌ ½ÃÀåÀº ÀÌ³¯ °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÁÖ´ëº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸¶·ÃµÈ ÀÌÀç¼± ¾¾ÀÇ ºó¼Ò¾Ò´Ù. ±×·¯³ª À¯Á·ÃøÀÇ ¹Ý´ë·Î ³¡³» Á¶¹®ÇÏÁö ¸øÇß´Ù.

ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é À¯Á·ÃøÀº “¹«½¼ ¿°Ä¡·Î ¿Ô³Ä”¸ç ¾ð¼ºÀ» ³ô¿´°í, ³¡³» ÀÌ ½ÃÀåÀº Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼­ ¹ß±æÀ» µ¹·È´Ù.

µÎ »ç¶÷ÀÇ ±íÀº °¥µîÀÇ °ñÀº ÀÌ ½ÃÀåÀÌ ½ÃÀåÀ¸·Î ´ç¼± µÈ Áö³­ 2010³âÀÎ 7³â ÀüºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.

´ç½Ã ÀÌÀç¼± ¾¾°¡ ÀÌ ½ÃÀåÀÇ Ä£ºÐÀ» ÀÌ¿ëÇØ °¢Á¾ ÀÌ±Ç»ç¾÷À» °³ÀÔÇÑ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. ¶Ç ¼º³² ½Ã´ë ¸ð ´ëÇÐ±³¼ö ÀÚ¸®¸¦ Ã»Å¹Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤±îÁö ºÒ°ÅÁö¸é¼­ ÇüÁ¦°¥µîÀ» ÃÊ·¡Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ÀÌ ½ÃÀåÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÇüÀÇ Çàµ¿À» ºñÆÇ, ºÎÀûÀýÇÑ Çàµ¿ÀÌ¶ó¸ç ±ÛÀ» ½á ¿Ã·È´Ù. ½ÃÃ» Á÷¿øµé¿¡°Ôµµ ÀÌÀç¼± ¾¾¿ÍÀÇ Á¢ÃËÀ» ±ÝÁöÇÏ¶ó´Â ¸í·ÉÀ» ³»¸° °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

ÀÌÈÄ 2012³â ÀÌÀç¼± ¾¾´Â ÀÌ ½ÃÀå°ú ÅëÈ­°¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ³ë¸ð Áý¿¡ Ã£¾Æ°¡ ´ë½Å ÀüÈ­ÇØÁÙ °ÍÀ» ºÎÅ¹, °ÅÀý´çÇÏÀÚ ÆÐ·ûÀû Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» °¡Çß´Ù´Â ÀÌ¾ß±â°¡ ³ª¿À¸é¼­ °¥µîÀº ±ØÈ­µÈ ¾ç»óÀ» º¸¿´´Ù.  

Æ¯È÷ ÀÌÀç¼±¾¾´Â Áö³­ÇØ 11¿ù ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ÀÚ¹ßÀû ÆÒÅ¬·´ÀÎ ‘¹Ú»ç¸ð’(¹Ú±ÙÇý¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸ðÀÓ) ¼º³²ÁöºÎÀåÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸ç µÎ »ç¶÷ÀÇ °¥µîÀº ´õ Ä¿Á³´Ù.

´ç½Ã ÀÌ »çÀåÀº ÀÌÀç¼± ¾¾¸¦ “‘ÀÏº£’¿¡ ÀÌ¾î ¹Ú»ç¸ð±îÁö ÇÑ´Ù”¸ç ´ëÁß¿¡ °ø°³ÀûÀ¸·Î ÇüÀ» ºñÆÇÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ±×ÇØ ÀÌ ½ÃÀåÀº ´ë¼± ÈÄº¸·Î °Å·ÐµÇ´ø ¶§·Î Àç¼± ¾¾´Â “´ë¼±¿¡¼­ ÀÌÀç¸íÀÌ À¯¸®ÇÒ °æ¿ì ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¾Õ¿¡¼­ 1ÀÎ ½ÃÀ§¸¦ ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ¿ÞÂÊ¿£ ¿åÀïÀÌ, ¿À¸¥ÂÊ¿¡´Â °ÅÁþ¸»ÀïÀÌ¶ó°í ¾²°í °øÁßÆÄ¿¡ ³ª°¡¼­ ¿åÀ» ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ ½ÃÀåµµ “³»°¡ ½ÃÀåÀÌ µÇÀÚ Çü´Ô ºÎºÎ´Â ÀÌ±Ç Ã»Å¹À» ÇØ¿Ô°í, ¹¬»ìÀ» ´çÇÏÀÚ ‘Á¾ºÏ ½ÃÀå’ ÅðÁø ¿îµ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù”¸ç “±Þ±â¾ß Çü´ÔÀº ¾î¸Ó´Ï¸¦ ÆøÇàÇÏ´Â µî ÆÐ·ûÀ» ÀúÁú·¶´Ù”°í ÁÖÀå, Çü°úÀÇ °¥µîÀº °ÑÀâÀ» ¼ö ¾øÀÌ °ÝÈ­µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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