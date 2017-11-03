ÀÌÀç¸í, Íº ÀÌÀç¼± ºó¼Ò ¡®¹®Àü¹Ú´ë¡¯..À¯Á· ¡°¹«½¼ ¿°Ä¡·Î ¿Ô³Ä¡± ¾ð¼º

|
|
|
|¡ã ÀÌÀç¸í ¼º³²½ÃÀåÀÌ 2ÀÏ Æó¾ÏÀ¸·Î º°¼¼ÇÑ Å«Çü ÍºÀÌÀç¼± ¾¾ÀÇ ºó¼Ò¸¦ ¹æ¹®ÇßÁö¸¸ ¹®Àü¹Ú´ë¸¦ ´çÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
ÀÌÀç¸í ¼º³²½ÃÀåÀÌ 2ÀÏ Æó¾ÏÀ¸·Î º°¼¼ÇÑ Å«Çü ÍºÀÌÀç¼± ¾¾ÀÇ ºó¼Ò¸¦ ¹æ¹®ÇßÁö¸¸ ¹®Àü¹Ú´ë¸¦ ´çÇß´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ÀÌ³¯ °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÁÖ´ëº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸¶·ÃµÈ ÀÌÀç¼± ¾¾ÀÇ ºó¼Ò¾Ò´Ù. ±×·¯³ª À¯Á·ÃøÀÇ ¹Ý´ë·Î ³¡³» Á¶¹®ÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é À¯Á·ÃøÀº “¹«½¼ ¿°Ä¡·Î ¿Ô³Ä”¸ç ¾ð¼ºÀ» ³ô¿´°í, ³¡³» ÀÌ ½ÃÀåÀº Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼ ¹ß±æÀ» µ¹·È´Ù.
µÎ »ç¶÷ÀÇ ±íÀº °¥µîÀÇ °ñÀº ÀÌ ½ÃÀåÀÌ ½ÃÀåÀ¸·Î ´ç¼± µÈ Áö³ 2010³âÀÎ 7³â ÀüºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
´ç½Ã ÀÌÀç¼± ¾¾°¡ ÀÌ ½ÃÀåÀÇ Ä£ºÐÀ» ÀÌ¿ëÇØ °¢Á¾ ÀÌ±Ç»ç¾÷À» °³ÀÔÇÑ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. ¶Ç ¼º³² ½Ã´ë ¸ð ´ëÇÐ±³¼ö ÀÚ¸®¸¦ Ã»Å¹Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤±îÁö ºÒ°ÅÁö¸é¼ ÇüÁ¦°¥µîÀ» ÃÊ·¡Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÌ ½ÃÀåÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÇüÀÇ Çàµ¿À» ºñÆÇ, ºÎÀûÀýÇÑ Çàµ¿ÀÌ¶ó¸ç ±ÛÀ» ½á ¿Ã·È´Ù. ½ÃÃ» Á÷¿øµé¿¡°Ôµµ ÀÌÀç¼± ¾¾¿ÍÀÇ Á¢ÃËÀ» ±ÝÁöÇÏ¶ó´Â ¸í·ÉÀ» ³»¸° °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌÈÄ 2012³â ÀÌÀç¼± ¾¾´Â ÀÌ ½ÃÀå°ú ÅëÈ°¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ³ë¸ð Áý¿¡ Ã£¾Æ°¡ ´ë½Å ÀüÈÇØÁÙ °ÍÀ» ºÎÅ¹, °ÅÀý´çÇÏÀÚ ÆÐ·ûÀû Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» °¡Çß´Ù´Â ÀÌ¾ß±â°¡ ³ª¿À¸é¼ °¥µîÀº ±ØÈµÈ ¾ç»óÀ» º¸¿´´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌÀç¼±¾¾´Â Áö³ÇØ 11¿ù ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ÀÚ¹ßÀû ÆÒÅ¬·´ÀÎ ‘¹Ú»ç¸ð’(¹Ú±ÙÇý¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸ðÀÓ) ¼º³²ÁöºÎÀåÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸ç µÎ »ç¶÷ÀÇ °¥µîÀº ´õ Ä¿Á³´Ù.
´ç½Ã ÀÌ »çÀåÀº ÀÌÀç¼± ¾¾¸¦ “‘ÀÏº£’¿¡ ÀÌ¾î ¹Ú»ç¸ð±îÁö ÇÑ´Ù”¸ç ´ëÁß¿¡ °ø°³ÀûÀ¸·Î ÇüÀ» ºñÆÇÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ±×ÇØ ÀÌ ½ÃÀåÀº ´ë¼± ÈÄº¸·Î °Å·ÐµÇ´ø ¶§·Î Àç¼± ¾¾´Â “´ë¼±¿¡¼ ÀÌÀç¸íÀÌ À¯¸®ÇÒ °æ¿ì ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¾Õ¿¡¼ 1ÀÎ ½ÃÀ§¸¦ ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ¿ÞÂÊ¿£ ¿åÀïÀÌ, ¿À¸¥ÂÊ¿¡´Â °ÅÁþ¸»ÀïÀÌ¶ó°í ¾²°í °øÁßÆÄ¿¡ ³ª°¡¼ ¿åÀ» ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåµµ “³»°¡ ½ÃÀåÀÌ µÇÀÚ Çü´Ô ºÎºÎ´Â ÀÌ±Ç Ã»Å¹À» ÇØ¿Ô°í, ¹¬»ìÀ» ´çÇÏÀÚ ‘Á¾ºÏ ½ÃÀå’ ÅðÁø ¿îµ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù”¸ç “±Þ±â¾ß Çü´ÔÀº ¾î¸Ó´Ï¸¦ ÆøÇàÇÏ´Â µî ÆÐ·ûÀ» ÀúÁú·¶´Ù”°í ÁÖÀå, Çü°úÀÇ °¥µîÀº °ÑÀâÀ» ¼ö ¾øÀÌ °ÝÈµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >