¡®½ÅÁö¼ö¿Í °áÈ¥¡¯ ÀÌÇÏÀÌ, µ¿¸íÀÌÀÎ °¡¼ö ¿ÀÀÎ ¡®ÇØÇÁ´×¡¯...¡°ÈçÄ¡¾ÊÀº ÀÌ¸§¿¡ »ýÀÏ±îÁö ÀÏÄ¡¡±

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¿þµù¾÷Ã¼ ÇØÇÇ¸Þ¸®µåÄÄÆÛ´Ï¿¡ µû¸£¸é ½ÅÁö¼ö¿Í ÀÌÇÏÀÌ´Â 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ïÀÇ ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î´Â´Ù.
½ÅÁö¼öÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâÀº ÀÌÇÏÀÌ´Â 4»ì ¿¬»óÀÇ À¯¸í À½¾Ç ÇÁ·Îµà¼´Ù. Æ¯È÷ ÈÀåÇ°, ÀüÀÚÁ¦Ç° µî ±¹³»¿Ü ´Ù¼öÀÇ CFÀ½¾ÇÀ» Á¦ÀÛÇÑ ¶Ù¾î³ ½Ç·ÂÆÄ·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº 1³â°£ ±³Á¦ÇÑ ³¡¿¡ °áÈ¥¿¡ °ñÀÎÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í, ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº ½ÅÁö¼öÀÇ ¿¹ºñ³²Æí ÀÌÇÏÀÌ°¡ ¿©¼º°¡¼ö ÀÌÇÏÀÌÀÎ ÁÙ Âø°¢Çß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ ÀÕµû¶ú´Ù.
Æ¯È÷ µÎ ¸íÀÇ µ¿¸íÀÌÀÎ ÀÌÇÏÀÌ´Â »ýÀÏ±îÁö ‘9¿ù23ÀÏ’·Î ¶È°°¾Æ ´«±æÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “yg ÀÌÇÏÀÌÀÎÁÙ ¾Ë¾Ò³×” “ÀÌÇÏÀÌ ÀúºÐ °¡¼ö ÀÌÇÏÀÌ¶û »ýÀÏ¶È°°³×” “¿©ÀÚ³¢¸® °áÈ¥ÇÏ´Â ÁÙ” “ÀÌ¸§µµ ÈçÄ¡ ¾ÊÀºµ¥ »ýÀÏ±îÁö °°³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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