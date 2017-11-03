°æ³² ¹ö½º ÆÄ¾÷, ¡°ÀÓ±ÝÀÎ»ó¡¤±Ù¹«ÀÏ¼ö ´ÜÃàÇØ´Þ¶ó¡± vs ¡°Ãß°¡ÀçÁ¤ ¾øÀÌ ¾ÈµÅ¡±

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ÀÌ³¯ ³ëÁ¶ ÃøÀº ÀÓ±Ý 7% ÀÎ»ó°ú ±Ù¹«ÀÏ¼ö ´ÜÃàÀ» ¿ä±¸ÇÏ¸ç ÆÄ¾÷À» ¼±¾ðÇß´Ù.
ÀÌ´ö¿ì ³ëÁ¶À§¿øÀåÀº “¹æ¸¸ÇÑ °æ¿µÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀçÁ¤ºÎ½Ç Ã¥ÀÓÀ» ¹ö½º³ëµ¿ÀÚµé¿¡°Ô Àü°¡ÇÏ´Â »ç¿ëÀÚ¿Í ÁöÀÚÃ¼µé¿¡ ¿ì¸®°¡ ¿îÀüÇÏ´Â ±â°è°¡ ¾Æ´Ñ ÀÎ°£´Ù¿î ´ëÁ¢À» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´Â ¿î¼ö³ëµ¿ÀÚÀÓÀ» º¸¿©ÁÖÀÚ” ÆÄ¾÷ ¶æÀ» ¹àÇû´Ù.
³ëÁ¶´Â »ç¿ëÀÚ°¡ ÁÖÀåÇÏ´Â ÀûÀÚ¿¡ ´ëÇØ ÀçÁ¤Áö¿ø±ÝÀÌ ¿Ã¹Ù¸£°Ô »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´ÂÁö¿Í Á¤È®ÇÑ ÀçÁ¤ »óÈ²À» °ø°³ÇÏ°í °¢ ÁöÀÚÃ¼´Â °ü¸® °¨µ¶ ±ÇÇÑÀ» ¼ÒÈ¦È÷ ÇØ ÆÄ¾÷»çÅÂ¸¦ ¹æÄ¡ÇÑ Ã¥ÀÓÀ» Á®¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¾Õ¼ ³ëÁ¶´Â Áö³ 7¿ù 28ÀÏºÎÅÍ Áö³´Þ 11ÀÏ±îÁö »çÃø°ú 6Â÷·Ê ´ÜÃ¼±³¼·À» ÁøÇàÇßÀ¸³ª »çÃøÀº ÀÌ¸¦ ¹Þ¾Æ µéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
³ëÁ¶´Â ÀÓ±ÝÃÑ¾× 7% ÀÎ»ó, ÇöÇà ¸¸±ÙÀÏ¼ö 21ÀÏÀ» 20ÀÏ·Î ´ÜÃà µîÀ» ¿ä±¸Çß´Ù. »çÃøÀº Ãß°¡ ÀçÁ¤Áö¿øÀÌ³ª ¿ä±Ý ÀÎ»óÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ³ëÁ¶ Ãø ¿ä±¸¸¦ ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ³ëÁ¶´Â Áö³´Þ 27ÀÏ ÃÑÆÄ¾÷ Âù¹ÝÅõÇ¥¸¦ ÁøÇà, 94%ÀÇ Âù¼ºÀ¸·Î ÆÄ¾÷ µ¹ÀÔÀ» °¡°áÇß´Ù.
»çÃøÀº Áö³ 1ÀÏ °æ³²Áö¹æ³ëµ¿À§¿øÈ¸¿¡ ÁßÀç½ÅÃ»À» ³Â°í °æ³²Áö³ëÀ§´Â ¿À´Â 16ÀÏ±îÁö ÁßÀçÁ¶Á¤À» ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ³ëÁ¶ ÆÄ¾÷À¸·Î °æ³²µµ³» ½Ã¿Ü¹ö½º´Â 1339´ë Áß 671´ë°¡ ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©Çß´Ù. ½Ã³»·³ó¾îÃÌ¹ö½º´Â 1693´ë Áß 277´ë°¡ ¸ØÃç ¼± °ÍÀ¸·Î °æ³²µµ´Â Áý°èÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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