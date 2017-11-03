¡®500´ë ¿¹¾àÆÇ¸Å¡¯ ´ÑÅÙµµ½ºÀ§Ä¡, µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ °¡´É?...¡°30ÃÊ ³ìÈ­ ¾Æ½±³×¡±

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|¡ã 500´ë ÇÑÁ¤ ¿¹¾àÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ‘´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡’¿¡ µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ ±â´ÉÀÌ Ãß°¡µÅ °ü½ÉÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
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3ÀÏ ´ÑÅÙµµ¿¡ µû¸£¸é '´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡'¿¡´Â µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ·°øÀ¯ ±â´ÉÀÌ Áö¿øµÆ´Ù.
ÀÌ ±â´ÉÀº °ÔÀÓÀ» ÇÃ·¹ÀÌÇÏ¸é¼ ³ìÈ°¡ °¡´ÉÇØ ¿øÇÏ´Â Àå¸éÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
µ¿¿µ»óÀº ¿ÞÂÊ »ó´Ü¿¡ ÀÖ´Â ¹öÆ°À» ´·¯ Ä¸Ã³ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. ¹öÆ°À» ´©¸¥ ½ÃÁ¡ºÎÅÍ ÃÖ´ë 30ÃÊ±îÁö ³ìÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
³ìÈµÈ ¿µ»óÀº ¿øÇÏ´Â ºÎºÐ¸¸À» ÆíÁýµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¶Ç ÀÌ ¿µ»óÀº SNS³ª ´Ù¾çÇÑ °÷¿¡ °Ô½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ±â´ë¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ±â´ÉÀº ‘Á©´ÙÀÇ Àü¼³: ¾ß»ýÀÇ ¼û°á’ ‘¸¶¸®¿À Ä«Æ® 8 µð·°½º’ ‘ARMS’ ‘½ºÇÃ·¡Å÷ 2’ ‘½´ÆÛ¸¶¸®¿À ¿Àµð¼¼ÀÌ’ ÃÑ 5°³ ÁÖ¿ä °ÔÀÓ¿¡ ¿ì¼± Àû¿ëµÈ´Ù. ÀÌÈÄ ´Ù¸¥ °ÔÀÓ¿¡µµ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î Áö¿øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡´Â 29ÀÏ±îÁö ÀÌº£ÀÌÄÚ¸®¾Æ Å¥·¹ÀÌ¼Ç Á¾ÇÕ¼îÇÎ¸ô G9, ´ë¿ø¹Ìµð¾î ¿Â¶óÀÎ¼îÇÎ¸ô ´ë¿ø¼¥ µî °¢ ÆÇ¸ÅÃ³¸¦ ÅëÇØ »çÀü¿¹¾à ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. 30ÀÏºÎÅÍ ¼øÂ÷ ¹è¼ÛµÇ¸ç 12¿ù 1ÀÏ Á¤½Ä Ãâ½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °¡°ÝÀº 36¸¸¿øÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >