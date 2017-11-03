ÇÑÁö¹Î¡¤Á¤¿ì¼º, ¸í¿¹ ¼Ò¹æ°ü ÀÓ¸í...¼Ò¹æ°ü Ã³¿ì°³¼± ¸±·¹ÀÌ Âü¿© ¼±Çà ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯

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Á¤¿ì¼ºµµ “¿©·¯ºÐµéµµ ÀÌ ¹ý¾È¿¡ ÀÀ¿ø°ú °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î “¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É´Ô²²¼µµ °ø¾àÀÇ ÇÏ³ª·Î ÀÌ ¹ý¾È°ú °°Àº ¸Æ¶ôÀÇ ³»¿ëÀ» °ø¾àÇÏ¼Ì´Ù°í ¾Ë°í ÀÖ´Ù. ²À °ø¾à ½ÇÃµÇØ´Þ¶ó”¶ó°í ´çºÎÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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