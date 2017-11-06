¹Ù¸¥Á¤´ç, Áý´ÜÅ»´ç ¼Ó Àü´ç´ëÈ¸¡¦ÇÏÅÂ°æ, Å»´çÆÄ ¸Íºñ³­ ¡°¹®ÀçÀÎ ÇÎ°è ´ë¡±

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¹Ù¸¥Á¤´ç ÅëÇÕÆÄ ÀÇ¿ø 9¸íÀÌ Áý´Ü Å»´çÇÏ¸ç ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ Èçµé¸®°í ÀÖ´Ù.
6ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼Ò¼Ó ±è¹«¼º·°±æºÎ·ÁÖÈ£¿µ·±è¿µ¿ì·±è¿ëÅÂ·ÀÌÁ¾±¸·Á¤¾ç¼®·È«Ã¶È£·È²¿µÃ¶ ÀÇ¿ø µî ÅëÇÕÆÄ ÀÇ¿ø 9¸íÀº ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¹Ù¸¥Á¤´ç Å»´çÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ±è¿µ¿ì ÀÇ¿øÀº “¿ì¸®´Â ¿À´Ã ¹Ù¸¥Á¤´çÀ» ¶°³ª º¸¼ö´ëÅëÇÕÀÇ ±æ¿¡ ³ª¼±´Ù”¸ç “¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ Æ÷Ç½¸®Áò ÆøÁÖ¿Í ¾Èº¸À§±â ½ÉÈ¸¦ ¸·¾Æ³»±â À§ÇØ¼ ¸ðµç º¸¼ö¼¼·ÂÀÌ ÇÏ³ª µÇ´Â ´ëÅëÇÕÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÇÏ·ç »çÀÌ¿¡ ´ÚÄ£ ÀÏµé¿¡ À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø°ú ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿ø, Á¤¹®Çå Àü »ç¹«ÃÑÀå µî 3¸íÀÇ ´ç´ëÇ¥ ÈÄº¸´Â ±¹È¸ ÀÇ¿øÈ¸°ü¿¡ ÀÖ´Â À¯ ÀÇ¿ø½Ç¿¡¼ ´ëÃ¥ ¸ðÀÓÀ» ¿¾ú´Ù.
°á±¹ ¹Ù¸¥Á¤´çÀº Àü´ç´ëÈ¸¸¦ ±×´ë·Î ¹Ð°í ³ª°¡±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ³²Àº 4¸íÀÇ ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã·Î ¿¹Á¤µÈ Áö»óÆÄ ¹æ¼Û 3»ç ÃÊÃ»Åä·ÐÈ¸¿¡¼ 3¹øÂ° °æ¼±Åä·ÐÀ» ¹úÀÎ´Ù.
ÀÌÈÄ ¹Ù¸¥Á¤´çÀº ¿À´Â ÁÖÁß°ú ÁÖ¸»¿¡ ÁøÇàµÉ ÅõÇ¥·¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú¸¦ ÇÕÃÄ ¿À´Â 13ÀÏ ´ç ´ëÇ¥¿Í ÃÖ°íÀ§¿ø 3¸íÀ» Áö¸íÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹Ù¸¥Á¤´ç Áý´Ü Å»´çÀ» µÎ°í ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀº “ÀÏÀÌ Èûµé´Ù°í ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ÇÎ°è¸¦ ´í´Ù”¸ç Å»´çÆÄ¸¦ ¸Íºñ³ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÇÏ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ “¹Ù¸¥Á¤´çÀÇ Ã¢´ç ÃÊ½ÉÀº º¸¼öÀÇ Ã³ÀýÇÑ ¹Ý¼ºÀÌ¾ú´Ù. º¸¼ö°¡ »ì¾Æ³²±â À§ÇØ, ÀÌ·± Àü±Ù´ëÀû º¸¼ö, ³°°í ºÎÆÐÇÑ ½âÀº º¸¼ö°¡ ¾ó¾Àµµ ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô º¸¼öÀÇ Åä¾çÀ» ¿ÏÀüÈ÷ °¥¾Æ¾þ±â À§ÇØ ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ Ãâ¹üÇß´Ù”¸ç “±×·¯Áö ¾Ê°í¼´Â ±× ¾î¶² ¹Ì·¡µµ ±â¾àÇÒ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó°í ¹Ù¸¥Á¤´ç Ã¢´ç ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀÌÁ¦ 10°³¿ù, ¹Ù¸¥Á¤´çÀº °³Çõº¸¼öÀÇ ¾¾¸¦ »Ñ¸®°í ½ÏÀ» Æ·¿ü´Ù”¸ç “±×·±µ¥ (Å»´çÆÄ´Â)ÀÌ ÀÏÀÌ Èûµé´Ù°í ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ÇÎ°è¸¦ ´í´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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