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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.6 ¿ù 19:57
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¹Ù¸¥Á¤´ç, Áý´ÜÅ»´ç ¼Ó Àü´ç´ëÈ¸¡¦ÇÏÅÂ°æ, Å»´çÆÄ ¸Íºñ³­ ¡°¹®ÀçÀÎ ÇÎ°è ´ë¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 6ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼Ò¼Ó ÅëÇÕÆÄ ÀÇ¿ø 9¸íÀÌ Áý´Ü Å»´çÇÑ °¡¿îµ¥ ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ Àü´ç´ëÈ¸¸¦ ±âÁ¸ ÀÏÁ¤ ±×´ë·Î °­ÇàÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¹Ù¸¥Á¤´ç ÅëÇÕÆÄ ÀÇ¿ø 9¸íÀÌ Áý´Ü Å»´çÇÏ¸ç ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ Èçµé¸®°í ÀÖ´Ù.

6ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼Ò¼Ó ±è¹«¼º·°­±æºÎ·ÁÖÈ£¿µ·±è¿µ¿ì·±è¿ëÅÂ·ÀÌÁ¾±¸·Á¤¾ç¼®·È«Ã¶È£·È²¿µÃ¶ ÀÇ¿ø µî ÅëÇÕÆÄ ÀÇ¿ø 9¸íÀº ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ¹Ù¸¥Á¤´ç Å»´çÀ» ¹àÇû´Ù.

ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ ±è¿µ¿ì ÀÇ¿øÀº “¿ì¸®´Â ¿À´Ã ¹Ù¸¥Á¤´çÀ» ¶°³ª º¸¼ö´ëÅëÇÕÀÇ ±æ¿¡ ³ª¼±´Ù”¸ç “¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ Æ÷Ç½¸®Áò ÆøÁÖ¿Í ¾Èº¸À§±â ½ÉÈ­¸¦ ¸·¾Æ³»±â À§ÇØ¼­ ¸ðµç º¸¼ö¼¼·ÂÀÌ ÇÏ³ª µÇ´Â ´ëÅëÇÕÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

Áý´Ü Å»´ç ¼±¾ð ÀüºÎÅÍ ÀÌ¹Ì ¹Ù¸¥Á¤´çÀº µÚ¼þ¼þÇÑ ºÐÀ§±â¿´´Ù. Å»´ç ¼±¾ð 20ºÐÀü¿¡ ¹ÚÀÎ¼ø·Á¤¿îÃµ ´ç´ëÇ¥ ÈÄº¸°¡ µ¹¿¬ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ÈÄº¸ÀÚ »çÅð¸¦ ¹àÇû±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

Á¤¿îÃµ ÀÇ¿øÀº “Àü´ç´ëÈ¸°¡ ´õ ÀÌ»ó ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø´Ù”¸ç “¿ì¸®ÀÇ »çÅð·Î ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ ÂÉ°³ÁöÁö ¾Ê°í ´ÜÇÕµÇ´Â °è±â¸¦ ¸¶·ÃÇßÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÏ·ç »çÀÌ¿¡ ´ÚÄ£ ÀÏµé¿¡ À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø°ú ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿ø, Á¤¹®Çå Àü »ç¹«ÃÑÀå µî 3¸íÀÇ ´ç´ëÇ¥ ÈÄº¸´Â ±¹È¸ ÀÇ¿øÈ¸°ü¿¡ ÀÖ´Â À¯ ÀÇ¿ø½Ç¿¡¼­ ´ëÃ¥ ¸ðÀÓÀ» ¿­¾ú´Ù.

°á±¹ ¹Ù¸¥Á¤´çÀº Àü´ç´ëÈ¸¸¦ ±×´ë·Î ¹Ð°í ³ª°¡±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ³²Àº 4¸íÀÇ ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã·Î ¿¹Á¤µÈ Áö»óÆÄ ¹æ¼Û 3»ç ÃÊÃ»Åä·ÐÈ¸¿¡¼­ 3¹øÂ° °æ¼±Åä·ÐÀ» ¹úÀÎ´Ù.

ÀÌÈÄ ¹Ù¸¥Á¤´çÀº ¿À´Â ÁÖÁß°ú ÁÖ¸»¿¡ ÁøÇàµÉ ÅõÇ¥·¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú¸¦ ÇÕÃÄ ¿À´Â 13ÀÏ ´ç ´ëÇ¥¿Í ÃÖ°íÀ§¿ø 3¸íÀ» Áö¸íÇÏ°Ô µÈ´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹Ù¸¥Á¤´ç Áý´Ü Å»´çÀ» µÎ°í ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀº “ÀÏÀÌ Èûµé´Ù°í ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ÇÎ°è¸¦ ´í´Ù”¸ç Å»´çÆÄ¸¦ ¸Íºñ³­ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

ÇÏ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ “¹Ù¸¥Á¤´çÀÇ Ã¢´ç ÃÊ½ÉÀº º¸¼öÀÇ Ã³ÀýÇÑ ¹Ý¼ºÀÌ¾ú´Ù. º¸¼ö°¡ »ì¾Æ³²±â À§ÇØ, ÀÌ·± Àü±Ù´ëÀû º¸¼ö, ³°°í ºÎÆÐÇÑ ½âÀº º¸¼ö°¡ ¾ó¾Àµµ ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô º¸¼öÀÇ Åä¾çÀ» ¿ÏÀüÈ÷ °¥¾Æ¾þ±â À§ÇØ ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ Ãâ¹üÇß´Ù”¸ç “±×·¯Áö ¾Ê°í¼­´Â ±× ¾î¶² ¹Ì·¡µµ ±â¾àÇÒ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó°í ¹Ù¸¥Á¤´ç Ã¢´ç ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÀÌÁ¦ 10°³¿ù, ¹Ù¸¥Á¤´çÀº °³Çõº¸¼öÀÇ ¾¾¸¦ »Ñ¸®°í ½ÏÀ» Æ·¿ü´Ù”¸ç “±×·±µ¥ (Å»´çÆÄ´Â)ÀÌ ÀÏÀÌ Èûµé´Ù°í ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ÇÎ°è¸¦ ´í´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    3
    [UFC217] ¡®·¯½¬¡¯ Á¶¸£ÁÖ »ýÇÇ¿¡¸£ÀÇ ±ÍÈ¯¡¦¡®·¯½¬ÆÝÄ¡¡¯·Î ºñ½ºÇÎ ¹Ú»ì³»
    4
    À¯»ó¹« ¢¾ÀÛ°î°¡ ±è¿¬Áö, ´ÞÄÞÇÑ ¾ÖÁ¤¼¦...¡°±ú ºº´Â Ä¿ÇÃ ÀÎÁõ¡±
    5
    ¡®»ç¸Á¡¯ »ç¿ìµð ¸¸¼ö¸£ ¿ÕÀÚ, Çï±â Ãß¶ô ¿Ö? ¡®¹Ì½ºÅÍ¸®¡¯...¡°´ë´ëÀû ¼÷Ã», ¿Õ¼¼ÀÚÀÇ Èñ»ý¾ç?¡± ÀÇÈ¤ ¼Ö¼Ö
    6
    Áý´Ü¼º¸Å¸Å ¿î¿µÀÚ¿Í ÁÖ°í¹ÞÀº ¹®ÀÚ °ø°³¡¦¡°¤¡¤²¸ðÀÓ Áö¿øÇÏ¼ÌÁÒ?¡±
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 6ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç °èÈ¹(2017³â 11¿ù 6ÀÏ~)
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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