¼ÕÈï¹Î, °ñ ¼¼·¹¸Ó´Ï ¡®S¡¯´Â ¼Ò¿µÀÇ ¡®S¡¯?¡¦¿­¾Ö¼³ ÅÍÁ®µµ ÀÇ¹Ì ¾È ¹àÇô

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¼ÕÈï¹ÎÀº Áö³ 2015³â ÁøÇàµÈ ‘2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ¾Æ½Ã¾ÆÁö¿ª 2Â÷ ¿¹¼±’ ¶ó¿À½º¿ÍÀÇ GÁ¶ 6Â÷Àü¿¡ ÃâÀåÇØ µÎ °ñÀ» ³ÖÀ¸¸ç ÆÀÀÇ ½Â¸®¸¦ °ßÀÎÇß´Ù.
ÀÌ °æ±â¿¡¼ ¼ÕÈï¹ÎÀº °ñÀ» ³Ö°í ³ µÚ °ñ ¼¼·¹¸Ó´Ï·Î ¼Õ°¡¶ôÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¿µ¹® SÀÚ¸¦ ±×·Á ±× ÀÇ¹Ì¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
´ç½Ã ´ë´Ù¼ö´Â ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ‘¼Õ(SON)’À» »óÂ¡ÇÏ´Â ‘S’ÀÏ °ÍÀÌ¶ó°í ÃßÃøÇßÀ¸³ª ÀÏºÎ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼± ½´Æ¿¸®ÄÉ °¨µ¶ÀÇ ÀÌ´Ï¼ÈÀÌ³ª ¿©ÀÚÄ£±¸ÀÇ ÀÌ´Ï¼ÈÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ÁÖÀåµµ Á¦±âµÆ´Ù.
°æ±â ÀÌÈÄ ¼ÕÈï¹ÎÀº À¯¼Ò¿µ°úÀÇ ¿¾Ö¼³ÀÌ ºÒ°ÅÁ³°í, ÀÌ¿¡ ¸¹Àº ´©¸®²ÛµéÀÌ ‘S’°¡ ¼Ò¿µÀÇ ‘S’ ¾Æ´Ï³Ä°í ÃßÃøÇßÀ¸³ª ¼ÕÈï¹ÎÀº ³¡³» ¹«½¼ ¶æÀ» Áö´Ñ ¼¼·¹¸Ó´Ï¿´´ÂÁö ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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