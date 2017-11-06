´ë³· Áý´Ü¼º¸Å¸Å, ¼º¸Å¼ö ³²¼º 70¸í °Ë°Å¡¦¡°¿¡ÀÌÁî ¹«¼­¿ö ¹ú¹ú ¶³´õ´Ï¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.6 ¿ù 19:57
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.06  
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ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î Áý´Ü ¼º¸Å¸Å Âü°¡ÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇØ ¼º¸Å¸Å¸¦ ÁÖ¼±ÇÑ ÀÏ´çÀÌ Ã¼Æ÷µÆ´Ù.

ÀÎÃµÁö¹æ°æÂûÃ» »çÀÌ¹ö¼ö»ç´ë´Â ¼º¸Å¸Å¾Ë¼±µîÇàÀ§ÀÇÃ³¹ú¿¡°üÇÑ¹ý·ü À§¹Ý µî ÇøÀÇ·Î Áý´Ü ¼º¸Å¸Å ¸ðÀÓ ÃÑÃ¥ A(31)¾¾¸¦ ±¸¼ÓÇÏ°í B(34)¾¾ µî °ø¹ü 2¸íÀ» ºÒ±¸¼Ó ÀÔ°ÇÇß´Ù°í 5ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¶Ç ¼º¸Å¸Å ¿©¼º 9¸í°ú ¼º ¸Å¼ö ³²¼º 71¸í µî 80¸íÀ» ÇÔ²² ÀÔ°ÇÇß´Ù.

°æÂû¿¡ µû¸£¸é A¾¾ µî 3¸íÀº Áö³­ÇØ 1¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 9¿ù±îÁö ÀÎÅÍ³Ý À½¶õ »çÀÌÆ®¿¡ Áý´Ü ¼º°ü°è °Ô½ÃÆÇÀ» ¿î¿µÇÏ¸ç ·£´ýÃ¤ÆÃ µîÀ¸·Î Âü°¡ÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇß´Ù.

Âü°¡ÀÚµéÀº °æ±â ¼ö¿ø°ú ¾È¾ç µîÁö ¸ðÅÚ¿¡¼­ ¸ðµÎ 29Â÷·Ê Áý´Ü ¼º¸Å¸Å ¸ðÀÓÀ» °¡Áø °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ¸ðÀÓ ÃÑÃ¥°ú °ø¹üÀº ³²¼º 10∼15¸í°ú ¿©¼º 1¸íÀÌ Áý´Ü ¼º¸Å¸ÅÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» ÃÔ¿µÇØ ¾à 600Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ À½¶õ»çÀÌÆ® 4°÷¿¡ »çÁø 300¿©ÀåÀ» ¿Ã¸° °ÍÀ¸·Îµµ È®ÀÎµÆ´Ù.

¼º¸Å¼ö ³²¼ºÀº Âü°¡ºñ¸¦ 16¸¸ ¿ø ¾¿ ÁöºÒÇßÀ¸¸ç, ¿©¼ºÀº ³²¼º ¼ö¿¡ µû¶ó ÇÑ ¹ø¿¡ 50¸¸ ¿ø¿¡¼­ 100¸¸ ¿øÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

´ë³· Áý´Ü ¼º¸Å¸Å »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÏÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “Àú¹ø¿¡ ¿¡ÀÌÁî »çÅÂ ³µÀ» ¶§ ¹«¼·´Ù°í ¹ú¹ú ¶³´õ´Ï ±×·¡µµ ¼º¸Å¸Å´Â ÇÏ³×”, “¿¡ÀÌÁî »ç°Ç ³­ Áö ¾ó¸¶ µÆ´Ù°í”, “¼º¸Å¼ö¹üµé ´õ·´´Ù ÁøÂ¥”, “Àú Áß¿¡ ¿¡ÀÌÁî °É¸° »ç¶÷ ÀÖÀ¸¸é ÀÌÁ¦ ´ÜÃ¼ ¿¡ÀÌÁî ÇàÀÏ µí”, “¼º¸Å¼ö Ã³¹ú °­È­ÇÏ´Â Ã»¿ø ³Ö¾î¾ß ÇÑ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 6ÀÏ~)
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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