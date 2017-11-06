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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.6 ¿ù 19:57
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¾çÇö¼®, ÄÚÄÚ¼Ò¸® ±è¼Ò¸®¿¡°Ô ¾´¼Ò¸®?¡¦½ÃÃ»ÀÚµé ¡°¾´¼Ò¸® ¾Æ´Ï¶ó Æø¾ð¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã JTBC ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘¹Í½º³ªÀÎ’¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ ¾çÇö¼® ´ëÇ¥°¡ ¸ô·¹ ±âÈ¹»ç ¼Ò¼Ó ÄÚÄÚ¼Ò¸® ¸â¹ö ±è¼Ò¸®¿¡°Ô È¤ÆòÀ» ÇÑ °¡¿îµ¥ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼­ ¾çÇö¼®ÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ¹«·ÊÇß´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. JTBCÄ¸Ã³.

 

JTBC ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘¹Í½º³ªÀÎ’¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ ¾çÇö¼® ´ëÇ¥°¡ ¸ô·¹ ±âÈ¹»ç ¼Ò¼Ó ÄÚÄÚ¼Ò¸® ¸â¹ö ±è¼Ò¸®¿¡°Ô È¤ÆòÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.

5ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘¹Í½º³ªÀÎ’ 2È¸¿¡¼­ ¾çÇö¼® YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ´ëÇ¥´Â ÀÚÀÌ¾ðÆ¼¿Í ÇÔ²² ¸ô·¹ ±âÈ¹»ç¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù.

¸ô·¹ ±âÈ¹»ç ¼Ò¼ÓÀÇ ±×·ì ‘ÄÚÄÚ¼Ò¸®’¸¦ ´ë¸éÇÑ ¾çÇö¼®Àº À¯µ¶ ¿¬½À»ý ±è¼Ò¸®(28)¿¡°Ô ¾´¼Ò¸®¸¦ ½ñ¾Æ³Â´Ù.

¾çÇö¼®Àº ±è¼Ò¸®°¡ ¾ÕÀ¸·Î ³ª¿ÀÀÚ “¾ÆÀÌµ¹À» ÇÏ±â¿£ ¸¹Àº ³ªÀÌ”¶ó¸ç “ÀºÅðÇÒ ³ªÀÌ ¾Æ´Ï¾ß”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¼ø°£ ´çÈ²ÇÑ µíÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾úÀ¸³ª ±è¼Ò¸®´Â ¹àÀº Ç¥Á¤À¸·Î “±×·±°¡¿ä? Àü ÀÌÁ¦ ½ÃÀÛÀÎµ¥”¶ó°í ´äÇß´Ù.

±×·¯³ª ¾çÇö¼®Àº “ÄÚÄÚ¼Ò¸® ¸ÁÇßÀÝ¾Æ”¶ó¸ç “1Áý ³»°í ¸ÁÇßÀÝ¾Æ”¶ó°í ¸»ÇØ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ±è¼Ò¸®¸¦ ´çÈ²ÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.

ÀÌ¾î¼­ ¾çÇö¼®Àº ±è¼Ò¸®ÀÇ µå¶ó¸¶ ‘¸®¾ó°É ÇÁ·ÎÁ§Æ®’ Ãâ¿¬ °æÇè¿¡ ´ëÇØ¼­ “µÇ´Â °ÍÀº ¾ø´Âµ¥ ÇÏ´Â °Í¸¸ ¸¹³×”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÀÌ¾î ½ñ¾ÆÁö´Â ¾´¼Ò¸®¿¡ ¼ÓÀÌ »óÇÒ¸¸µµ ÇßÀ¸³ª ±è¼Ò¸®´Â ³¡±îÁö ¿ô´Â ¾ó±¼À» ÀÒÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

¹æ¼Û Á÷ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµé »çÀÌ¿¡¼± ¾çÇö¼®ÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ¹«·ÊÇÏ°í ºÒÄèÇß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “Àú°Ô µ¹Á÷±¸¾ß? Àú°Ç ±×³É ¹«·ÊÇÑ Æø¾ðÀÌÁö”, “È¸»ç °¡¼­ ¾Ð¹Ú ¸éÁ¢ ÀúµûÀ§·Î ÇØµµ ³­¸®³ª´Âµ¥ ÀÌ°Ô ¹¹¿©”, “º¸´Ù°¡ ³»°¡ ´Ù È­°¡ ³ª´õ¶ó”, “±è¼Ò¸® Àú ºÐ ´©±ºÁöµµ ¸ô¶ú´Âµ¥ ¿À´Ã ¾çÇö¼® ¶§¹®¿¡ Â¥Áõ³ª¼­ Àú ºÐ ¹«Á¶°Ç Âï´Â´Ù”, “±è¼Ò¸® ¾¾ ¸àÅ» ½Ç½Ã°£ ºÎ¼­Áö´Â °Å ´Ùº¸¿©¼­ ³Ê¹« ¾ÈÅ¸±î¿üÀ½”, “´ëÃ¼ ¿Ö Àú·¸°Ô±îÁö ¸»ÇØ¾ß µÅ?” µî ¾çÇö¼®ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ´ëÇØ Â÷°¡¿î ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    [UFC217] ¡®·¯½¬¡¯ Á¶¸£ÁÖ »ýÇÇ¿¡¸£ÀÇ ±ÍÈ¯¡¦¡®·¯½¬ÆÝÄ¡¡¯·Î ºñ½ºÇÎ ¹Ú»ì³»
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    À¯»ó¹« ¢¾ÀÛ°î°¡ ±è¿¬Áö, ´ÞÄÞÇÑ ¾ÖÁ¤¼¦...¡°±ú ºº´Â Ä¿ÇÃ ÀÎÁõ¡±
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    ¡®»ç¸Á¡¯ »ç¿ìµð ¸¸¼ö¸£ ¿ÕÀÚ, Çï±â Ãß¶ô ¿Ö? ¡®¹Ì½ºÅÍ¸®¡¯...¡°´ë´ëÀû ¼÷Ã», ¿Õ¼¼ÀÚÀÇ Èñ»ý¾ç?¡± ÀÇÈ¤ ¼Ö¼Ö
    6
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 6ÀÏ~)
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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