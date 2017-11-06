¾çÇö¼®, ÄÚÄÚ¼Ò¸® ±è¼Ò¸®¿¡°Ô ¾´¼Ò¸®?¡¦½ÃÃ»ÀÚµé ¡°¾´¼Ò¸® ¾Æ´Ï¶ó Æø¾ð¡±

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|¡ã JTBC ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘¹Í½º³ªÀÎ’¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ ¾çÇö¼® ´ëÇ¥°¡ ¸ô·¹ ±âÈ¹»ç ¼Ò¼Ó ÄÚÄÚ¼Ò¸® ¸â¹ö ±è¼Ò¸®¿¡°Ô È¤ÆòÀ» ÇÑ °¡¿îµ¥ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼ ¾çÇö¼®ÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ¹«·ÊÇß´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. JTBCÄ¸Ã³.
JTBC ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘¹Í½º³ªÀÎ’¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ ¾çÇö¼® ´ëÇ¥°¡ ¸ô·¹ ±âÈ¹»ç ¼Ò¼Ó ÄÚÄÚ¼Ò¸® ¸â¹ö ±è¼Ò¸®¿¡°Ô È¤ÆòÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
5ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘¹Í½º³ªÀÎ’ 2È¸¿¡¼ ¾çÇö¼® YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ´ëÇ¥´Â ÀÚÀÌ¾ðÆ¼¿Í ÇÔ²² ¸ô·¹ ±âÈ¹»ç¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù.
¸ô·¹ ±âÈ¹»ç ¼Ò¼ÓÀÇ ±×·ì ‘ÄÚÄÚ¼Ò¸®’¸¦ ´ë¸éÇÑ ¾çÇö¼®Àº À¯µ¶ ¿¬½À»ý ±è¼Ò¸®(28)¿¡°Ô ¾´¼Ò¸®¸¦ ½ñ¾Æ³Â´Ù.
¾çÇö¼®Àº ±è¼Ò¸®°¡ ¾ÕÀ¸·Î ³ª¿ÀÀÚ “¾ÆÀÌµ¹À» ÇÏ±â¿£ ¸¹Àº ³ªÀÌ”¶ó¸ç “ÀºÅðÇÒ ³ªÀÌ ¾Æ´Ï¾ß”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¼ø°£ ´çÈ²ÇÑ µíÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾úÀ¸³ª ±è¼Ò¸®´Â ¹àÀº Ç¥Á¤À¸·Î “±×·±°¡¿ä? Àü ÀÌÁ¦ ½ÃÀÛÀÎµ¥”¶ó°í ´äÇß´Ù.
±×·¯³ª ¾çÇö¼®Àº “ÄÚÄÚ¼Ò¸® ¸ÁÇßÀÝ¾Æ”¶ó¸ç “1Áý ³»°í ¸ÁÇßÀÝ¾Æ”¶ó°í ¸»ÇØ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ±è¼Ò¸®¸¦ ´çÈ²ÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
ÀÌ¾î¼ ¾çÇö¼®Àº ±è¼Ò¸®ÀÇ µå¶ó¸¶ ‘¸®¾ó°É ÇÁ·ÎÁ§Æ®’ Ãâ¿¬ °æÇè¿¡ ´ëÇØ¼ “µÇ´Â °ÍÀº ¾ø´Âµ¥ ÇÏ´Â °Í¸¸ ¸¹³×”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÀÌ¾î ½ñ¾ÆÁö´Â ¾´¼Ò¸®¿¡ ¼ÓÀÌ »óÇÒ¸¸µµ ÇßÀ¸³ª ±è¼Ò¸®´Â ³¡±îÁö ¿ô´Â ¾ó±¼À» ÀÒÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¹æ¼Û Á÷ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµé »çÀÌ¿¡¼± ¾çÇö¼®ÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ¹«·ÊÇÏ°í ºÒÄèÇß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “Àú°Ô µ¹Á÷±¸¾ß? Àú°Ç ±×³É ¹«·ÊÇÑ Æø¾ðÀÌÁö”, “È¸»ç °¡¼ ¾Ð¹Ú ¸éÁ¢ ÀúµûÀ§·Î ÇØµµ ³¸®³ª´Âµ¥ ÀÌ°Ô ¹¹¿©”, “º¸´Ù°¡ ³»°¡ ´Ù È°¡ ³ª´õ¶ó”, “±è¼Ò¸® Àú ºÐ ´©±ºÁöµµ ¸ô¶ú´Âµ¥ ¿À´Ã ¾çÇö¼® ¶§¹®¿¡ Â¥Áõ³ª¼ Àú ºÐ ¹«Á¶°Ç Âï´Â´Ù”, “±è¼Ò¸® ¾¾ ¸àÅ» ½Ç½Ã°£ ºÎ¼Áö´Â °Å ´Ùº¸¿©¼ ³Ê¹« ¾ÈÅ¸±î¿üÀ½”, “´ëÃ¼ ¿Ö Àú·¸°Ô±îÁö ¸»ÇØ¾ß µÅ?” µî ¾çÇö¼®ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ´ëÇØ Â÷°¡¿î ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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