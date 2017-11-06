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°¡¼ö ³ªÈÆ¾ÆÀÇ ¼¿ï ÄÜ¼Æ®°¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ Á¾·áµÆ´Ù.
³ªÈÆ¾Æ´Â Áö³ 3ÀÏºÎÅÍ 5ÀÏ±îÁö ¼¿ï ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø ¿Ã¸²ÇÈÈ¦¿¡¼ ‘µå¸² ¾î°ÔÀÎ’ ÄÜ¼Æ®¸¦ °³ÃÖÇÏ°í 11³â¸¸¿¡ ÆÒµéÀ» ¸¸³µ´Ù.
ÀÌ³¯ ³ªÈÆ¾Æ´Â 120ºÐ °ø¿¬ ½Ã°£ µ¿¾È ½¬Áö ¾Ê°í 20°îÀÇ ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£¸ç °ø¿¬À» ºóÆ´¾øÀÌ Ã¤¿ü´Ù.
Æ¯È÷ ³ªÈÆ¾Æ´Â 11³â°£ ÀÚ½ÅÀ» µÑ·¯½Õ´ø ¿©·¯ ·ç¸Ó¿¡ ´ëÇØ “È®½ÇÇÏ°Ô ¹» Àß¸øÇß´ÂÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ¹ºÁö ¹Ì¾ÈÇÏ±âµµ ÇÏ°í ÁË¼ÛÇÏ°í ¸»·Î ´Ù ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù”¶ó°í ½É°æÀ» ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.
³ªÈÆ¾Æ´Â ¼¿ï ÄÜ¼Æ®¿¡ ÀÌ¾î ºÎ»ê¿¡¼µµ ÄÜ¼Æ®¸¦ ¿¬´Ù. ºÎ»ê ÄÜ¼Æ®´Â 24ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ º¤½ºÄÚ¿ÀµðÅä¸®¿ò¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÇÑÆí ³ªÈÆ¾ÆÀÇ ÄÜ¼Æ®°¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ Á¾·áµÈ °¡¿îµ¥ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼± ³ªÈÆ¾Æ°¡ ±×µ¿¾È ºÎ¸¥ À½¿øÀÇ ÀúÀÛ±Ç·á µî¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ÇÔ²² ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
³ªÈÆ¾ÆÀÇ ÀúÀÛ±Ç·á´Â Ã¤³ÎA 'Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î'¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼ ÇÑ ÆÐ³ÎÀº “³ªÈÆ¾ÆÀÇ À½¿ø ÀúÀÛ±Ç·á°¡ ¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ´Ù. ÇÑ ´Þ¿¡ 5Ãµ¸¸¿ø¿¡¼ 1¾ï¿ø ¼öÁØ”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â “2006³â ¸¶Áö¸· °ø¿¬ Àü ³ë·¡¹æ Áý°è¿¡ µû¸£¸é 1À§ ¼ö·Ï°î¸¸ ¹«·Á 153°î¿¡ ÀÌ¸£°í, ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»çÀÛ°îÇÑ ³ë·¡°¡ 800°îÀÌ ³Ñ´Â´Ù”¸ç “¿¬°£ ÃÖ¼Ò ÀúÀÛ±Ç·á¸¸ ÇØµµ 6¾ï¿ø”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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