Áý´Ü¼º¸Å¸Å ¿î¿µÀÚ¿Í ÁÖ°í¹ÞÀº ¹®ÀÚ °ø°³¡¦¡°¤¡¤²¸ðÀÓ Áö¿øÇÏ¼ÌÁÒ?¡±

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¼º¸Å¼ö ³²¼ºÀº Âü°¡ºñ¸¦ 16¸¸¿ø ¾¿ ÁöºÒÇßÀ¸¸ç, ¿©¼ºÀº ³²¼º ¼ö¿¡ µû¶ó ÇÑ ¹ø¿¡ 50¸¸ ¿ø¿¡¼ 100¸¸ ¿øÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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