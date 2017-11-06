Æ®·³ÇÁ ¹æÇÑ ¸¸Âù ¹«´ë ÁÖÀÎ°øÀº? ¹ÚÈ¿½Å, ÀÚÀÛ°î ¡®¾ß»ýÈ­¡¯ ºÎ¸¦ ¿¹Á¤

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¹® ´ëÅë·ÉÀº 7ÀÏ Ã»¿Í´ë ¿µºó°ü¿¡¼ ±¹ºó ÀÚ°ÝÀ¸·Î ¹æ¹®ÇÏ´Â Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·É ³»¿Ü¿Í ¼öÇà¿ø µîÀ» ÃÊÃ»ÇØ ¸¸ÂùÀ» ÇÔ²²ÇÑ´Ù.
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KBS ±³Çâ¾Ç´ÜÀº ÇÑ¹Ì ¾ç±¹ÀÇ °ü°è°¡ ÅºÅºÇÑ ÇàÁøÀÌ °è¼Ó µÇ±æ ¹Ù¶ó´Â ÀÇ¹Ì·Î ‘°æ±âº´¼°î’ µîÀ» ¿¬ÁÖÇÑ´Ù. ¹ÚÈ¿½Å ¾¾´Â Á¤ÀçÀÏ ¾¾¿Í KBS±³Çâ¾Ç´ÜÀÇ ¿¬ÁÖ¿¡ ¸ÂÃç ‘¾ß»ýÈ’¸¦ ºÎ¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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