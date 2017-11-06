¡°Çö´ëÄ«µå ÀÔ»ç ÇÑ´Þ ÈÄ ¼ºÆøÇà¡± ÆÄ¹®¡¦ÇÇÇØÀÚ ¡°°­°£À» ¾ÖÁ¤¹®Á¦ Ãë±ÞÇØ¡± ÁÖÀå

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|¡ã Çö´ëÄ«µå¿¡¼µµ Á÷Àå ³» ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
Çö´ëÄ«µå¿¡¼µµ Á÷Àå ³» ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÚ½ÅÀ» Çö´ëÄ«µå À§ÃË°è¾à»ç¿øÀÌ¶ó°í ¹àÈù A¾¾´Â ÃÖ±Ù ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡ ‘ÃÖ±Ù ÇÑ»ù ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀ» º¸°í ¿ë±â¸¦ ³» ±ÛÀ» ¾´´Ù’´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
A¾¾´Â Áö³ 4¿ù Çö´ëÄ«µå¿Í À§ÃË°è¾àÀ» ¸ÎÀº Áö ÇÑ ´ÞÂ° µÇ´ø ³¯ È¸½Ä ÀÚ¸®¿¡¼ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
A¾¾´Â “È¸½Ä µµÁß ÁýµéÀÌ °â ³» Áý¿¡¼ ÇÑ ÀÜ ´õ ÇÏÀÚ´Â ¸»ÀÌ ³ª¿Ô´Ù”¸ç “ÀÌ¿¡ ³²ÀÚµ¿·áÀÎ B¾¾¿Í ÇÔ²² ÆÀÀåÀÎ C¾¾ÀÇ Â÷¸¦ Å¸°í ÁýÀ¸·Î °¬´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “±×·±µ¥ ´Ù¸¥ Â÷¸¦ ÅÀ´ø ³ª¸ÓÁö »ç¶÷µéÀº ¸ðµÎ µµ¸ÁÀ» °¡°í ³ª¿Í B¾¾, C¾¾¸¸ ³²°Ô µÆ´Ù”¸ç “°ÌÀÌ ³ª¼ ¸ÕÀú Â÷¿¡¼ ³»·Á ÁýÀ¸·Î µé¾î¿Í ¹®À» Àá°¬Áö¸¸ B¾¾¿Í C¾¾°¡ ½Ã²ô·´°Ô ¹®À» µÎµå·Á ¿¾îÁá´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¹®À» ¿ÀÚ¸¶ÀÚ C¾¾´Â Ä§´ë À§¿¡ ´©¿ü°í, B¾¾´Â ¼úÀ» ´õ ¸¶½ÃÀÚ°í ÇßÁö¸¸ ÀÚ½ÅÀº ¼ÒÆÄ¿¡¼ ÀáÀÌ µé¾ú´Ù°í A¾¾´Â ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌÈÄ B¾¾´Â ºÒÀ» ²ô°í Áý¿¡ µ¹¾Æ°£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
A¾¾´Â “±â¾ïÀÌ ²÷°Ü Áß°£Áß°£ »ý°¢³ªÁö¸¸ ÀÌ¶§ ¸öÀ» Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ¿òÁ÷ÀÌ·Á°í ÇÏ¸é ÅäÇÒ °Í °°¾Ò´Ù. C¾¾°¡ ³» Ä§´ë¿¡¼ ÀÚ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÁ¶Â÷ »ý°¢ÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “¼ÓÀÌ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ ÈÀå½Ç·Î °¬´Ù°¡ Ä§´ë¿¡ ´©¿ü´Âµ¥ ´©±º°¡ ³ª¸¦ ¸¸Áö´Â ´À³¦ÀÌ µé¾ú°í ÀÌÈÄ C¾¾°¡ ¿ÊÀ» ¹þ±â°í °Á¦·Î ¼ºÆøÇàÀ» Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ A¾¾´Â “¾ÆÄ§¿¡ ¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï·Á Á¤½ÅÀ» Â÷¸®°í ÀÏ¾î³µ´õ´Ï Á¦ ¿·¿¡ C¾¾°¡ ´©¿öÀÖ¾ú´Ù”¸ç “¸ðµç °ÍÀÌ ¸ØÃß´Â ±âºÐÀÌ¾ú´Âµ¥ C¾¾´Â ÅÂ¿¬ÇÏ°Ô ÀÏ¾î³ª º¼À» ²¿ÁýÀ¸¸ç Ãâ±ÙÇØ¾ß ÇÏÁö ¾Ê´À³Ä°í ¸»À» °É¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
A¾¾¿¡ µû¸£¸é A¾¾´Â Ãæ°ÝÀ¸·Î È¸»ç¿¡ Ãâ±ÙÇÏÁö ¸øÇß°í ±×³¯ Àú³á È¸»ç µ¿·áÀÇ ¿¬¶ôÀ» ¹Þ°í ³ª°£ ÀÚ¸®¿¡¼ B¿Í C¸¦ ¸¸³µ´Ù. ‘ÀÏºÎ·¯ ºÒÀ» ²ô°í °¬´Ù’¸ç ¾ßÇÑ ³ó´ãÀ» ÁÖ°í¹Þ´Â B¾¾¿Í C¾¾ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸°í ÀÚ¸®¸¦ ¹ÚÂ÷°í ³ª¿Ô´Ù°í ÀüÇß´Ù.
A¾¾´Â È¸»çÀÇ ¾ÈÀÏÇÑ ÅÂµµ¿¡ ´õ Èûµé¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
»ç°Ç ÀÌÈÄ A¾¾´Â È¸»ç¿¡ »çÁ÷¼¸¦ Á¦ÃâÇßÁö¸¸ °ü¸®ÀÚÀÎ ¼¾ÅÍÀåÀÌ “µ· ÇÊ¿äÇÒ ÅÙµ¥ ¿©±â ±×¸¸µÎ¸é ´Ù¸¥ Á÷Àå ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ú³Ä”¸ç »çÁ÷¼¸¦ ¹Ý·ÁÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
A¾¾°¡ ´Ù½Ã »çÁ÷¼¸¦ Á¦ÃâÇßÁö¸¸ ¼¾ÅÍÀåÀº “¼·Î ½Ç¼öÇÑ °É·Î ¹®Á¦ »ïÀ¸¸é ¾È µÈ´Ù”¸ç »çÁ÷¼¸¦ Âõ¾î¹ö·È´Ù°í A¾¾´Â ÁÖÀåÇß´Ù.
A¾¾´Â “°æÂûÁ¶»ç¸¦ Ã»Çß´ø ½ÃÁ¡, ÇÇ°¡ ¸¶¸£°í Á×°í ½ÍÀº ¼ø°£ÀÇ ¿¬¼ÓÀÌ¾ú´Ù. ±×·±µ¥ È¸»ç´Â Åð»çÇÏ°Ú´Ù°í ÇÏ¸é °ÅºÎÇÏ°í, ÀÎ»çÀÌµ¿À» ¿äÃ»ÇØµµ '³²³à»çÀÌÀÇ ÀÏÀÌ´Ù', '»çÀûÀÎ ÀÏ°ú °øÀûÀÎ ÀÏÀ» ±¸ºÐÇÏ¶ó'¸ç Á¦ ¸»À» µé¾îÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í È£¼ÒÇß´Ù.
A¾¾´Â ÇØ´ç »ç°ÇÀ» 9¿ù ¸»²² º»»ç¿¡ ¾Ë·ÈÁö¸¸ º»»ç´Â “°æÂûÁ¶»ç°¡ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ï Á¶»ç°¡ ¸¶¹«¸®µÇ¸é ±× °á°ú´ë·Î Á¶Ä¡ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó´Â ´äº¯¸¸ ³»³ù´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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