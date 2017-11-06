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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.6 ¿ù 19:57
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡°Çö´ëÄ«µå ÀÔ»ç ÇÑ´Þ ÈÄ ¼ºÆøÇà¡± ÆÄ¹®¡¦ÇÇÇØÀÚ ¡°°­°£À» ¾ÖÁ¤¹®Á¦ Ãë±ÞÇØ¡± ÁÖÀå
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Çö´ëÄ«µå¿¡¼­µµ Á÷Àå ³» ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

Çö´ëÄ«µå¿¡¼­µµ Á÷Àå ³» ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÚ½ÅÀ» Çö´ëÄ«µå À§ÃË°è¾à»ç¿øÀÌ¶ó°í ¹àÈù A¾¾´Â ÃÖ±Ù ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡ ‘ÃÖ±Ù ÇÑ»ù ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀ» º¸°í ¿ë±â¸¦ ³» ±ÛÀ» ¾´´Ù’´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

A¾¾´Â Áö³­ 4¿ù Çö´ëÄ«µå¿Í À§ÃË°è¾àÀ» ¸ÎÀº Áö ÇÑ ´ÞÂ° µÇ´ø ³¯ È¸½Ä ÀÚ¸®¿¡¼­ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

A¾¾´Â “È¸½Ä µµÁß ÁýµéÀÌ °â ³» Áý¿¡¼­ ÇÑ ÀÜ ´õ ÇÏÀÚ´Â ¸»ÀÌ ³ª¿Ô´Ù”¸ç “ÀÌ¿¡ ³²ÀÚµ¿·áÀÎ B¾¾¿Í ÇÔ²² ÆÀÀåÀÎ C¾¾ÀÇ Â÷¸¦ Å¸°í ÁýÀ¸·Î °¬´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “±×·±µ¥ ´Ù¸¥ Â÷¸¦ ÅÀ´ø ³ª¸ÓÁö »ç¶÷µéÀº ¸ðµÎ µµ¸ÁÀ» °¡°í ³ª¿Í B¾¾, C¾¾¸¸ ³²°Ô µÆ´Ù”¸ç “°ÌÀÌ ³ª¼­ ¸ÕÀú Â÷¿¡¼­ ³»·Á ÁýÀ¸·Î µé¾î¿Í ¹®À» Àá°¬Áö¸¸ B¾¾¿Í C¾¾°¡ ½Ã²ô·´°Ô ¹®À» µÎµå·Á ¿­¾îÁá´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¹®À» ¿­ÀÚ¸¶ÀÚ C¾¾´Â Ä§´ë À§¿¡ ´©¿ü°í, B¾¾´Â ¼úÀ» ´õ ¸¶½ÃÀÚ°í ÇßÁö¸¸ ÀÚ½ÅÀº ¼ÒÆÄ¿¡¼­ ÀáÀÌ µé¾ú´Ù°í A¾¾´Â ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌÈÄ B¾¾´Â ºÒÀ» ²ô°í Áý¿¡ µ¹¾Æ°£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

A¾¾´Â “±â¾ïÀÌ ²÷°Ü Áß°£Áß°£ »ý°¢³ªÁö¸¸ ÀÌ¶§ ¸öÀ» Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ¿òÁ÷ÀÌ·Á°í ÇÏ¸é ÅäÇÒ °Í °°¾Ò´Ù. C¾¾°¡ ³» Ä§´ë¿¡¼­ ÀÚ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÁ¶Â÷ »ý°¢ÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “¼ÓÀÌ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ È­Àå½Ç·Î °¬´Ù°¡ Ä§´ë¿¡ ´©¿ü´Âµ¥ ´©±º°¡ ³ª¸¦ ¸¸Áö´Â ´À³¦ÀÌ µé¾ú°í ÀÌÈÄ C¾¾°¡ ¿ÊÀ» ¹þ±â°í °­Á¦·Î ¼ºÆøÇàÀ» Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ A¾¾´Â “¾ÆÄ§¿¡ ¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï·Á Á¤½ÅÀ» Â÷¸®°í ÀÏ¾î³µ´õ´Ï Á¦ ¿·¿¡ C¾¾°¡ ´©¿öÀÖ¾ú´Ù”¸ç “¸ðµç °ÍÀÌ ¸ØÃß´Â ±âºÐÀÌ¾ú´Âµ¥ C¾¾´Â ÅÂ¿¬ÇÏ°Ô ÀÏ¾î³ª º¼À» ²¿ÁýÀ¸¸ç Ãâ±ÙÇØ¾ß ÇÏÁö ¾Ê´À³Ä°í ¸»À» °É¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

A¾¾¿¡ µû¸£¸é A¾¾´Â Ãæ°ÝÀ¸·Î È¸»ç¿¡ Ãâ±ÙÇÏÁö ¸øÇß°í ±×³¯ Àú³á È¸»ç µ¿·áÀÇ ¿¬¶ôÀ» ¹Þ°í ³ª°£ ÀÚ¸®¿¡¼­ B¿Í C¸¦ ¸¸³µ´Ù. ‘ÀÏºÎ·¯ ºÒÀ» ²ô°í °¬´Ù’¸ç ¾ßÇÑ ³ó´ãÀ» ÁÖ°í¹Þ´Â B¾¾¿Í C¾¾ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸°í ÀÚ¸®¸¦ ¹ÚÂ÷°í ³ª¿Ô´Ù°í ÀüÇß´Ù.

A¾¾´Â È¸»çÀÇ ¾ÈÀÏÇÑ ÅÂµµ¿¡ ´õ Èûµé¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

»ç°Ç ÀÌÈÄ A¾¾´Â È¸»ç¿¡ »çÁ÷¼­¸¦ Á¦ÃâÇßÁö¸¸ °ü¸®ÀÚÀÎ ¼¾ÅÍÀåÀÌ “µ· ÇÊ¿äÇÒ ÅÙµ¥ ¿©±â ±×¸¸µÎ¸é ´Ù¸¥ Á÷Àå ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ú³Ä”¸ç »çÁ÷¼­¸¦ ¹Ý·ÁÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

A¾¾°¡ ´Ù½Ã »çÁ÷¼­¸¦ Á¦ÃâÇßÁö¸¸ ¼¾ÅÍÀåÀº “¼­·Î ½Ç¼öÇÑ °É·Î ¹®Á¦ »ïÀ¸¸é ¾È µÈ´Ù”¸ç »çÁ÷¼­¸¦ Âõ¾î¹ö·È´Ù°í A¾¾´Â ÁÖÀåÇß´Ù.

A¾¾´Â “°æÂûÁ¶»ç¸¦ Ã»Çß´ø ½ÃÁ¡, ÇÇ°¡ ¸¶¸£°í Á×°í ½ÍÀº ¼ø°£ÀÇ ¿¬¼ÓÀÌ¾ú´Ù. ±×·±µ¥ È¸»ç´Â Åð»çÇÏ°Ú´Ù°í ÇÏ¸é °ÅºÎÇÏ°í, ÀÎ»çÀÌµ¿À» ¿äÃ»ÇØµµ '³²³à»çÀÌÀÇ ÀÏÀÌ´Ù', '»çÀûÀÎ ÀÏ°ú °øÀûÀÎ ÀÏÀ» ±¸ºÐÇÏ¶ó'¸ç Á¦ ¸»À» µé¾îÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í È£¼ÒÇß´Ù.

A¾¾´Â ÇØ´ç »ç°ÇÀ» 9¿ù ¸»²² º»»ç¿¡ ¾Ë·ÈÁö¸¸ º»»ç´Â “°æÂûÁ¶»ç°¡ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ï Á¶»ç°¡ ¸¶¹«¸®µÇ¸é ±× °á°ú´ë·Î Á¶Ä¡ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó´Â ´äº¯¸¸ ³»³ù´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡°¿µ¿øÇÑ ¸â¹ö, ±èÁÖÇõ¡±¡¦1¹Ú2ÀÏ, Á¤ÁØ¿µ ¡°ÇüÇÑÅ× »¡¸® °¡°í ½Í¾î¡± ¿µ»óÆíÁö °ø°³
  • ¡®ÇÇ¼Ò¡¯ ¹®Èñ¿Á, ÈÄ¹è ¿©°¡¼ö¿¡ ¡°³Ê µµ¿ÍÁÖ¸é ÁÖÇö¹Ìµµ ´ÙÄ£´Ù¡±...'Çù¹ÚÇß´Ù?'
  • ¼ÛÁß±â¢¾¼ÛÇý±³, ñé¸ÅÃ¼ Æ÷Âø °áÈ¥½Ä ¡®¿³º¸´Ï¡¯...¡°Çàº¹¹Ì¼Ò ¸¸°³¡±
  • '¿¹¾à ÆÇ¸Å' ´ÑÅÙµµ½ºÀ§Ä¡, µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ °¡´É?...¡°30ÃÊ ³ìÈ­ ¾Æ½±³×¡±
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    • ¡°¿µ¿øÇÑ ¸â¹ö, ±èÁÖÇõ¡±¡¦1¹Ú2ÀÏ, Á¤ÁØ¿µ ¡°ÇüÇÑÅ× »¡¸® °¡°í ½Í¾î¡± ¿µ»óÆíÁö °ø°³ ¡°¿µ¿øÇÑ ¸â¹ö, ±èÁÖÇõ¡±¡¦1¹Ú2ÀÏ, Á¤ÁØ¿µ ¡°ÇüÇÑÅ× »¡¸® °¡°í ½Í¾î¡± ¿µ»óÆíÁö °ø°³
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡°¿µ¿øÇÑ ¸â¹ö, ±èÁÖÇõ¡±¡¦1¹Ú2ÀÏ, Á¤ÁØ¿µ ¡°ÇüÇÑÅ× »¡¸® °¡°í ½Í¾î¡± ¿µ»óÆíÁö °ø°³
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    ¡®±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º¡¯ ¹Ú±ÙÇý 5ÃÌ »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ Áø½ÇÀº?¡¦¸ñ°ÝÀÚ ¡°¸µÄÁ Â÷¿¡¼­ ³»¸° 3¸í¡±
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    [UFC217] ¡®·¯½¬¡¯ Á¶¸£ÁÖ »ýÇÇ¿¡¸£ÀÇ ±ÍÈ¯¡¦¡®·¯½¬ÆÝÄ¡¡¯·Î ºñ½ºÇÎ ¹Ú»ì³»
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    À¯»ó¹« ¢¾ÀÛ°î°¡ ±è¿¬Áö, ´ÞÄÞÇÑ ¾ÖÁ¤¼¦...¡°±ú ºº´Â Ä¿ÇÃ ÀÎÁõ¡±
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    ¡®»ç¸Á¡¯ »ç¿ìµð ¸¸¼ö¸£ ¿ÕÀÚ, Çï±â Ãß¶ô ¿Ö? ¡®¹Ì½ºÅÍ¸®¡¯...¡°´ë´ëÀû ¼÷Ã», ¿Õ¼¼ÀÚÀÇ Èñ»ý¾ç?¡± ÀÇÈ¤ ¼Ö¼Ö
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    Áý´Ü¼º¸Å¸Å ¿î¿µÀÚ¿Í ÁÖ°í¹ÞÀº ¹®ÀÚ °ø°³¡¦¡°¤¡¤²¸ðÀÓ Áö¿øÇÏ¼ÌÁÒ?¡±
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    À¯½Â¹Î, ¹Ù¸¥Á¤´ç 9¸í Å»´çÀü ÀüÇÑ ¸Þ½ÃÁö...¡°Àú¿Í ´ç¿ø ÀÌ ±æ ±»°ÇÈ÷ °¥°Í¡±
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 6ÀÏ~)
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    ¸¸Ãß¿¡ ¾î¿ï¸®´Â Àººû ÇÏ¸ð´Ï
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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