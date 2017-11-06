ÀüÈñ°æ ¡°ÁÖ»çÆÄ°¡ ôì Àå¾Ç¡¦ÀÓÁ¾¼®, Á¤°î Âñ·Á ºÎµéºÎµé¡±

|
|
|
|¡ã ÀüÈñ°æ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÌ 6ÀÏ ¿ÀÀü ¿¸° ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ÁúÀÇ¿¡ ¡°¸Å¿ì À¯°¨¡±ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ÀÓÁ¾¼® ´ëÅë·É ºñ¼½ÇÀåÀ» ÀçÂ÷ °ø°ÝÇß´Ù.SNSÄ¸Ã³.
ÀüÈñ°æ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÌ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ÁúÀÇ¿¡ “¸Å¿ì À¯°¨”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ÀÓÁ¾¼® ´ëÅë·É ºñ¼½ÇÀåÀ» ÀçÂ÷ °ø°ÝÇß´Ù.
Àü ÀÇ¿øÀº 6ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Ã»¿Í´ë¿¡ Àü´ëÇù ÀÎ»ç Æ÷Áø. Àü´ëÇùÀÇ Àü¹®, °·É, È¸Ä¢ÀÇ ¹Ý¹Ì¿Í ÅëÁø´ç ÇØ»ê »çÀ¯¿´´ø Áøº¸Àû ¹ÎÁÖÁÖÀÇ ÃßÁ¾À» (ÀÓ ½ÇÀå¿¡°Ô) ¹°¾ú´õ´Ï ºÎµéºÎµé ´À´å¾ø´Â ¼¿ÇÁ ¸ð¿å°¨ Å¸·ÉÀÌ¶ó´Ï”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “±×¸®°í ¾ð·ÐÀÇ »ö±ò·Ð ³×ÀÌ¹ÖÀº ¶Ç ¹º°¡. ±×·³ »ö±ò·ÐÀÌ¶ó ¸Åµµ ´çÇÒ±î ºÁ ÀÌ·± Áú¹® ¾È ÇØ¾ß ÇÏ³ª? ´ëÇÑ¹Î±¹È£¸¦ ²ø°í °¡´Â »ç¶÷µéÀÇ »ç°í¿Í ÀÌ³äÀ» ´ç¿¬È÷ ¹°¾î¾ßÁö. ³ª´Â ¾ÕÀ¸·Îµµ ¹¯°í ¶Ç ¹°À» °ÍÀÌ´Ù. ´ç½ÅµéÀÇ ¸Ó¸®¿¡ ¹«¾ùÀÌ ÀÖ´ÂÁö. ±×°ÍÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ Çå¹ýÁ¤½Å°ú ÇÕÄ¡ÇÏ´ÂÁö”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Àü ÀÇ¿øÀº ¾Õ¼ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ±¹È¸ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿¡¼ ¿¸° ´ëÅë·É ºñ¼½Ç µî¿¡ ´ëÇÑ ±¹°¨¿¡¼µµ “ÁÖ»çÆÄ·Àü´ëÇùÀÌ Ã»¿Í´ë¸¦ Àå¾ÇÇß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀÓÁ¾¼®, ½Åµ¿È£, ¹é¿ø¿ì, À¯Çà·Ä, ÇÑº´µµ ÀÌ·± ºÐµéÀÌ »ý°¢ÀÌ ¹Ù²î¾î¼ ÇÑµÎ ºÐ (Ã»¿Í´ë¿¡) µé¾î°¥ ¼ö ÀÖ´Ù Ä¡ÀÚ. ¸¹ÀÌ ¾çº¸ÇØ¼. Ã»¿Í´ë ±¸¼ºÀÌ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Àú·¸°Ô ÇÑ ÃàÀ¸·Î ±â¿ï¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç ¿À´Ã ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ¸»³¡¸¶´Ù Æ®·³ÇÁ ¹æÇÑÀÇ Áß¿ä¼º ¶§¹®ÀÌ¶ó°í ¿î¿îÇÏ´Â °Ô ¾ó¸¶³ª ÀÌÀ²¹è¹ÝÀûÀÎ°¡ ½Í´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
Àü ÀÇ¿øÀº ¶Ç “ÀÌ·± »ç¶÷µéÀÌ Æ®·³ÇÁ ¹æÇÑ¿¡ ´ëÇØ¼ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÑ´Ù? °ú¿¬ Æ®·³ÇÁ ¹æÇÑ¿¡ ¸ÂÃç¼ '¹Ý¹Ì ¿îµ¿ÇÏ°Ú´Ù' '½ÃÀ§ÇÏ°Ú´Ù'´Â ºÐµéÀÇ »ý°¢°ú ¹«¾ùÀÌ ´Ù¸¥Áö ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù”°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
Àü ÀÇ¿øÀÇ ÁÖÀåÀ» µéÀº ÀÓ ½ÇÀå “¸Å¿ì À¯°¨ÀÌ´Ù. ¸ð¿å°¨À» ´À³¤´Ù”¸ç “5°øÈ±¹ 6°øÈ±¹ ¶§ Á¤Ä¡ ±ºÀÎµéÀÌ ±¤ÁÖ¸¦ Áþ¹â°í ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ À¯¸°ÇÒ ¶§ ÀÇ¿ø´ÔÀÌ ¾î¶»°Ô »ç¼Ì´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù. ±×·±µ¥ ÀÇ¿ø´ÔÀÌ °Å·ÐÇÑ ´ëºÎºÐÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇÑ »ç¶÷ÀÌ´Ù. ÀÇ¿ø´ÔÀÌ ±×·¸°Ô ¸»¾¸ÇÏ½Ç Á¤µµ·Î ºÎ²ô·´°Ô »ìÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×°Ô ÁúÀÇÀÔ´Ï±î. ´äº¯ÇÒ ÇÊ¿ä¸¦ ¸ø ´À³¢°Ú´Ù”°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >