Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ¡°ÇìÀÌ~ Ä«Ä«¿À, Ä«Åå º¸³»Áà¡± ¸»¿¡ ¹ÝÀÀÀº?...³×ÀÌ¹ö ÇÁ·»Áî¿Í °Ýµ¹

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Ä«Ä«¿À´Â 7ÀÏ ½º¸¶Æ® ½ºÇÇÄ¿ ‘Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï’ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ¾Õ¼ ³×ÀÌ¹ö ½º¸¶Æ® ½ºÇÇÄ¿ ‘ÇÁ·»Áî’´Â Áö³´Þ 26ÀÏºÎÅÍ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
‘Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï’´Â Ä«Ä«¿ÀÀÇ AI(ÀÎ°øÁö´É) ÇÃ·§Æû Ä«Ä«¿À¾ÆÀÌ(I)¸¦ Àû¿ëÇØ Ä«Ä«¿ÀÅå·À½¾Ç ÇÃ·§Æû ¸á·Ð°ú ¿¬°èÇß´Ù.
¸¸¾à ½ºÇÇÄ¿¿¡ “ÇöÀç µè°í ÀÖ´Â À½¾ÇÀ» Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î Àü¼ÛÇØÁà”¶ó°í ¿äÃ»ÇÏ¸é ¸á·ÐÀÇ À½¾ÇÀÌ ¸Þ½ÅÀú·Î Àü¼ÛµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ ÇöÀç ÀÖ´Â Àå¼ÒÀÇ ³¯¾¾ µîÀ» ¹Ý¿µÇÑ À½¾Ç ÃßÃµ ±â´Éµµ Á¦°øÇÑ´Ù.
Ä«Ä«¿À´Â ¸á·Ð Á¤±â °áÁ¦½Ã Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï¸¦ 4¸¸9000¿ø¿¡ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. Á¤°¡´Â 11¸¸9000¿øÀÌ´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ ÀÏÁ¤°ú ¾Ë¶÷, ¸Þ¸ð¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ´º½ºµµ À½¼ºÀ¸·Î µéÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
Ä«Ä«¿À´Â “ÇâÈÄ ÅÃ½Ã È£Ãâ, À½½Ä ÁÖ¹®, ±æ¾È³», Àåº¸±â µî ±â´ÉÀÌ ´Ü°èÀûÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ ‘ÇÁ·»Áî’µµ ³×ÀÌ¹ö-¶óÀÎÀÇ AI ÇÃ·§Æû Å¬·Î¹Ù°¡ Å¾ÀçµÆÀ¸¸ç ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷°ú ¿¬µ¿µÆ´Ù. ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ¹«Á¦ÇÑ µè±â(9¸¸9000¿ø) 1³â °áÁ¦½Ã ½ºÇÇÄ¿¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. Á¤°¡´Â 12¸¸9000¿øÀÌ´Ù.
ÇÁ·»Áî´Â Å¬·Î¹Ù ÇÃ·§ÆûÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î À½¼º¸í·ÉÀ» ÅëÇÑ À½¾Ç Àç»ý, ³×ÀÌ¹ö Áö½ÄÀÎ µî µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º¸¦ È°¿ëÇÑ »ýÈ° Á¤º¸ °Ë»ö ±â´É, ±³Åë Á¤º¸, Àå¼Ò ÃßÃµ, ¿µ¾î ´ëÈ µî ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
³×ÀÌ¹ö´Â “ÇâÈÄ ¼îÇÎ, ¿¹¾à, ³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç, ¸Þ½ÃÁö À½¼º Á¦¾î µî AI ½ºÇÇÄ¿¸¦ ÅëÇÑ Áö¿ø ±â´ÉÀ» ³ÐÇô°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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