[½Ç½Ã°£N] Æ®·³ÇÁ, ÆòÅÃ ±âÁö µµÂø¡¦Ùþ ´ëÅë·É°ú ¸¸³ª

|
|
|
|¡ã µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº 7ÀÏ ¹æÇÑ Ã¹ °ø½Ä ÀÏÁ¤À¸·Î ÆòÅÃ ¹Ì±º±âÁöÀÎ ¡®Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º¡¯ ¹æ¹®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ µµÂø Á÷Àü ¸ÕÀú ¡®Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º¡¯¸¦ ¹æ¹®ÇØ Á÷Á¢ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTV Ä¸Ã³.
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ÆòÅÃ ÇèÇÁ¸®½º Ä·ÇÁ¿¡ µµÂøÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº 7ÀÏ ¹æÇÑ Ã¹ °ø½Ä ÀÏÁ¤À¸·Î ÆòÅÃ ¹Ì±º±âÁöÀÎ ‘Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º’ ¹æ¹®Çß´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ µµÂø Á÷Àü ¸ÕÀú ‘Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º’¸¦ ¹æ¹®ÇØ Á÷Á¢ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀ» ¸ÂÀÌÇÑ´Ù.
Ã»¿Í´ë´Â ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ³¯ ³· ±¹ºó ¹æÇÑÇÑ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀ» Á÷Á¢ ¸ÂÀÌÇÏ±â À§ÇØ Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º¸¦ Ã£¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿¹Á¤¿¡ ¾ø´ø Àü°Ý ¹æ¹®ÀÌ´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀÌ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹æÇÑ Ã¹ ¹æ¹®ÁöÀÎ Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º¸¦ Á÷Á¢ Ã£Àº °ÍÀº ÇÑ¹Ìµ¿¸ÍÀÇ ±»°ÇÇÔÀ» °ú½ÃÇÏ·Á´Â Â÷¿øÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¹® ´ëÅë·É°ú Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ÇÑ¹Ì Àåº´µé°ú ÇÔ²² ¿ÀÂùÀ» °¡Áú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿ÀÂù ÀÌÈÄ ¹® ´ëÅë·ÉÀº Ã»¿Í´ë·Î ¸ÕÀú º¹±ÍÇÏ°í, Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ¿ë»ê±âÁö ¹æ¹®À» °ÅÃÄ Ã»¿Í´ë °ø½Ä È¯¿µ½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >