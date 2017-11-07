¡®»ç¸Á¼³¡¯ ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå, ½ÉÁ¤Áö À§±âµµ °Þ¾î¡¦¡°ÀÌ½Â¿± È¨·±¿¡ ´« ¶ß´õ¶ó¡±

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ÀÌ°ÇÈñ È¸ÀåÀº 2014³â 5¿ù ½É±Ù°æ»öÀ¸·Î ¾²·¯Á³´Ù. ´ç½Ã ÀÇ·áÁøÀº “ÀÌ°ÇÈñ È¸ÀåÀº ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ½Ç·Á ¿Ã ¶§ ÀÌ¹Ì ½ÉÀåÀÌ ¸ØÃçÀÖ¾ú´Ù”¸ç “±×·¯³ª µµÂø ÈÄ ÀÀ±ÞÆÀÀÌ ±ä±Þ ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú(CPR)À» ½Ç½ÃÇØ À§±â¸¦ ¸éÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ È¸ÀåÀº ÀÌÈÄ ½ÉÀå Ç÷°ü È®Àå¼úÀÎ ½ºÅÙµå »ðÀÔ ½Ã¼úÀ» ¹Þ°í ¾ÈÁ¤À» µÇÃ£Àº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌÈÄ °è¼ÓÇØ¼ ‘»ç¸Á¼³’ÀÌ ºÒ°ÅÁ³°í ÀÌ¿¡ »ï¼º ÃøÀº “ÀÌ°ÇÈñ È¸ÀåÀÌ ÀÚ°¡ È£ÈíÀ» ÇÏ¸ç ÇÏ·ç 10½Ã°£ °¡·® ±ú¾îÀÖ´Ù. TV ¾ß±¸ Áß°è µµÁß »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî ÀÌ½Â¿± ¼±¼ö°¡ È¨·±À» Ä¡ÀÚ ÀÌ°ÇÈñ È¸ÀåÀÌ ´«À» Å©°Ô ¶ß±âµµ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí »ï¼º¼¿ïº´¿øÀº ÀÌ°ÇÈñ È¸ÀåÀÌ ÀÔ¿øÁßÀÎ 20Ãþ ºêÀÌ¾ÆÀÌÇÇ(VIP)º´µ¿ÀÇ ÃâÀÔÀ» ÅëÁ¦ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÅÂ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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