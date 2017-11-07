Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ÆÇ¸Å 9ºÐ¸¸¿¡ 1.5¸¸´ë ¿ÏÆÇ¡¦½Ç »ç¿ëÀÚ ÈÄ±â´Â? ¡°¹èÅÍ¸®°¡ ¾Æ½±³×¡±

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Ä«Ä«¿À´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ¸ð¹ÙÀÏ Ä¿¸Ó½º ‘Ä«Ä«¿ÀÅå ¼±¹°ÇÏ±â’¸¦ ÅëÇØ Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï¸¦ Ãâ½ÃÇß´Ù. ±×·¯³ª ÆÇ¸Å½ÃÀÛ°ú µ¿½Ã¿¡ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ¸ô·Á ºÒ°ú 10ºÐµµ µÇÁö ¾Ê¾Æ ÆÇ¸Å ¹°·®ÀÌ µ¿³ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
Ä«Ä«¿À °ü°èÀÚ´Â “¿ÀÀü 11½Ã Á¤½Ä ¹ß¸Å ½ÃÀÛ°ú ÇÔ²² ÁÖ¹®·®ÀÌ ±ÞÁõÇØ 9ºÐ¸¸¿¡ ÁØºñµÈ ¼ö·® 1¸¸ 5Ãµ´ë°¡ ¸ðµÎ ¿ÏÆÇµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Ä«Ä«¿À¹Ì´ÏÀÇ ¼ÒºñÀÚ°¡´Â 11¸¸ 9Ãµ¿øÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ® ¸á·ÐÀÇ Á¤±â °áÁ¦ ÀÌ¿ëÀÚ´Â 4¸¸9000¿ø(Èñ¸Á¼ÒºñÀÚ°¡°Ý¿¡¼ 58% ÇÒÀÎ)¿¡ ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±¸¸Å °í°´ ¸ðµÎ¿¡°Ô´Â Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï Àü¿ë Ä«Ä«¿ÀÇÁ·»Áî ÇÇ±Ô¾î 1Á¾(¶óÀÌ¾ð, ¾îÇÇÄ¡ Áß ¼±ÅÃ)ÀÌ Á¦°øµÈ´Ù.
Ä«Ä«¿À ÃøÀº “ÀÌ´Þ Áß µ¿ÀÏÇÑ °¡°Ý Á¶°ÇÀ¸·Î ÀçÆÇ¸Å¸¦ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ºü¸£°Ô ÆÇ¸Å¸¦ Àç°³ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï´Â ¸á·Ð À½¾ÇÀº ¹°·Ð ¸Þ½ÃÁö Àü¼Û, Àç»ý ÁßÀÎ À½¾Ç/´º½º °øÀ¯ µî ¸Þ½ÅÀú Ä«Ä«¿ÀÅå°ú ¿¬µ¿µÈ´Ù. ½ÇÁ¦ ´ëÈÃ³·³ ¾Õ¿¡ ´ëÈÇÑ ³»¿ëÀ» ±â¾ïÇÏ°í ´äº¯ÇÏ´Â ¸Æ¶ô(Context) ÀÌÇØµµ Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï°¡ ³»¼¼¿ì´Â °Á¡ÀÌ´Ù.
Ä«Ä«¿À´Â ÇâÈÄ Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï¿¡ ÅÃ½Ã È£Ãâ/±æ ¾È³»¿Í À½½Ä ÁÖ¹®/Àåº¸±â, ¹ø¿ª, ¾îÇÐ, ±ÝÀ¶, »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý µî ´Ù¾çÇÑ ±â´ÉÀ» ´Ü°èÀûÀ¸·Î Ãß°¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ôÀº ¸¸Å ¿¹¾àÆÇ¸Å·Î ¸ÕÀú Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï¸¦ Á¢ÇØ º» ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ ÀÌ¿ë ÈÄ±âµµ ÇÔ²² ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï´Â ¾Õ¼ Áö³ 9¿ù 18ÀÏ 3Ãµ´ë ¼±¿¹¾à ÆÇ¸Å¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. ¿¹¾àÆÇ¸Å·Î ¸ÕÀú Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï¸¦ Á¢ÇØ º» ÀÌ¿ëÀÚµéÀº ´Ù¾çÇÑ Æò°¡¸¦ ³»³õ°í ÀÖ´Ù.
ÀÏºÎ »ç¿ëÀÚµéÀº Ä«Ä«¿À¹Ì´ÏÀÇ ´ÜÁ¡À¸·Î ¹èÅÍ¸®¸¦ ²Å¾Ò´Ù. »ç¿ëÀÚµéÀº “Ä«Ä«¿À ¹Ì´Ï ÃÖ´ë ´ÜÁ¡ ¹èÅÍ¸® ¾ø¾î¼ ¸Ç³¯ ¼± ²È¾Æ¼ ½á¾ßµÇ°í Áý¿¡¼ ¹Û¿¡ ¸ø¾¸(fkdl****)”, “³»Àå¹èÅÍ¸®ÀÇ ÀÖ°í ¾ø°í Â÷ÀÌ°¡ ³Ê¹« Å©´Ù(l07k****)”, “¹èÅÍ¸® ¾øÀÌ Àü¿ø ÄÜ¼¾Æ®¿¡ ¿¬°áÇØ¼ »ç¿ëÇØ¾ß ÇØ¿ä(Àº****)” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é “Å¸ÀÚ ¾È ÃÄµµ µÅ¼ ÁÁ´øµ¥(love****)”, “ÃÖ´ë ÀåÁ¡Àº µðÀÚÀÎÀÌÁö ±×°É·Îµµ ÃæºÐÇÔ(moon****)”, “¸á·Ð Ç×»ó ½á¼ ¸á·ÐÀÌ¶û ¿¬µ¿µÇ´Ï±î ¾öÃ» ÆíÇÔ(jjin****)” ¶ó´Â ±àÁ¤Àû ¹ÝÀÀµµ º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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