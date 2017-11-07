[½Ç½Ã°£N] Ã»¿Í´ë, ÇèÇÁ¸®½º ¿ÀÂù ¶óÀÌºê Áß°è¡¦Æ®·³ÇÁ¡¤¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É, ÇÑ¹Ì Àåº´ ¸¸³ª °Ý·Á

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Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º¿¡ µµÂøÇØ Á¤°æµÎ ÇÕÂüÀÇÀå, Åä¸Ó½º ¹ê´Þ ¹Ì 8±º »ç·É°ü(ÁßÀå), Åä¸Ó½º ¹ö°Å½¼ ÁÖÇÑ ¹Ì 7°ø±º »ç·É°ü(ÁßÀå) µî ÇÑ¹Ì ±º ¼ö³úºÎ¿Í ¸¸³µ´Ù.
ÀÌ¾î ºê·è½º »ç·É°üÀº ¹Ì 8±º»ç·ÉºÎ¿¡¼ ºñ°ø°³·Î Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É¿¡°Ô ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç·ÉºÎ ÀÏ¹Ý ÇöÈ²°ú ºÏÇÑÀÇ ÇÙ·¹Ì»çÀÏ °³¹ß ¹× À§Çù ½ÇÅÂ µî ºÏÇÑ±º ÃÖ½Å µ¿Çâ, ÇÑ¹Ýµµ ¾Èº¸Á¤¼¼, ºÏÇÑÀÇ ÇÙ°ú ¹Ì»çÀÏ À§Çù¿¡ ´ëÀÀÇÑ ÇÑ¹Ì ¿¬ÇÕ¹æÀ§ÅÂ¼¼ µîÀ» º¸°íÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¾ç±¹ ´ëÅë·ÉÀº ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç ¼Ò¼Ó ÇÑ¹Ì Àåº´µé°ú Á¡½ÉÀ» ÇÔ²²ÇÏ°í ÇÑ¹Ìµ¿¸Í°ú ºÏÇÑ ¾ïÁö¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â ³ë°í¸¦ Ä¡ÇÏÇß´Ù.
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