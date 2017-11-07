¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É, Æ®·³ÇÁ ¸á¶ó´Ï¾Æ¿¡ ¡®Æ¯º°ÇÑ ¼±¹°¡¯...¡°ÇÑ¹Ìµ¿¸Í °­È­ ¸Þ½ÃÁö ´ã¾Ò´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 7ÀÏ ¹æÇÑÇÑ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ³»¿Ü¿¡ ¼±¹°·Î ³ò¼öÀú¿Í µ¹±×¸©À» ÀüÇÑ´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 7ÀÏ ¹æÇÑÇÑ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ³»¿Ü¿¡ ¼±¹°·Î ³ò¼öÀú¿Í µ¹±×¸©À» ÀüÇÑ´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ Ã»¿Í´ë ¿µºó°ü¿¡¼ ±¹ºó ¸¸Âù ÈÄ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ¸á¶ó´Ï¾Æ Æ®·³ÇÁ ¿µºÎÀÎ¿¡ ¼±¹°ÇÑ´Ù.
ÀÌ³¯ Àü´ÞµÈ µ¹±×¸©Àº Å« °øÀ» ¼¼¿î ºÐ¿¡°Ô ÁÖ´Â ¼±¹°ÀÌ¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù.
³ì¼öÀú´Â ÇÑ±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â °ø¿¹Ç°À¸·Î, µÞ¸é¿¡ ±»°ÇÇÑ ÇÑ¹Ìµ¿¸ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÏ´Â ½½·Î°Ç ‘We go together’ (ÇÔ²² °©½Ã´Ù)¶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ »õ°Ü ²ö²öÇÑ À¯´ë°¨À» ÀüÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É ³»¿Ü´Â ÀÌ³¯ °æ±â ÆòÅÃ½Ã ¿À»ê ¹Ì °ø±º±âÁö ¹æ¹®À» ½ÃÀÛÀ¸·Î 1¹Ú2ÀÏ ¹æÇÑ ÀÏÁ¤À» ¼ÒÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >