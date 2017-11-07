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NRG´Â 6ÀÏ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ÆòÃ¢ µå¸²ÄÜ¼Æ®¿¡¼ ¸¸³ »ç¶û½º·± ÈÄ¹è´Ôµé. ´ë±â½Ç±îÁö Ã£¾Æ¿ÍÁà¼ °í¸¿°í ¾Ù¹üµµ Àß µéÀ»²²¿ä~~ ¸ðµÎ ÆÄÀÌÆÃ!!!”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¿©·¯ÀåÀÇ »çÁøÀÌ °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁøÀº »þÀÌ´Ï ÅÂ¹Î, ºò½º, ·¹µåº§ºª, EXID, ÁÖ°á°æ, ´ÙÀÌ¾Æ, ¶óºÕ, ±¸±¸´Ü µî°ú ÇÔ²²ÇÑ ´ÙÁ¤¼¦ÀÌ´Ù.
°ÔÀçµÈ »çÁø ¼Ó NRG ¸â¹öµéÀº ÈÄ¹èµé ¿·¿¡¼µµ ³ªÀÌÂ÷°¡ ´À²¸ÁöÁö ¾Ê´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ½Ã¼±À» ²ö´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “Á¤¸» ÈÆÈÆÇØ¿ä~ Ã£¾ÆÁÖ½Å ¾ÆÀÌµ¹ºÐµé Á¤¸» °¨»çÇØ¿ä” “ÈÄ¹èµé°ú ÀÎ»ç³ª´©°í Æ÷ÅäÅ¸ÀÓ °®´Â°Íµµ Ãß¾ïÀÌÁÒ” “¿Àºüµé Çö¿ª ¾ÆÀÌµ¹ °°¾Æ¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, NRG´Â Áö³´Þ 28ÀÏ µ¥ºß 20ÁÖ³â ±â³ä¾Ù¹ü ‘20¼¼±â ³ªÀÌÆ®’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í È°µ¿À» Àç°³Çß´Ù. ÀÌ¹ø ½Å°î ¹ßÇ¥´Â 12³â ¸¸ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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