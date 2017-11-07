¡®µ·²É¡¯ ÀÌ¼øÀç ¡°µ¥ºß 60ÁÖ³â ±â³äµå¶ó¸¶ ¾È ¸¸µé¾îÁÖ´õ¶ó¡±

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ÀÌ¸§ºÎÅÍ ½Å¼±ÇÏ´Ù.
7ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC °ñµç¸¶¿ì½ºÈ¦¿¡¼ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘µ·²É’ÀÇ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ³¯ ¿¸° Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡´Â ±èÈñ¿ø PD¿Í ÀÌ¼øÀç, ÀåÇõ, ¹Ú¼¼¿µ, Àå½ÂÁ¶, ÇÑ¼ÒÈñ°¡ Âü¼®Çß´Ù.
‘µ·²É’Àº 24ºÎÀÛÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ µå¶ó¸¶·Î, µ·À» Áö¹èÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Âø°¢¿¡ »ìÁö¸¸ »ç½ÇÀº µ·À» ¸ÔÇô¹ö¸° ÀÌµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº µå¶ó¸¶¸¦ Ç¥¹æÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±èÈñ¿ø PD´Â “Ã¹ ´ëº»¸®µù ¶§ ¹è¿ìµé²² µå¸° ¸»¾¸ÀÌ ÀÖ´Ù. ²À ¸ð½Ã°í ½Í¾ú´ø ¹è¿ìµéÀÌ ¸ðÀÎ µå¶ó¸¶°¡ ÈçÄ¡ ¾ÊÀºµ¥ ‘µ·²É’Àº ±×·± ÀÛÇ°”ÀÌ¶ó¸ç “±× ¸¸Å ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ µÉ °Í °°´Ù. ±âÁ¸ ÁÖ¸» ½Ã°£´ëÀÇ ÀüÇüÀûÀÎ ÀÌ¾ß±â Æ²À» ±ú°í »õ·Î¿î ¹æ½ÄÀ¸·Î Àü´ÞÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡ Âü¼®ÇÑ ÀÌ¼øÀç´Â µå¶ó¸¶ÀÇ Å« ±âÃàÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â Ã»¾Æ±×·ì Ã¢¾÷ÀÚ Àå±¹È¯ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ¼øÀç´Â “ÀÛ³â Âë¿¡ 60ÁÖ³â ±â³äµå¶ó¸¶¸¦ ¸¸µé¾îÁÖÁö ¾ÊÀ»±î ±â´ë¸¦ Çß´Âµ¥ 1³â ¹ÝÀ» ½¬¾ú´Ù”¸ç ³ó´ãÀ¸·Î ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “ÁÁÀº ±âÈ¸°¡ Ã£¾Æ¿Â ¸¸Å ÀÛÇ°¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ´Â ¿¬±â¸¦ ÇÏ°Ú´Ù”¸ç “¿½ÉÈ÷ ÇØ¼ ½ÃÃ»·ü 1-2%¶óµµ µµ¿òÀÌ µÇ·Á°í ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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