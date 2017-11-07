¡®µ·²É¡¯ ÀÌ¼øÀç ¡°µ¥ºß 60ÁÖ³â ±â³äµå¶ó¸¶ ¾È ¸¸µé¾îÁÖ´õ¶ó¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.7 È­ 17:30
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½ÂÀÎ 2017.11.07  
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7ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC °ñµç¸¶¿ì½ºÈ¦¿¡¼­ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘µ·²É’ÀÇ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ³¯ ¿­¸° Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡´Â ±èÈñ¿ø PD¿Í ÀÌ¼øÀç, ÀåÇõ, ¹Ú¼¼¿µ, Àå½ÂÁ¶, ÇÑ¼ÒÈñ°¡ Âü¼®Çß´Ù.

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Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡ Âü¼®ÇÑ ÀÌ¼øÀç´Â µå¶ó¸¶ÀÇ Å« ±âÃàÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â Ã»¾Æ±×·ì Ã¢¾÷ÀÚ Àå±¹È¯ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.

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