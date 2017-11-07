¡®¿©¹è¿ì ¼ºÃßÇà ³í¶õ¡¯ Á¶´öÁ¦ ¡°³ª¸¦ Á¶»çÇØ´Þ¶ó¡±...´«¹°·Î °á¹é È£¼Ò

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Á¶´öÁ¦´Â 7ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼ºÃßÇà ÆÄ¹®°ú °ü·ÃÇÑ ¹Ý¹Ú ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î “ÀÌ ¹®Á¦´Â °³ÀÎÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ñ ¿µÈ°è ÀüÃ¼ÀÇ ¹®Á¦´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Á¶´öÁ¦´Â “¿µÈ°è »çÁ¤À» ¸ð¸£´Â ¿ÜºÎ ´ÜÃ¼µé¿¡ ÀÇÇØ ³» »ç°ÇÀÌ ¿Ö°îµÇ°í °úÀåµÇ´Â °ÍÀ» µÎ°íº¼ ¼ö ¾ø¾ú´Ù”¸ç “³ª ¸»°íµµ ¾ÕÀ¸·Î ¶Ç ´Ù¸¥ ¾ï¿ïÇÑ Èñ»ýÀÚ°¡ ¸¸µé¾îÁú ¼öµµ ÀÖ´Ù”¸ç ÀÔÀ» ¿°ÔµÈ ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î “»çÈ¸Àû ¾àÀÚÀÇ ÆíÀ» µé¾îÁÖ´Â °Ç ÀÎÁö»óÁ¤ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¹ø »ç°ÇÀº ¿µÈ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ÀÏ¾î³ ÀÏÀÌ´Ù. Á» ´õ ³ÃÁ¤ÇÏ°í °´°üÀûÀÎ ½Ã°¢À¸·Î »ç°ÇÀ» ºÁ¾ß Çß´Ù”¸ç “½ÇÁ¦¿Í ¿µÈ ÃÔ¿µ¿¡ ´ëÇÑ ±¸ºÐÀ» ¿µÈÀÎµéÀº ¾Ë °ÍÀÌ´Ù. ¿µÈÀÎµé¿¡°Ô ¹°¾îºÁ ´Þ¶ó. 20³â ÀÌ»óÀ» ¿¬±âÇÑ ¹è¿ì°¡ ½ºÅÂÇÁ°¡ ÀÖ´Â ÇöÀå¿¡¼ ¿¬±â¸¦ ÇÏ¸ç ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î ÈïºÐÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
Á¶´öÁ¦´Â “¶Ç ÀÌ·± ÈïºÐ »óÅÂ¿¡¼ ¿¬±âÀÚÀÓÀ» ¸Á°¢ÇÏ°í ¼ºÃßÇàÀ» Çß´Ù´Â °ÍÀº »ó»óÇÒ ¼öµµ ¾ø´Ù´Â °É ³Ê¹«³ª Àß ¾Ë °ÍÀÌ´Ù. ¿¬±â¸¦ ÇÏ´Ù ¼ø°£Àû, ÀÏ½ÃÀû, ¿ì¹ßÀûÀ¸·Î ÈïºÐÇØ ¼ºÃßÇàÀ» Çß´Ù´Â °ÍÀº Á¤½Åº´ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¸é ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Æ¯È÷ “³ª¸¦ Á¶»çÇØ ´Þ¶ó. ¾î¶² ½ÃÇè´ë¶óµµ ¿À¸£°Ú´Ù”¸ç “¿µÈÀÎµéÀÌ Á¶»çÇÏ°í °ËÁõÇÑ °á°ú¶ó¸é ¸¶¶¥È÷ ³ª´Â ±× °á°ú¸¦ Á¸ÁßÇÏ°í ¹Þ¾ÆµéÀÌ°Ú´Ù”°í ´ç´çÇÑ ¶æÀ» ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, Á¶´öÁ¦´Â Áö³ 2015³â ¿µÈ ‘»ç¶ûÀº ¾ø´Ù’ ÃÔ¿µ Áß ¿©¹è¿ìÀÇ ¼Ó¿ÊÀ» Âõ´Â µî »çÀüÇùÀÇ ¾ø´Â Çàµ¿À¸·Î ¿©¹è¿ì A ¾¾¿¡ °Á¦ÃßÇà ÇøÀÇ·Î ÇÇ¼ÒµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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