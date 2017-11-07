¡®°ÔÀÓ ´ëÅë·É¡¯ Àüº´Çå, ÇÑ±¹e½ºÆ÷Ã÷ÇùÈ¸ ÀÇÈ¤ ÈÖ¸»·Á¡¦¡°¾îÃ³±¸´Ï ¾ø´Ù¡± ÀÔÀå ¹ßÇ¥

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ÇÑ±¹e½ºÆ÷Ã÷ÇùÈ¸°¡ ·Ôµ¥È¨¼îÇÎ ÈÄ¿ø°ú °ü·ÃÇØ ¾î¶² ºÒ¹ýÀÌ³ª ÆíÁ¢¿¡ °ü¿©ÇÑ ¹Ù ¾ø´Ù°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
e½ºÆ÷Ã÷È¸´Â 7ÀÏ ¿ÀÈÄ Æ®À§ÅÍ °èÁ¤À» ÅëÇØ “ÇùÈ¸´Â 2015³â KeSPAÄÅ ·Ôµ¥È¨¼îÇÎ ÈÄ¿ø°ú °ü·ÃÇØ ¾î¶°ÇÑ ºÒ¹ýÀÌ³ª Æí¹ý¿¡ °ü¿©ÇÑ ¹Ù ¾ø¾ú´Ù”¸ç “e½ºÆ÷Ã÷ ÆÒ ¿©·¯ºÐ²² ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄ ÁË¼ÛÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
°ËÂûÀº ¾Õ¼ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ÇÑ±¹ e½ºÆ÷Ã÷ÇùÈ¸ÀÇ ÀÚ±Ý À¯¿ë µî ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇùÈ¸ »ç¹«½Ç ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ÁøÇàÇß´Ù. ¶Ç ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ Àüº´Çå Ã»¿Í´ë Á¤¹«¼ö¼®ÀÇ ±¹È¸ÀÇ¿ø½Ç ºñ¼°üÀ» Áö³½ À±¸ð¾¾ µî 3¸íÀÇ Ã¼Æ÷¿µÀåÀ» ÁýÇàÇß´Ù.
°ËÂûÀº 2015³â ·Ôµ¥ ÃøÀÌ È¨¼îÇÎ Ã¤³Î Àç½ÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ ´ë°¡¼ºÀ¸·Î 3¾ï¿øÀÇ ÈÄ¿ø±ÝÀ» ÇÑ±¹e½ºÆ÷Ã÷ÇùÈ¸¿¡ Á¦°øÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
Àüº´Çå Ã»¿Í´ë Á¤¹«¼ö¼®Àº ÀÌ³¯ Ã»¿Í´ë ÃâÀÔ±âÀÚµé¿¡°Ô º¸³½ ÀÔÀå¹®¿¡¼ “¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ ·Ôµ¥È¨¼îÇÎ °Ç°ú °ü·ÃÇØ ¾î¶°ÇÑ ºÒ¹ý¿¡µµ °ü¿©ÇÑ ¹Ù ¾ø´Ù”¸ç “ÂüÀ¸·Î ¾îÃ³±¸´Ï ¾ø´Â ½ÉÁ¤”ÀÌ¶ó°í Åä·ÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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