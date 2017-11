조 교수는 지난해부터 한국인으로는 유일하게 IEEE IES 상임이사로 활동해왔으며, 올해부터 IEEE IES Ulsan Chapter를 설립해 운영하고 있다. IEEE는 전 세계 60만명의 회원을 두고 있는 최대 규모의 국제학술단체이다. 산하 IES는 7000명의 회원을 갖고 있다. 해마다 4차례의 기간 학술대회와 다양한 학술행사를 각국을 돌며 개최한다. 학술지로 공학 분야에서 논문인용지수(IF)가 최고 수준인 IEEE Industrial Electronics Magazine(IEM), Transactions on Industrial Electronics(TIE), Trans. on Industrial Informatics(TII) 등을 출간하고 있다.



울산대학교는 7일 전기공학부 조강현(53·사진) 교수가 미국 전기전자공학자협회(IEEE) 산하 산업전자학회(Industrial Electronics Society) 총무(Secretary)에 선출됐다고 밝혔다. 임기는 내년부터 2019년까지 2년이다.조 교수는 지난해부터 한국인으로는 유일하게 IEEE IES 상임이사로 활동해왔으며, 올해부터 IEEE IES Ulsan Chapter를 설립해 운영하고 있다. IEEE는 전 세계 60만명의 회원을 두고 있는 최대 규모의 국제학술단체이다. 산하 IES는 7000명의 회원을 갖고 있다. 해마다 4차례의 기간 학술대회와 다양한 학술행사를 각국을 돌며 개최한다. 학술지로 공학 분야에서 논문인용지수(IF)가 최고 수준인 IEEE Industrial Electronics Magazine(IEM), Transactions on Industrial Electronics(TIE), Trans. on Industrial Informatics(TII) 등을 출간하고 있다.