¡®ºñ°ø°³ Æ®·³ÇÁ ¸¸Âù¡¯ ¹ÚÈ¿½Å, ¸®Çã¼³ ¸ð½À ¡®Æ÷Âø¡¯...¡°Ã»¿Í´ë ¿ï·ÁÆÛÁ³À» ¾ß»ýÈ­ °¨µ¿¡±

|
|
|
|¡ã µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹ºó¸¸Âù¼ ‘¾ß»ýÈ’¸¦ ¿Ã¢ÇÑ °¡¼ö ¹ÚÈ¿½ÅÀÇ ¸®Çã¼³ ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹ºó¸¸Âù¼ ‘¾ß»ýÈ’¸¦ ¿Ã¢ÇÑ °¡¼ö ¹ÚÈ¿½ÅÀÇ ¸®Çã¼³ ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
Ã»¿Í´ë´Â 7ÀÏ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “¿À´Ã Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É ³»¿Ü ÃÊÃ» Ã»¿Í´ë ¸¸ÂùÇà»ç¿¡¼ °¡¼ö ¹ÚÈ¿½Å ´Ô°ú KBS ±³Çâ¾Ç´Ü, ¿¬ÁÖÀÚ Á¤ÀçÀÏ ´Ô, ±¹¾ÇÀÎ À¯ÅÂÆò¾ç ´ÔÀÌ °ø¿¬À» ¼±º¸¿´½À´Ï´Ù”¶ó¸ç “ºñ°ø°³ Çà»ç¶ó Ã»¿Í´ë ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼ ¶óÀÌºê¸¦ ÇÏÁö ¸øÇØ ÆÒ ¿©·¯ºÐµé²²¼ ¸¹ÀÌ ¼¿îÇØ ÇÏ½Å´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÏ°í »çÁøÀ» ÁØºñÇß½À´Ï´Ù”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² 5ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ¹ÚÈ¿½ÅÀº ±³Çâ¾Ç´Ü°ú ¹«´ë¸¦ »óÀÇÇÏ¸ç ¿Á¤°¡µæÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “Ã»¿Í´ë¿¡ ¿ï·ÁÆÛÁ³À» ¾ß»ýÈ °¨µ¿ÀÔ´Ï´Ù” “½Ã°£ÀÌ Èê·¯µµ ÀØÈ÷Áö¾Ê´Â ¿©¿îÀ» ¼±»çÇÑ°Í °°½À´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ¹ÚÈ¿½ÅÀÌ ÀÌ³¯ ¼±ÅÃÇÑ °î ‘¾ß»ýÈ’´Â Áö³ 8¿ù ¿¸° ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ 100ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ß Çà»ç¿¡µµ ¼±ÅÃµÈ °îÀÌ´Ù.
Ã»¿Í´ë´Â ¹ÚÈ¿½ÅÀÇ ‘¾ß»ýÈ’¸¦ ÃàÇÏ °ø¿¬À¸·Î ¼±Á¤ÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “’¾ß»ýÈ‘´Â KÆË ¹ß¶óµåÀÇ ´ëÇ¥Àû ´ëÁßÀ½¾ÇÀÌ°í ¾ß»ýÈ¶ó´Â ²ÉÀÌ °¡Áø ÀÇ¹Ìµµ ¼ö¸¹Àº °í³°ú °íÅë ¼Ó¿¡ ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ´ã¾Æ³»´Â ²ÉÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù”¶ó¸ç “ÇÑ¹Ì ¾ç±¹ °£ÀÇ °ü°è°¡ ±×µ¿¾È °ÞÀº ¾î·Á¿òÀ» ÀÌ°Ü³»°í ¾ß»ýÈÃ³·³ ÇÇ±æ ¼Ò¸ÁÇÏ´Â ¸¶À½À» ´ã¾Ò´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >