ìí, Æ®·³ÇÁ ±¹ºó¸¸Âù ¡®µ¶µµ»õ¿ì¡¯ ºÒÄè...¡°¿ì¸®°¡ ´õ ºÒÄè, ¿µ¸®ÇÑ ¸¸Âù¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.8 ¼ö 16:58
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½ÂÀÎ 2017.11.08  
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ÀÌ¾î “ÇÑ¹ÌÀÏÀÇ ¹ÐÁ¢ÇÑ ¿¬´ë¿¡ ¾Ç¿µÇâÀ» ³¢Ä¡´Â µíÇÑ ¿òÁ÷ÀÓÀº ÇÇÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù”¸ç ºÒ¸¸À» Ç¥ÃâÇß´Ù.

¶ÇÇÑ À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚ ÀÌ¿ë¼ö ÇÒ¸Ó´Ï¸¦ ÃÊÃ»ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ 2015³â À§¾ÈºÎ ÇÑÀÏÇÕÀÇ¸¦ °Å·ÐÇÏ¸ç “À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ÀÇ ÃÖÁ¾ÀûÀÌ°í ºÒ°¡¿ªÀû ÇØ°áÀº ÇÑÀÏ ¾ç±¹ÀÌ È®ÀÎÇß´ø °ÍÀ¸·Î, ±¹Á¦»çÈ¸°¡ ³ôÀÌ Æò°¡Çß´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº ÀÏº»ÀÇ ºÒÄè°¨ Ç¥Çö¿¡ “À¢ »ýÆ®ÁýÀÌ¾ß?” “ÀÏº»¸¸ ºÒÄèÇÏ³ª ¿ì¸®µµ ºÒÄèÇÏ´Ù” “ºÒÄèÇÑ °¨Á¤ Ç¥ÇöÇÑ°Ô ´õ ºÒÄèÇÏ´Ù” µîÀÇ ºÎÁ¤Àû ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¶ÇÇÑ Ã»¿Í´ë°¡ °í¾ÈÇÑ ¾ÆÀÌµð¾î¿¡ ´ëÇÑ ÄªÂùµµ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “µ¶µµ»õ¿ì Ç°À§ÀÖ³×, ´©±¸³Ä Àú·¸°Ô ¿µ¸®ÇÑ ¸¸Âù ÁØºñÇÏ½Å ºÐ ¾÷¾îÁÖ°í ½Í´Ù” “µ¶µµ»õ¿ì ½ÅÀÇ ÇÑ¼ö´Ù”, “¸¸Âù¿¡ µ¶µµ»õ¿ì »ý°¢ÇØ ³½ »ç¶÷ ½ÂÁø½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù”´Â µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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